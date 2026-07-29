Τρ.Πειραιώς: Το γυαλιστερό εξάμηνο, τα κρυμμένα ρίσκα και η αλήθεια πίσω από τα ρεκόρ

Η Πειραιώς παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2026 ως ακόμη ένα κεφάλαιο της μεγάλης τραπεζικής επιστροφής: κέρδη-ρεκόρ, απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, δάνεια €39 δισ., καταθέσεις €68 δισ., ισχυρές προμήθειες, χαμηλά κόκκινα δάνεια και γενναιόδωρη διανομή προς τους μετόχους.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Και πράγματι, τα αποτελέσματα είναι κερδοφόρα. Δεν χρειάζεται να τα μηδενίσουμε για να τα κρίνουμε. Χρειάζεται, όμως, να αφαιρέσουμε το γυαλιστερό περιτύλιγμα του δελτίου Τύπου και να διαβάσουμε τις υποσημειώσεις, τις συγκρίσεις και τις γραμμές που δεν μπήκαν στον τίτλο.

Διότι πίσω από το «ρεκόρ κερδοφορίας» υπάρχουν ένα επιτοκιακό περιθώριο που υποχωρεί, κεφαλαιακοί δείκτες αισθητά χαμηλότεροι από πέρυσι, κόκκινα δάνεια που αυξήθηκαν μέσα στο τρίμηνο, κάλυψη NPE που μειώθηκε, κόστος κινδύνου που σχεδόν διπλασιάστηκε σε τριμηνιαία βάση και έσοδα από υπηρεσίες τα οποία δεν είναι όσο οργανικά αφήνει να εννοηθεί η παρουσίαση. fileciteturn0file0

Το «ρεκόρ» είναι πραγματικό, αλλά όχι τόσο εντυπωσιακό όσο ακούγεται

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε €617 εκατ. στο εξάμηνο, έναντι €559 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η αύξηση είναι περίπου 10%, ασφαλώς θετική, αλλά αρκετά μακριά από την εικόνα εκρηκτικής κερδοφορίας που δημιουργεί η επικοινωνιακή έμφαση στο +22%.

Το +22% αφορά ουσιαστικά τη σύγκριση των καθαρών κερδών του δεύτερου τριμήνου, €336 εκατ., με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Στο σύνολο του εξαμήνου, η βελτίωση είναι σαφώς πιο προσγειωμένη.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν από €753 εκατ. σε €825 εκατ., δηλαδή κατά περίπου 9,6%. Τα κέρδη ανά μετοχή ανέβηκαν από €0,43 σε €0,47, περίπου 9%. Δεν πρόκειται για αδύναμες επιδόσεις. Πρόκειται, όμως, για μια καλή μονοψήφια έως χαμηλή διψήφια βελτίωση, όχι για κάποια μυθική έκρηξη παραγωγής αξίας.

Με άλλα λόγια, το ρεκόρ υπάρχει. Απλώς το μικρόφωνο είναι δυνατότερο από τον ρυθμό αύξησης.

Το βασικό τραπεζικό περιθώριο πιέζεται

Το σημαντικότερο στοιχείο που δεν πρέπει να περάσει στα ψιλά γράμματα είναι η πτώση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου από 2,4% σε 2,2%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν στο εξάμηνο από €955 εκατ. σε €990 εκατ., μόλις κατά περίπου 4%. Αυτό επιτεύχθηκε παρά την υποχώρηση του περιθωρίου, επειδή η Πειραιώς αύξησε τα δάνεια και διεύρυνε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο ομολόγων της.

Εδώ βρίσκεται ο πρώτος μεγάλος αστερίσκος: η τράπεζα χρειάζεται μεγαλύτερο ενεργητικό για να αντισταθμίσει το γεγονός ότι κερδίζει λιγότερο ανά μονάδα ενεργητικού.

Το χαρτοφυλάκιο αξιογράφων αυξήθηκε στα €21,6 δισ., από €17,9 δισ. ένα χρόνο πριν. Η αύξηση δανείων και ομολόγων κράτησε τα καθαρά έσοδα από τόκους σε ανοδική τροχιά, αλλά δεν εξαφάνισε τη συμπίεση των spreads.

Η αναβάθμιση του στόχου των καθαρών εσόδων από τόκους στα €2 δισ. είναι θετική. Δεν αναιρεί, όμως, το βασικό γεγονός: η εποχή κατά την οποία τα υψηλά επιτόκια έβγαζαν σχεδόν αυτόματα κέρδη από τις καταθέσεις τελειώνει. Από εδώ και πέρα, η Πειραιώς θα πρέπει να τρέχει όλο και περισσότερο για να παραμένει στο ίδιο σημείο.

Οι προμήθειες απογειώθηκαν – αλλά μαζί τους απογειώθηκε και η λογιστική ασυγκρισία

Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν από €325 εκατ. σε €462 εκατ. στο εξάμηνο. Η άνοδος είναι εντυπωσιακή και αποτελεί βασικό πυλώνα του νέου αφηγήματος περί «διαφοροποιημένου χρηματοοικονομικού ομίλου».

Το πρόβλημα είναι ότι η σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025 δεν είναι καθαρή.

Στα στοιχεία του 2026 έχει ενσωματωθεί η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία συνεισφέρει ασφαλιστικά έσοδα και ασφάλιστρα. Συνεπώς, μέρος της θεαματικής αύξησης δεν προήλθε από οργανική αύξηση των τραπεζικών προμηθειών, αλλά από την προσθήκη μιας ολόκληρης ασφαλιστικής δραστηριότητας στον όμιλο.

Ακόμη και μέσα στο δεύτερο τρίμηνο, περίπου €10 εκατ. προέρχονται από μη επαναλαμβανόμενα έσοδα χρηματοδοτήσεων έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η ίδια η τράπεζα αναφέρει ότι το πρόγραμμα πλησιάζει στο τελικό του στάδιο. Άρα, ένα τμήμα των προμηθειών που χρησιμοποιούνται για να ετησιοποιηθεί η επίδοση του 1,1% επί του ενεργητικού δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο για τα επόμενα τρίμηνα.

Η Πειραιώς δεν παραποιεί τους αριθμούς. Απλώς τοποθετεί στην ίδια βιτρίνα τραπεζικές προμήθειες, ασφαλιστικά έσοδα, μη τραπεζικές δραστηριότητες και έκτακτες αμοιβές χρηματοδοτήσεων. Το αποτέλεσμα είναι θετικό, αλλά πολύ λιγότερο «οργανικό» από όσο υποδηλώνει ο τίτλος.

Και υπάρχει ακόμη μία λεπτομέρεια: τα οικονομικά στοιχεία της Εθνικής Ασφαλιστικής χαρακτηρίζονται προκαταρκτικά και μη ελεγμένα, ενώ η παρουσίαση αναγνωρίζει ότι μπορεί να υποστούν ουσιώδεις προσαρμογές.

Τα έξοδα αυξάνονται ταχύτερα από όσο παραδέχεται ο θριαμβευτικός τόνος

Η Πειραιώς προβάλλει δείκτη κόστους προς έσοδα 34% στο εξάμηνο και 31% στο δεύτερο τρίμηνο. Πρόκειται αναμφίβολα για ανταγωνιστικό επίπεδο.

Ωστόσο, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν από €436 εκατ. σε €490 εκατ., δηλαδή κατά περίπου 12%. Οι δαπάνες προσωπικού του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση, ενώ τα γενικά και διοικητικά έξοδα κατά 10%.

Η δικαιολογία είναι η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής και οι μεταβλητές αμοιβές. Δεκτή. Αλλά τότε θα πρέπει να γίνει δεκτό και το αντίστροφο: εφόσον η Εθνική Ασφαλιστική εξηγεί την αύξηση του κόστους, εξηγεί και σημαντικό μέρος της αύξησης των εσόδων.

Δεν γίνεται η ασφαλιστική εταιρεία να εμφανίζεται ως «οργανική διαφοροποίηση» όταν αυξάνει τις προμήθειες και ως «τεχνική επίδραση ενοποίησης» όταν αυξάνει τα έξοδα.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα του δεύτερου τριμήνου ήταν 31%, ακριβώς όσο και ένα χρόνο πριν. Παρά την αύξηση των εσόδων, η αποτελεσματικότητα δεν βελτιώθηκε σε ετήσια βάση. Απλώς διατηρήθηκε.

Τα κόκκινα δάνεια μειώθηκαν σε ετήσια βάση, αλλά αυξήθηκαν μέσα σε τρεις μήνες

Η παρουσίαση προβάλλει τον δείκτη NPE στο 2,2%, από 2,6% τον Ιούνιο του 2025. Η ετήσια εικόνα είναι βελτιωμένη.

Σε τριμηνιαία βάση, όμως, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αυξήθηκαν από €930 εκατ. σε €1,011 δισ. Ο δείκτης NPE ανέβηκε από 2,1% σε 2,2%, ενώ η κάλυψη υποχώρησε από 70,4% σε 66,8%-67%.

Πρόκειται για μικρή μεταβολή, όχι για κρίση. Είναι όμως μεταβολή προς τη λάθος κατεύθυνση, σε μια περίοδο κατά την οποία η τράπεζα επιταχύνει την πιστωτική της επέκταση.

Υπάρχει και ένας ακόμη σοβαρός αστερίσκος. Η Πειραιώς εξαιρεί από τον αριθμητή του δείκτη NPE €189 εκατ. «εξυπηρετούμενων απομειωμένων δανείων», τα οποία ταξινομήθηκαν έτσι λόγω προγράμματος αναδιάρθρωσης.

Η ίδια η παρουσίαση παραδέχεται ότι, εάν τα €189 εκατ. περιλαμβάνονταν στον αριθμητή, ο δείκτης NPE θα διαμορφωνόταν στο 2,6% και όχι στο 2,2%.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο επίσημος υπολογισμός είναι παράτυπος. Σημαίνει ότι το απόλυτο headline «NPE 2,2%» χρειάζεται υποχρεωτικά υποσημείωση. Χωρίς αυτήν, η εικόνα είναι πιο καθαρή από την πραγματικότητα.

Το κόστος κινδύνου προειδοποιεί ότι η κανονικότητα δεν είναι ανέφελη

Το οργανικό κόστος κινδύνου αυξήθηκε στο δεύτερο τρίμηνο στις 59 μονάδες βάσης, από 32 μονάδες βάσης στο πρώτο τρίμηνο. Οι συνολικές απομειώσεις αυξήθηκαν από €44 εκατ. σε €65 εκατ.

Η διοίκηση αποδίδει την αύξηση στα δάνεια του νόμου Κατσέλη και σε αλλαγές των μακροοικονομικών παραμέτρων που χρησιμοποιούνται στα μοντέλα αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.

Ακριβώς, όμως, για αυτόν τον λόγο το στοιχείο έχει σημασία. Τα μοντέλα δεν άλλαξαν επειδή κάποιος βαρέθηκε τις παλιές παραδοχές. Άλλαξαν επειδή ορισμένοι κίνδυνοι χρειάστηκε να αποτυπωθούν πιο συντηρητικά.

Η Πειραιώς ανέβασε τον ετήσιο στόχο για το κόστος κινδύνου περίπου στις 60 μονάδες βάσης, παρουσιάζοντας την κίνηση ως επιλογή περαιτέρω ενίσχυσης του ισολογισμού. Είναι μια κομψή διατύπωση. Η λιγότερο κομψή ανάγνωση είναι ότι η τράπεζα περιμένει υψηλότερες επιβαρύνσεις από όσες ενσωμάτωνε προηγουμένως.

Ο CET1 δεν είναι τόσο «στιβαρός» όσο υποδηλώνει η επικεφαλίδα

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,8%, έναντι 14,2% ένα χρόνο νωρίτερα. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων μειώθηκε από 20,2% σε 18,6%.

Η τράπεζα διαθέτει κεφαλαιακό απόθεμα περίπου 260 μονάδων βάσης πάνω από τη συνολική εποπτική απαίτηση, περιλαμβανομένου του P2G. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται πάνω από τις απαιτήσεις. Δεν σημαίνει ότι διαθέτει κάποιο απέραντο, ανέγγιχτο κεφαλαιακό μαξιλάρι.

Ιδιαίτερα όταν ταυτόχρονα:

μοιράζει το 57% των κερδών,

καταβάλλει €494 εκατ. σε μετρητά στους μετόχους,

αυξάνει τα δάνεια,

επιταχύνει την απόσβεση του DTC,

και έχει ολοκληρώσει μεγάλη ασφαλιστική εξαγορά.

Ακόμη πιο προβληματική είναι η ποιότητα του CET1. Η ίδια η παρουσίαση αναφέρει ότι ο αναβαλλόμενος φόρος, το γνωστό DTC, αντιστοιχεί στο 54% του CET1.

Δηλαδή περισσότερο από το μισό βασικό κεφάλαιο εξακολουθεί να συνδέεται με φορολογικές απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου και όχι με κεφάλαιο που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από συσσωρευμένα, ελεύθερα διαθέσιμα κέρδη.

Η Πειραιώς υπόσχεται CET1 άνω του 13% στο τέλος του έτους. Για να το πετύχει, δεν στηρίζεται μόνο στην οργανική κερδοφορία. Υπολογίζει επίσης σε συνθετικές τιτλοποιήσεις SRT και σε μεταφορά πλεονάζοντος κεφαλαίου από την Εθνική Ασφαλιστική.

Η συνθετική τιτλοποίηση Ermis IX αναμένεται να απελευθερώσει έως €84 εκατ. κεφαλαίου. Πρόκειται για απολύτως νόμιμη και συνηθισμένη τεχνική διαχείρισης σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού. Αλλά ας μην τη βαφτίζουμε οργανική κεφαλαιακή ενίσχυση. Είναι χρηματοοικονομική μηχανική που μειώνει το κεφαλαιακό βάρος του ενεργητικού.

Διανομή 57% ενώ τα κεφάλαια υποχωρούν: γενναιοδωρία με λεπτή ισορροπία

Η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους είναι θετική και απαραίτητη για να επανέλθουν οι ελληνικές τράπεζες σε κανονικό επενδυτικό καθεστώς.

Υπάρχει, όμως, μία προφανής ένταση ανάμεσα στη γενναιόδωρη διανομή και στην κεφαλαιακή εικόνα.

Η Πειραιώς καταβάλλει €494 εκατ. από τα κέρδη του 2025, έχει ενσωματώσει στον CET1 πρόβλεψη διανομής 57% και ταυτόχρονα παρουσιάζει CET1 12,8%, χαμηλότερο κατά 140 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση.

Η διοίκηση επιλέγει να ανταμείψει τώρα τον μέτοχο, υπολογίζοντας ότι η μελλοντική κερδοφορία, οι SRT συναλλαγές και η Εθνική Ασφαλιστική θα αναπληρώσουν το κεφάλαιο. Μπορεί να δικαιωθεί. Αλλά αυτό είναι στοίχημα εκτέλεσης, όχι ήδη κερδισμένη υπόθεση.

Η μεγάλη πιστωτική επέκταση είναι κυρίως επιχειρηματική – ο ιδιώτης παραμένει κομπάρσος

Τα ενήμερα δάνεια αυξήθηκαν κατά 9% στα €39 δισ., με καθαρή πιστωτική επέκταση €1,8 δισ. στο εξάμηνο.

Όμως η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τους κλάδους ενέργειας και μεταφορών. Από τις εκταμιεύσεις €3,2 δισ. του δεύτερου τριμήνου, €1,4 δισ. κατευθύνθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις, ακόμη €1,4 δισ. σε μικρομεσαίες και μόλις €0,3 δισ. σε ιδιώτες.

Η ανάκαμψη των στεγαστικών διαφημίζεται με αύξηση νέων χορηγήσεων 65% στο εξάμηνο, αλλά η καθαρή αύξηση του στεγαστικού χαρτοφυλακίου ήταν μόλις €100 εκατ.

Η Πειραιώς χρηματοδοτεί ξανά την οικονομία, αλλά το νέο πιστωτικό μοντέλο εξακολουθεί να γέρνει βαριά προς τις μεγάλες και μεσαίες επιχειρηματικές συναλλαγές. Η λιανική τραπεζική δεν έχει ακόμη επιστρέψει ως ουσιαστική μηχανή καθαρής πιστωτικής ανάπτυξης.

Πολύ AI, αλλά λιγότεροι ενεργοί χρήστες e-banking

Αρκετές σελίδες της παρουσίασης είναι αφιερωμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, στο Newra, στους AI agents, στους ψηφιακούς βοηθούς, στο Claude Code, στο Copilot, στο νέο app και στις φωνητικές τραπεζικές εντολές.

Ωραία όλα αυτά. Ο αριθμός, όμως, που ξενίζει βρίσκεται στον βασικό πίνακα.

Οι πελάτες που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω e-banking σε εβδομαδιαία βάση μειώθηκαν σε 1,049 εκατ. τον Ιούνιο του 2026, από 1,066 εκατ. τον Μάρτιο και 1,120 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025.

Την ίδια ώρα, οι συνολικοί ενεργοί πελάτες παραμένουν αμετάβλητοι στα 4,5 εκατ.

Η Snappi εμφανίζει περίπου 210.000 χρήστες, αλλά η παρουσίαση δεν παρέχει στοιχεία για ενεργούς χρήστες, καταθέσεις, έσοδα, κόστος απόκτησης πελάτη ή πορεία προς την κερδοφορία.

Η Πειραιώς μπορεί πράγματι να εξελίσσεται σε «AI native» οργανισμό. Προς το παρόν, πάντως, η παρουσίαση διαθέτει περισσότερες λέξεις για την τεχνητή νοημοσύνη από όσες διαθέτει αριθμούς για την οικονομική απόδοση των ψηφιακών επενδύσεων.

Τα άυλα στοιχεία διπλασιάστηκαν

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν από €433 εκατ. τον Ιούνιο του 2025 σε €873 εκατ. τον Ιούνιο του 2026, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν.

Η αύξηση συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τις εξαγορές και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό. Ωστόσο, τα άυλα στοιχεία αφαιρούνται για τον υπολογισμό των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων και δεν έχουν την ίδια απορροφητική ποιότητα με τα σκληρά κεφάλαια.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους αυξήθηκαν αισθητά, αλλά μέρος της αύξησης του ισολογισμού συνοδεύεται από πολύ μεγαλύτερο απόθεμα άυλων στοιχείων. Είναι ακόμη ένας λόγος για τον οποίο ο επενδυτής πρέπει να κοιτάζει το ενσώματο κεφάλαιο και όχι μόνο το συνολικό μέγεθος του ομίλου.

Η πραγματική εικόνα: καλή τράπεζα, ακριβό αφήγημα

Η Πειραιώς του 2026 δεν είναι η προβληματική τράπεζα του παρελθόντος. Διαθέτει κερδοφορία, ρευστότητα, αυξανόμενο δανειακό χαρτοφυλάκιο, επενδυτική βαθμίδα και πολύ χαμηλότερο πιστωτικό κίνδυνο από ό,τι πριν από λίγα χρόνια.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε τίτλος του δελτίου Τύπου πρέπει να γίνεται δεκτός χωρίς εξέταση.

Η κερδοφορία αυξάνεται, αλλά η αύξηση του εξαμήνου είναι περίπου 10%. Το επιτοκιακό περιθώριο μειώνεται. Οι προμήθειες ενισχύονται, αλλά κυρίως μέσω της ενσωμάτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής και με τη βοήθεια μη επαναλαμβανόμενων εσόδων. Τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται διψήφια. Το κόστος κινδύνου ανέβηκε απότομα στο τρίμηνο. Τα NPE αυξήθηκαν τριμηνιαία και η κάλυψή τους μειώθηκε. Ο επίσημος δείκτης 2,2% γίνεται 2,6% εάν συνυπολογιστούν τα €189 εκατ. αναδιαρθρωμένων, απομειωμένων δανείων. Ο CET1 βρίσκεται χαμηλότερα από πέρυσι και περισσότερο από το μισό του εξακολουθεί να στηρίζεται σε DTC.

Η Πειραιώς έχει κάνει τεράστια πρόοδο. Ακριβώς για αυτό δεν χρειάζεται επικοινωνιακές υπερβολές.

Το ερώτημα για τον μέτοχο δεν είναι εάν η τράπεζα είναι πλέον βιώσιμη. Αυτό έχει σε μεγάλο βαθμό απαντηθεί. Το πραγματικό ερώτημα είναι εάν η σημερινή αποτίμηση πληρώνει ήδη ως βεβαιότητα όσα η διοίκηση παρουσιάζει ακόμη ως στόχους: διατηρήσιμες προμήθειες, CET1 άνω του 13%, ομαλό κόστος κινδύνου, επιτυχής ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής και πραγματικές αποδόσεις από τον πολυδιαφημισμένο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Διότι τα κέρδη είναι ρεκόρ. Οι αστερίσκοι, όμως, είναι επίσης πολλοί.