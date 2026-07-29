Σχοινάς:-Ευρωπαϊκή-στήριξη-για-την-είσοδο-νέων-σε-αλιεία-και-υδατοκαλλιέργεια

Την ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την είσοδο και την παραμονή νέων επαγγελματιών στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την παρέμβασή του στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Κορκ της Ιρλανδίας.

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Την ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την είσοδο και την παραμονή νέων επαγγελματιών στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την παρέμβασή του στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Κορκ της Ιρλανδίας.

Ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε την ανανέωση των γενεών στρατηγική προτεραιότητα για το μέλλον του ευρωπαϊκού αλιευτικού τομέα, επισημαίνοντας ότι συνδέεται άμεσα με την επισιτιστική ασφάλεια, τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «χωρίς νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την ευρωπαϊκή αλιεία και υδατοκαλλιέργεια».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι νέοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό κόστος εισόδου, αβέβαιο εισόδημα, απαιτητικές συνθήκες εργασίας και σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να περιορίσει τα εμπόδια εισόδου για τους νέους επαγγελματίες, μέσα από ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία με ευνοϊκότερους όρους και ουσιαστική στήριξη κατά τα πρώτα χρόνια δραστηριοποίησής τους.

Στις αναγκαίες παρεμβάσεις συμπεριέλαβε επίσης τη διευκόλυνση της διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις και την απλούστευση του πλαισίου αδειοδότησης, ιδιαίτερα στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε και στην ανάγκη να διασφαλιστεί η θέση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς ο ανταγωνισμός για τη χρήση του θαλάσσιου χώρου αυξάνεται.

Όπως επισήμανε, οι δύο τομείς θα πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο χώρο, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στις συνθήκες που απαιτούνται για να μπορέσουν οι νέοι να παραμείνουν στο επάγγελμα. Μεταξύ αυτών ανέφερε τα ασφαλή σκάφη, τον σύγχρονο εξοπλισμό, τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, τη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση και την αναγνώριση των δεξιοτήτων.

Αναφέρθηκε ακόμη στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και στην πλήρη αναγνώριση της συμβολής των γυναικών στις αλιευτικές και οικογενειακές επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά την επόμενη προγραμματική περίοδο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέτει μετά το 2028 ένα ισχυρό και αυτοτελές χρηματοδοτικό μέσο για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, με ειδική μέριμνα για την ανανέωση των γενεών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ανταγωνιστικότητα του κλάδου θα πρέπει να στηριχθεί στην ενεργειακή μετάβαση, στην καινοτομία, στην ψηφιοποίηση, στην ενίσχυση των Οργανώσεων Παραγωγών και στη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη μικρή παράκτια αλιεία, καθώς και στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Όπως επισήμανε, για τις τοπικές κοινωνίες η αλιεία δεν αποτελεί μόνο οικονομική δραστηριότητα, αλλά και στοιχείο ταυτότητας, πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε πως «οι νέοι δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση. Ζητούν μια πραγματική ευκαιρία: να εισέλθουν στον τομέα, να εργαστούν με ασφάλεια, να έχουν αξιοπρεπές εισόδημα και να μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους», προσθέτοντας ότι «είναι δική μας ευθύνη να τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία».

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