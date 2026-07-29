Πενταμερή για Κυπριακό ετοιμάζει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συγκαλέσει άτυπη πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό μετά από συνάντηση με τους ηγέτες Κύπρου.

Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί εφόσον προηγηθεί αναγκαία προετοιμασία σε Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μεθοδολογία και ουσία, χωρίς να έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν δώσει το «πράσινο φως» για την πραγματοποίηση της διάσκεψης, μέσω των επαφών της Μαρία Άνχελα Ολγκίν σε Άγκυρα, Αθήνα και Βρυξέλλες.

Συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό αναμένεται να συγκαλέσει ο Αντόνιο Γκουτέρες. «Πράσινο φως» από τις εγγυήτριες δυνάμεις, προηγείται όμως η «αναγκαία προετοιμασία».Την πρόθεσή του να συγκαλέσει άτυπη πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό ανακοίνωσε από τη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τους ηγέτες της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν. Μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας αποκάλυψε πως κατά τις επαφές της Μαρία Άνχελα Ολγκίν σε Άγκυρα, Αθήνα και Βρυξέλλες δόθηκε το «πράσινο φως» από τις εμπλεκόμενες πλευρές για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας διάσκεψης. Ωστόσο, ο κ. Γκουτέρες ξεκαθάρισε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η νέα άτυπη πενταμερής θα συγκληθεί μόνο εφόσον προηγηθεί η αναγκαία προετοιμασία σε επίπεδο Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μεθοδολογίας αλλά και ουσίας. Για τον λόγο αυτό, είπε ο Γενικός Γραμματέας, δεν έχει τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίηση της διάσκεψης, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν επιθυμεί να πραγματοποιηθεί ακόμη μία συνάντηση «5+1» χωρίς αποτέλεσμα.

Η «μπάλα» στις πλευρές

Ο κ. Γκουτέρες απέστειλε μήνυμα και προς τις δύο πλευρές, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και ότι, προς τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να συμφωνηθούν και να εφαρμοστούν Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που θα κάνουν ουσιαστική διαφορά στην καθημερινότητα των Κυπρίων.

Απηύθυνε έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση. Αναφερόμενος στις εγγυήτριες δυνάμεις, εξέφρασε την προσδοκία ότι η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη διαδικασία.

«Κλείδωσε το κεκτημένο»

Στις δικές του δηλώσεις από το Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε τρία συγκεκριμένα αποτελέσματα της επίσκεψης Γκουτέρες στην Κύπρο. Σημαντικότερο εξ’ αυτών είναι, σύμφωνα με τον Κύπριο Πρόεδρο, η συμφωνία για επιστροφή στο διαπραγματευτικό κεκτημένο μέχρι το Κραν Μοντανά.

Εάν κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί και από την Άγκυρα, αυτό σημαίνει στην ουσία την επιστροφή της Τουρκίας σε μια λογική διαπραγμάτευσης για ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αποτίμησε ως θετική εξέλιξη την ανταπόκριση της Τουρκίας για νέα διευρυμένη διάσκεψη και την ουσιαστικότερη εμπλοκή της ΕΕ.

- Deutsche Welle

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