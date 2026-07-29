Τρίμηνα-έντοκα:-Αντλήθηκαν-500-εκατ.-με-ελαφρώς-αυξημένο-επιτόκιο

Στο 2,22% -ελαφρώς αυξημένο σε σύγκριση με το 2,16% της προηγούμενης αντίστοιχης δημοπρασίας- διαμορφώθηκε το επιτόκιο κατά τη σημερινή (Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026) δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων (διάρκειας 13 εβδομάδων) του ελληνικού Δημοσίου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 923 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,31 φορές.

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Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (400 εκατ. ευρώ), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ. Αντλήθηκαν, δηλαδή, 500 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθεί πίνακας του ΟΔΔΗΧ με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

- ΟΔΔΗΧ