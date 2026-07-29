Στον-πάγο-ο-«Τειρεσίας»-των-ενοικιαστών

Η ιδέα του «πιστοποιητικού φερεγγυότητας» το οποίο θα λάμβαναν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να νοικιάσουν το ακίνητο που διαθέτουν με στόχο την προστασία τους από στρατηγικούς κακοπληρωτές μετατίθεται για αργότερα.

Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες θα χρειαστεί να περιμένουν σε δεύτερο χρόνο την υλοποίηση του εν λόγω μέτρου, καθώς δεν θα περιληφθεί στην πρώτη φάση λειτουργίας του Συστήματος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να λειτουργήσει ο «Τειρεσίας» των ενοικιαστών, οι ιδιοκτήτες θα συνεχίσουν να προχωρούν στην ενοικίαση των ακινήτων του με βάση τα δικαιολογητικά που ζητούν, τις προσωπικές συστάσεις, τις εγγυήσεις ή όποια άλλα στοιχεία θεωρούν απαραίτητα.

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Οι αιτίες της καθυστέρησης

Βασική αιτία της χρονικής μετατόπισης εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, είναι οι αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργεί η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών και οικονομικών δεδομένων.

Επιπλέον τονίζουν ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί προέχει η δημιουργία ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου το οποίο θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και θα αποτρέπει φαινόμενα πολίτες να «αποκλείονται» από την αγορά κατοικίας.

Όπως σημειώνουν, η ύπαρξη ενός συστήματος αξιολόγησης για τις μισθώσεις θα έπρεπε να προβλέπει αντικειμενικά κριτήρια, διαφάνεια στον τρόπο βαθμολόγησης και δυνατότητα διόρθωσης ή αμφισβήτησης των στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο ενοικιαστή.

Η μεταφορά εφαρμογής του πιστοποιητικού φερεγγυότητας σε δεύτερο χρόνο ενδεχομένως να δυσαρεστήσει αρκετούς ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θεωρούσαν ότι η ύπαρξη του θα μπορούσε να περιορίσει διάφορες περιπτώσεις κακοπληρωτών, να περιορίσει τις δικαστικές διαμάχες και να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στις νέες μισθώσεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η αβεβαιότητα σχετικά με την αξιοπιστία του ενοικιαστή αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τον οποίο χιλιάδες ακίνητα παραμένουν κλειστά τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη χώρα.

Επιπλέον δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οργανώσεις καταναλωτών και ειδικοί σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων είχαν εκφράσει επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι οποιοδήποτε σύστημα οικονομικής αξιολόγησης δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αποκλεισμό πολιτών από την πρόσβαση στη στέγη.

Έτσι, ενώ το νέο Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης προχωρά και αναμένεται να αποτελέσει ένα νέο εργαλείο για την αποτύπωση της πιστοληπτικής εικόνας πολιτών και επιχειρήσεων, η ένταξη του «Τειρεσία» των ενοικιαστών σε αυτό θα εξαρτηθεί από τις θεσμικές παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν και από το κατά πόσο μπορεί να εξασφαλιστεί η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των ιδιοκτητών και στα δικαιώματα των ενοικιαστών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων από φορείς του δημόσιου τομέα, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας και αξιόπιστης εικόνας πιστοληπτικής ικανότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Επίσης μπορεί να ανταλλάσσει πιστοληπτικές βαθμολογήσεις με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης με σκοπό την παραγωγή ενοποιημένης βαθμολόγησης.

Τα στάδια λειτουργίας

Η λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνει κεντρικά τα ακόλουθα στάδια:

α) Συλλογή και διασταύρωση δεδομένων από διαθέσιμες δημόσιες πηγές.

β) Επεξεργασία δεδομένων και παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης,

γ) Πλήρης ενημέρωση του ενδιαφερόμενου πολίτη ή επιχείρησης για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης

δ) Παροχή πρόσβασης στο ιστορικό των αιτήσεων, ελέγχου του αποτελέσματος της αξιολόγησης και, όπου απαιτείται, δυνατότητας υποβολής αιτήματος διόρθωσης της πιστοληπτικής βαθμολόγησης του.

Το πληροφοριακό αυτό σύστημα, αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή για πολίτες και επιχειρήσεις, μέσω της οποίας καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της οικονομικής συμπεριφοράς έναντι οφειλών προς τον δημόσιο τομέα. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της οικονομικής συμπεριφοράς και ως προς το σύνολο των οφειλών μέσω λήψης δεδομένων από ιδιωτικούς φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης.