Συμφωνία για την Qualco: Εξαγορά του 60% της Lever Development Consultants

Ο Όμιλος Qualco προχωρά στην εξαγορά πλειοψηφικής συμμετοχής 60% στο μετοχικό κεφάλαιο της Lever Development Consultants («Lever»), η οποία είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές συμβουλευτικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

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Μέσω αυτής της συμφωνίας, ο όμιλος ενδυναμώνει τη θέση του στην αγορά των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα και την Ε.Ε., μέσω της πλατφόρμας της Lever, διευρύνοντας τις δυνατότητές του σε νέες αγορές και τεχνολογικές εφαρμογές.

Η εξαγορά αποτελεί σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου, ενισχύοντας την παρουσία του σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και δημιουργώντας νέες προοπτικές για ανάπτυξη. Η Lever, που δραστηριοποιείται από το 2011, είναι κορυφαίος αναπτυξιακός σύμβουλος στην Ελλάδα, κατέχοντας ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η συναλλαγή αφορά την απόκτηση μετοχών, με αρχικό τίμημα €3,0 εκατ. και συμπληρωματικό τίμημα (earn-out) έως €0,5 εκατ., που συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων απόδοσης. Οι ιδρυτές της Lever παραμένουν μέτοχοι και θα συνεχίσουν να ηγούνται της εταιρείας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια για τους πελάτες και τη συνέπεια με τα μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά σχέδια του Ομίλου.

Η συνεργασία εντάσσεται πλήρως στο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου Qualco και στη δέσμευσή του για ισορροπημένη οργανική και ανόργανη ανάπτυξη, με στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους. Παράλληλα, ενισχύει τη στρατηγική του Ομίλου σε τρεις βασικούς άξονες:

Ενίσχυση της παρουσίας στην ευρωπαϊκή αγορά τεχνολογίας. Η Lever ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου Qualco στη διεκδίκηση μεριδίου από τα €5 δισ. των ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονται για έξυπνες πόλεις και έργα ανθεκτικότητας. Η εμπειρία και οι σχέσεις εμπιστοσύνης της Lever συμπληρώνουν την επιτυχημένη πορεία του Ομίλου σε συμβάσεις με κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και σε μεγάλης κλίμακας έργα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Δημιουργία νέων δυνατοτήτων αξιοποίησης των τεχνολογικών πλατφορμών της Qualco. Δημιουργείται πρόσβαση σε νέες αγορές για τις πλατφόρμες διαχείρισης απαιτήσεων του Ομίλου, ανοίγοντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και πηγές εσόδων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Διεύρυνση των τεχνολογικών λύσεων για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ενισχύεται η αξιοποίηση της τεχνολογίας της Qualco στη διαχείριση απαιτήσεων και αξιοποιείται η αποδεδειγμένη επιτυχία των πλατφορμών του Ομίλου σε μεγάλους θεσμικούς πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εξαγορά έρχεται μετά από μία χρονιά κατά την οποία ο Όμιλος Qualco υπερέβη τις υποχρεώσεις του κατά την Αρχική Δημόσια Προσφορά, καταγράφοντας αύξηση εσόδων κατά 17%, φτάνοντας τα €216 εκατ. το 2025, με Προσαρμοσμένο EBITDA €43 εκατ. και περιθώριο EBITDA 20%.

Ο κ. Ορέστης Τσακαλώτος (φωτό), Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Qualco, δήλωσε: «Η Lever είναι η ακριβής εταιρεία που αναζητούμε: ένας διακεκριμένος ηγέτης της αγοράς, βασισμένος σε εμπιστοσύνη που έχει κερδηθεί μέσα σε δεκαπέντε χρόνια, σε μία αγορά όπου η τεχνολογία μας μπορεί να πολλαπλασιάσει την επίδρασή της. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν σήμερα την ίδια πρόκληση που συναντούσαν οι πελάτες μας στον τραπεζικό τομέα και στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας πριν από μια δεκαετία, και η Qualco έχει αφιερώσει είκοσι πέντε χρόνια στην ανάπτυξη της λειτουργικής υποδομής που απαιτείται για την επίλυσή της. Αυτή η εξαγορά συνδέει αυτή την ικανότητα με τους φορείς που τη χρειάζονται περισσότερο.»

Ο κ. Μιλτιάδης Γεωργαντζής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Qualco, πρόσθεσε: «Αυτή η συναλλαγή αντικατοπτρίζει την πειθαρχία που διέπει τη στρατηγική μας ανάπτυξης. Κάθε εξαγορά που πραγματοποιούμε πρέπει να δημιουργεί αξία από την πρώτη ημέρα και να προσφέρει ευκαιρίες για τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου. Η Lever πετυχαίνει και τα δύο. Ενισχύει το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου σε προγράμματα της ΕΕ, προσφέρει πρόσβαση σε νέες αγορές για την ενίσχυση της εμβέλειας των πλατφορμών μας και θεμελιώνει την επέκτασή μας στη διαχείριση απαιτήσεων στο δημόσιο τομέα.»

Η συνεργασία αυτή υποστηρίζει τη στρατηγική φιλοδοξία του Ομίλου να επιταχύνει την ανάπτυξή του, στοχεύοντας να υπερδιπλασιάσει τα έσοδά του έως το 2028 και να αντλήσει πάνω από το 40% των εσόδων του από διεθνείς αγορές.