Ρούσσος: Ανάπτυξη 7% για την Revoil παρά την πτώση της αγοράς καυσίμων

Η Revoil παρουσιάζει θετική πορεία με ρυθμό ανάπτυξης περίπου 7%, σε μια περίοδο κατά την οποία η εγχώρια αγορά καυσίμων σημειώνει πτώση περίπου 5%, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Ευάγγελος Γ. Ρούσσος, στο Euro2day.gr, κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

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Ο κ. Ρούσσος ανέφερε ότι τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν το Μάιο, καθώς τα δεδομένα για τα μερίδια αγοράς παραλαμβάνονται από τις εταιρείες με καθυστέρηση περίπου δύο μηνών. Η πτώση της αγοράς περιλαμβάνει τόσο την αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης, ωστόσο η Revoil καταγράφει αντίστροφη πορεία, ενισχύοντας τις πωλήσεις και το μερίδιο της στην αγορά.

Ο ρόλος της Jetoil

Σύμφωνα με τον κ. Ρούσσο, καθοριστικός παράγοντας για αυτή την εξέλιξη ήταν η παύση λειτουργίας της Jetoil στα τέλη του 2025. Αυτή η κατάσταση άφησε ένα δίκτυο πρατηρίων να αναζητά νέους προμηθευτές, με την Revoil να αντιδρά άμεσα και να αποσπά σημαντικά μερίδια αγοράς.

Πρόκειται κυρίως για πρατήρια που προμηθεύονται καύσιμα ως ΑΠ και έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν προμηθευτή καθημερινά. «Επειδή κινηθήκαμε γρήγορα και προσφέραμε τις κατάλληλες τιμές, εφοδιάζονται κυρίως από εμάς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στην ανάπτυξη συμβάλλουν και τα νέα σημεία του δικτύου.

Η εταιρεία απολαμβάνει επίσης πλεονέκτημα από τη διαχείριση των αποθεμάτων σε περιόδους αυξανόμενων τιμών. Ο κ. Ρούσσος τόνισε ότι μέσω περιορισμένου trading στα αποθέματα, έχουν δημιουργηθεί επιπλέον έσοδα, με τη διοίκηση να αναμένει ικανοποιητικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, ενώ και ο Ιούλιος έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά», δήλωσε αναφερόμενος συνολικά στην πορεία του ομίλου.

Οι τιμές και οι επιδοτήσεις

Η αύξηση των διεθνών τιμών ασκεί πίεση σε ολόκληρη την αλυσίδα, από τους μεταφορείς και τους πρατηριούχους μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Το κύριο ερώτημα, σύμφωνα με τον κ. Ρούσσο, είναι η διάρκεια αυτού του φαινομένου.

Επίσης, διευκρίνισε ότι οι επιδοτήσεις που παρέχονται από το κράτος έχουν περιορισμένη επίδραση, καθώς μπορεί να εξανεμιστούν σε λίγες ανοδικές συνεδριάσεις.

«Τρεις ή τέσσερις μεγάλες ανοδικές ημέρες αρκούν για να εξισορροπήσουν την επιδότηση», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η σημαντική διαφορά για τον καταναλωτή θα μπορούσε να προκύψει κυρίως μέσω παρέμβασης στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Ο κ. Ρούσσος πρόσθεσε ότι περίπου το 70% της τιμής της βενζίνης αναλογεί σε φόρους.

Μαλτέζος, παραγωγή και εξαγωγές

Αναφορικά με τη Μαλτέζος, η παραγωγή ηλιακών θερμοσιφώνων λειτουργεί σε πλήρη ικανότητα, με τις υπάρχουσες παραγγελίες να καλύπτουν τη δραστηριότητα έως τον Σεπτέμβριο.

Η σημερινή παραγωγή κυμαίνεται μεταξύ 50-60 τεμαχίων ημερησίως, με στόχο να διπλασιαστεί μέσω επένδυσης σε νέα γραμμή παραγωγής. Η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας θεωρείται απαραίτητη για την προσέγγιση νέων πελατών και για την ανάπτυξη στο εξωτερικό.

Σήμερα, οι εξαγωγές αναλογούν περίπου στο 5% των πωλήσεων της Μαλτέζος, ενώ σύμφωνα με τον κ. Ρούσσο, βασικοί ανταγωνιστές φτάνουν μέχρι το 80%.

«Αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που εξετάσαμε κατά την εξαγορά, ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης», υπογράμμισε.

Τα προγράμματα επιδότησης στην ελληνική αγορά ενισχύουν τη ζήτηση και δίνουν στην εταιρεία χρόνο για να οργανώσει καλύτερα τη διεθνή της παρουσία.

Μικρότερη ταχύτητα στις ΑΠΕ

Στον τομέα των ΑΠΕ η κατάσταση είναι πιο συγκρατημένη, καθώς οι περικοπές στην παραγωγή έχουν οδηγήσει σε χαμηλότερες επιδόσεις από αυτές που είχαν αρχικά αναμενθεί, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του ομίλου.

Η διοίκηση συνεχίζει να επενδύει στον κλάδο, αναγνωρίζοντας όμως ότι ορισμένα σχέδια προχωρούν με πιο αργούς ρυθμούς.

Τι εγκρίθηκε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η εκλογή της Μαρίας-Ελένης Μπουζούρα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθιστώντας τη Μαρία Σάββα, για το υπόλοιπο της θητείας έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2027.

Οι μέτοχοι ενέκριναν επίσης μια σειρά τροποποιήσεων στο καταστατικό και την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών.

Επιπλέον, χορηγήθηκε η απαιτούμενη άδεια στο νέο μέλος του Δ.Σ. για τη συμμετοχή του στη διοίκηση συνδεδεμένων ή σχετικών εταιρειών.