Σαουδική-Αραβία-και-ΗΠΑ-βομβάρδισαν-φιλοϊρανικές-πολιτοφυλακές-στο-Ιράκ-μετά-τις-επιθέσεις-με-drones

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, «περιορισμένα και στοχευμένα πλήγματα» εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο ανατολικό Ιράκ, ως απάντηση στις επιθέσεις με drones κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του βασιλείου. Την ίδια ώρα, η CENTCOM γνωστοποίησε ότι αναχαίτισε όλους τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, ενώ η ένταση οδήγησε σε νέο άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

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Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι, σε συνεργασία με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, πραγματοποίησε «περιορισμένα και στοχευμένα πλήγματα» εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο ανατολικό Ιράκ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιδρομές είχαν στόχο εγκαταστάσεις εφοδιασμού και αποθήκες οπλισμού που συνδέονται με τις επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανέφερε ότι αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν «πολλαπλές τρομοκρατικές εγκαταστάσεις εφοδιασμού και οπλισμού» στο ανατολικό Ιράκ, ως απάντηση στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πρώτη σαουδαραβική στρατιωτική απάντηση στο Ιράκ

Νωρίτερα, το Ριάντ είχε ανακοινώσει ότι οι αντιαεροπορικές του δυνάμεις αναχαίτισαν και κατέστρεψαν αρκετά drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην ανατολική Σαουδική Αραβία.

Το υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι η Σαουδική Αραβία «δεν επιδιώκει την κλιμάκωση, αλλά θα απαντά σε κάθε επίθεση εναντίον της».

Πρόκειται για την πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που το Ριάντ αναλαμβάνει επισήμως την ευθύνη για στρατιωτικά πλήγματα εντός του Ιράκ.

Παρότι η Σαουδική Αραβία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων που αποδίδει στο Ιράν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, μέχρι σήμερα είχε αποφύγει να απαντήσει στρατιωτικά.

Η CENTCOM ανακοίνωσε αναχαίτιση ιρανικής πυραυλικής επίθεσης

Λίγες ώρες αργότερα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις απέτρεψαν «αιφνιδιαστική επίθεση» του Ιράν εναντίον βάσεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 17:45 ώρα ανατολικών ΗΠΑ, (00:45 ώρα Ελλάδας) οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους από το ιρανικό έδαφος, όμως όλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εκτοξεύθηκαν έως τέσσερις βαλλιστικοί πύραυλοι.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη επιθυμεί την επανέναρξη των συνομιλιών.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, διέψευσε τον ισχυρισμό αυτό, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχουν επί του παρόντος διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Άνοδος 5% στις τιμές του πετρελαίου

Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η τιμή του Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς, ενισχύθηκε κατά 1,13%, φτάνοντας τα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κατέγραψε άνοδο 4,11%, επίσης στα 83 δολάρια το βαρέλι.

Η συνολική αντίδραση της αγοράς αντιστοιχεί σε άνοδο περίπου 5%, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών της Δευτέρας, όταν οι τιμές είχαν υποχωρήσει κατά περίπου 8% μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ ότι ανέστειλε τα σχέδια περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου με το Ιράν.