ΥΠΕΞ-για-τον-ισχυρό-σεισμό-στην-Ιαπωνία:-«Η-Ελλάδα-στέκεται-στο-πλευρό-του-ιαπωνικού-λαού»

Τα συλλυπητήριά του προς τον λαό και την κυβέρνηση της Ιαπωνίας εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών, μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο και την ευρύτερη περιοχή του Κιούσου.

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Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφέρει:

«Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας προς τον λαό και την κυβέρνηση της Ιαπωνίας, μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο και την περιοχή του Κιούσου».

Παράλληλα, το υπουργείο σημειώνει ότι «οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες και τα σωστικά συνεργεία που εργάζονται ακούραστα για να σώσουν ζωές», απευθύνοντας μήνυμα συμπαράστασης προς το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

We express our deepest condolences to the people and Government of #Japan following the devastating earthquake that struck Kumamoto Prefecture and the Kyushu region. pic.twitter.com/UdDYhsB0oO — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 29, 2026

- sofokleous10.gr

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