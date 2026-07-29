Συλλυπητήρια-του-Κωνσταντίνου-Τασούλα-για-τον-θάνατο-των-δυο-πυροσβεστών-στην-Κρήτη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο των δυο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο δηλώνοντας:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον αδόκητο θάνατο των δύο πυροσβεστών στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου. Έχασαν τη ζωή τους στον βωμό της επιτέλεσης της υπηρεσίας και του καθήκοντος.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα που καταβάλλουν καθημερινά όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό περιβάλλον και την περιουσία των πολιτών».

- sofokleous10.gr

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