Πειραιώς: Ρεκόρ κερδών 617 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο

Η τράπεζα ανακοίνωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο, με κερδισμένα 617 εκατ. ευρώ, που αποτυπώνουν απόδοση 16% στα ενσώματα ίδια κεφάλαια.

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Τα κύρια σημεία περιλαμβάνουν:

Σημαντική αύξηση δανείων και καταθέσεων πελατών

• Δάνεια ύψους €39 δισ., με καθαρή πιστωτική επέκταση €1,8 δισ. στο εξάμηνο, καλύπτοντας όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

• Συνεχίζεται η ανάκαμψη των στεγαστικών δανείων, με καθαρή αύξηση €100 εκατ. στο εξάμηνο και νέα δάνεια που αυξάνονται κατά 65% σε ετήσια βάση.

• Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €68,4 δισ., σημειώνοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση.

• Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 24% ετησίως, φθάνοντας τα €16,3 δισ., με καθαρές εισροές €1,0 δισ. στο εξάμηνο, επιτυγχάνοντας τον ετήσιο στόχο.

• Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από την Εθνική Ασφαλιστική ανήλθε σε €424 εκατ. στο εξάμηνο, αυξημένη κατά 7% σε ετήσια βάση.

Διαρκής κερδοφορία και αποδόσεις για τους μετόχους

• Ρεκόρ κερδών €617 εκατ., που αντιστοιχεί σε 16% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, συγκριτικά με στόχο περίπου 15% το 2026. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €336 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο, αυξημένα κατά 22% ετησίως.

• Κέρδη ανά μετοχή €0,47, με στόχο να φθάσουν τα €0,90 για το έτος.

• Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €6,3, με αύξηση 7% σε ετήσια βάση.

• Καθαρά έσοδα από τόκους €509 εκατ. στο 2ο τρίμηνο, αυξημένα κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, λόγω της δυναμικής δανειακής ανάπτυξης. Η απόδοση του πρώτου εξαμήνου και η τρέχουσα αγορά υποστηρίζουν την αναβάθμιση της πρόβλεψης για τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2026 στα €2,0 δισ.

• Τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν στα €251 εκατ. στο 2ο τρίμηνο, με την Εθνική Ασφαλιστική να συμβάλλει στην αύξηση.

• Υψηλή λειτουργική αποτελεσματικότητα με δείκτη κόστους στο 34% για το εξάμηνο, επενδύοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη.

• Διανομή σε μετρητά €494 εκατ. από τα καθαρά κέρδη του 2025, πληρωτέα στους μετόχους στις 7 Αυγούστου ’26.

Διαχείριση ισολογισμού που προάγει την ανάπτυξη και το χαμηλό ρίσκο

• Ελεγχόμενο οργανικό κόστος κινδύνου στα 45 μονάδες βάσης για το εξάμηνο.

• Δείκτης NPE στο 2,2%, σε σύγκριση με 2,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με κάλυψη NPE στο 67%, σταθερή σε ετήσια βάση.

• Δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 65%, υποστηρίζοντας τους αναπτυξιακούς στόχους.

• Ισχυρός δείκτης ρευστότητας στο 207%, με περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση.

Κεφαλαιακοί δείκτες με σημαντικά αποθέματα

• Δείκτης CET1 στο 12,8%, +20 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, με ισχυρή οργανική παραγωγή κεφαλαίου, σε τροχιά υπέρβασης του στόχου ~13% για το 2026.

• Συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,6%, με απόθεμα περίπου 260 μονάδων βάσης πάνω από τη συνολική εποπτική απαίτηση για το 2026, συμπεριλαμβανομένου του P2G.

Μεγάλου: Η Πειραιώς προχωρά στο δεύτερο εξάμηνο με ισχυρή θέση

Ο CEO της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε: «Η Πειραιώς επιτυγχάνει κερδοφόρα ανάπτυξη σε ευρεία κλίμακα και δημιουργεί υψηλές αποδόσεις, διευρύνοντας τις πελατειακές της δραστηριότητες, αναπτύσσοντας μια διαφοροποιημένη πλατφόρμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επενδύοντας στη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ενώ διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και χαμηλό προφίλ κινδύνου.

Η συνεχής αναταραχή στη Μέση Ανατολή εντείνει την οικονομική αβεβαιότητα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρά ταύτα, η Πειραιώς είναι σε καλή θέση να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η ανθεκτικότητα της τράπεζας υποστηρίζεται από τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία αναμένεται να παραμείνει σε ανοδική πορεία, χάρη σε ένα αξιόπιστο δημοσιονομικό πλαίσιο, την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και τη συνεχή κινητοποίηση επενδύσεων. Η αναγνώριση της Πειραιώς σε επενδυτική βαθμίδα από μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, μετά την πρόσφατη αναβάθμιση από την S&P, επικυρώνει την πρόοδο και την ισχύ του οικονομικού μας προφίλ.

Η Πειραιώς παρουσίασε εξαιρετική επίδοση στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, και αύξηση των ενσώματων κεφαλαίων ανά μετοχή στα €6,3. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά €1,8 δισ. λόγω της υγιούς ζήτησης σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια συνέχισαν να αυξάνονται, χάρη σε ισχυρές καθαρές εισροές. Η επίδοση της Εθνικής Ασφαλιστικής υπερέβη τους στόχους, με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να αυξάνονται κατά 7% ετησίως, φθάνοντας τα €0,4 δισ. στο πρώτο εξάμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, χάρη στη δυναμική ανάπτυξης του ενεργητικού. Τα έσοδα από υπηρεσίες συνεχίζουν να ενισχύονται, υποστηριζόμενα από την Εθνική Ασφαλιστική, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, την τραπεζοασφάλιση και χρηματοδοτικές δραστηριότητες, και πλέον αντιπροσωπεύουν το 32% των συνολικών εσόδων, υπογραμμίζοντας τη θετική εξέλιξη της Πειραιώς σε Όμιλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Διατηρήσαμε ισχυρή πειθαρχία στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίου. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 34%, το καλύτερο στην αγορά, το οργανικό κόστος κινδύνου στις 45 μονάδες βάσης, και ο δείκτης CET1 στο 12,8%, διατηρώντας σημαντικά αποθέματα έναντι των εποπτικών απαιτήσεων και υποστηρίζοντας τους αναπτυξιακούς στόχους.

Αξιοποιώντας την ισχυρή απόδοση του πρώτου εξαμήνου, επικαιροποιούμε τους ετήσιους στόχους μας. Στοχεύουμε πλέον σε καθαρό περιθώριο επιτοκίου 2,2%, δείκτη εσόδων από υπηρεσίες προς ενεργητικό άνω του 0,90%, κόστος κινδύνου 60 μονάδες βάσης και δείκτη CET1 άνω του 13%. Αυτοί οι στόχοι αντικατοπτρίζουν τη δυναμική των δραστηριοτήτων μας και τη συνεχή εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνετή διαχείριση κινδύνων και την κεφαλαιακή ισχύ. Οι δράσεις του 2026 θέτουν τα θεμέλια για την επίτευξη ακόμα υψηλότερων στόχων στο μέλλον.

Επιταχύνουμε επίσης τον τεχνολογικό μας μετασχηματισμό μέσω του Newra, του ειδικού κόμβου τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Accenture. Ενσωματώνοντας προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον Όμιλο, αποσκοπούμε στη βελτίωση της πελατειακής εμπειρίας, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του προσωπικού, στη βελτίωση της λειτουργικής παραγωγικότητας και στην υποστήριξη της βιώσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Τέλος, είμαστε περήφανοι για τις πέντε διεθνείς διακρίσεις που λάβαμε στα Euromoney Awards for Excellence 2026, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Τράπεζας της Ευρώπης για Εταιρική Ευθύνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κάνοντάς μας την πρώτη τράπεζα που διατηρεί τον πανευρωπαϊκό τίτλο από τη δημιουργία του βραβείου. Είμαστε επίσης περήφανοι που για έκτη συνεχόμενη χρονιά συμπεριληφθήκαμε στην κατάταξη των Europe’s Climate Leaders 2026 των Financial Times. Αυτές οι διακρίσεις αναγνωρίζουν την αφοσίωση των ανθρώπων μας και τη συνεχή μας εστίαση στην υπεύθυνη τραπεζική, τη δημιουργία βιώσιμης αξίας και τον θετικό αντίκτυπο για τους πελάτες μας και την κοινωνία.

Η Πειραιώς εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους από θέση ισχύος. Συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων με πειθαρχία, στην υποστήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας, στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία μας και στη δημιουργία βιώσιμης αξίας για όλους τους ενδιαφερόμενους.

*Για λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς, ανατρέξτε στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.