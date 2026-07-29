Ρούσσος: 7% ανάπτυξη για την Revoil παρά τη μείωση στην αγορά καυσίμων

Η Revoil παρουσιάζει ευνοϊκή πορεία με ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 7%, την ώρα που η εγχώρια αγορά καυσίμων καταγράφει πτώση περίπου 5%, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ευάγγελος Γ. Ρούσσος, στο Euro2day.gr κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

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Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που είναι διαθέσιμα από τον Μάιο, καθώς οι πληροφορίες για τα μερίδια αγοράς φτάνουν στις εταιρείες με καθυστέρηση περίπου δύο μηνών, η πτώση στην αγορά επηρεάζει τόσο την αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης. Αντίθετα, η Revoil καταγράφει αύξηση στις πωλήσεις και το αποτύπωμά της.

Η σημασία της Jetoil

Ο κ. Ρούσσος ανέφερε ότι η διακοπή λειτουργίας της Jetoil στα τέλη του 2025 είχε καθοριστική επίδραση στη σημερινή εικόνα. Αυτή η εξέλιξη άφησε ένα δίκτυο πρατηρίων να αναζητά νέους προμηθευτές, με τη Revoil να αντιδρά γρήγορα, αποσπώντας σημαντικό μερίδιο από τα σχετικά ποσά.

Αφορά κυρίως πρατήρια που προμηθεύονται καύσιμα ως ΑΠ και έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν προμηθευτή καθημερινά. «Με γρήγορες ενέργειες και ανταγωνιστικές τιμές, τροφοδοτούνται κατά κύριο λόγο από εμάς», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως η ανάπτυξη προέρχεται και από τα νέα σημεία του δικτύου.

Η εταιρεία αποκομίζει επίσης πλεονέκτημα από τη διαχείριση αποθεμάτων σε περιόδους ανόδου τιμών. Ο κ. Ρούσσος τόνισε ότι μέσω περιορισμένου trading στα αποθέματα έχουν δημιουργηθεί επιπλέον έσοδα, με τη διοίκηση να αναμένει θετική εικόνα για το πρώτο εξάμηνο.

«Είμαστε ικανοποιημένοι, και ο Ιούλιος έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά», δήλωσε αναφερόμενος στη γενική πορεία του ομίλου.

Τιμές και επιδοτήσεις

Η αύξηση των διεθνών τιμών προκαλεί πίεση σε όλη την αλυσίδα, από τους μεταφορείς και τους πρατηριούχους μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Ο κ. Ρούσσος υπογράμμισε ότι το κύριο ερώτημα αφορά τη διάρκεια αυτού του φαινομένου.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι κρατικές επιδοτήσεις έχουν περιορισμένες επιδράσεις, καθώς μπορεί να εξανεμιστούν σε λίγες ανοδικές συνεδριάσεις.

«Τρεις ή τέσσερις μεγάλες ανοδικές ημέρες αρκούν για να καλύψουν την επιδότηση», ανέφερε, εκτιμώντας ότι μια σημαντική διαφορά για τον καταναλωτή θα μπορούσε να προκύψει κυρίως μέσω παρέμβασης στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Όπως είπε, περίπου το 70% της τιμής της βενζίνης προέρχεται από φόρους.

Μαλτέζος, παραγωγή και εξαγωγές

Αναφορικά με τη Μαλτέζος, η παραγωγή ηλιακών θερμοσιφώνων λειτουργεί σε πλήρη χωρητικότητα, με τις υπάρχουσες παραγγελίες να καλύπτουν τη δραστηριότητα έως τον Σεπτέμβριο.

Η τρέχουσα παραγωγή κυμαίνεται από 50-60 κομμάτια ημερησίως, με στόχο να διπλασιαστεί μέσω νέων επενδύσεων σε γραμμές παραγωγής. Η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας θεωρείται απαραίτητη για την προσέγγιση νέων πελατών και τη διεύρυνση στο εξωτερικό.

Σήμερα, οι εξαγωγές αντιστοιχούν περίπου στο 5% των πωλήσεων της Μαλτέζος, όταν, σύμφωνα με τον κ. Ρούσσο, κύριοι ανταγωνιστές φτάνουν έως και το 80%.

«Αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που εξετάσαμε κατά την εξαγορά, ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης», υπογράμμισε.

Επιπλέον, τα προγράμματα επιδότησης στην ελληνική αγορά ενισχύουν τη ζήτηση και παρέχουν στην εταιρεία χρόνο για καλύτερη οργάνωση της διεθνούς παρουσίας της.

Μειωμένη δυναμική στις ΑΠΕ

Στον τομέα των ΑΠΕ, η κατάσταση είναι πιο συγκρατημένη, καθώς οι περικοπές στην παραγωγή έχουν οδηγήσει σε χαμηλότερες επιδόσεις από τις αρχικές προσδοκίες, αν και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του ομίλου παραμένει αμετάβλητος.

Η διοίκηση συνεχίζει να επενδύει στον τομέα, αναγνωρίζοντας όμως ότι ορισμένα σχέδια προχωρούν πλέον με πιο αργό ρυθμό.

Αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η εκλογή της Μαρίας-Ελένης Μπουζούρα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., αντικαθιστώντας την Μαρία Σάββα, για το υπόλοιπο της θητείας έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2027.

Οι μέτοχοι επίσης ενέκριναν σειρά τροποποιήσεων στο καταστατικό και την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών.

Επιπλέον, δόθηκε η απαραίτητη άδεια στο νέο μέλος του Δ.Σ. για τη συμμετοχή του στη διοίκηση συνδεδεμένων ή συναφών εταιρειών.