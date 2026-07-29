Υπουργείο-Εξωτερικών-για-Κύπρο:-«Χαιρετίζουμε-τις-διεργασίες-με-στόχο-την-επανεκκίνηση-των-συνομιλιών»

Το Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

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Καλωσορίζουμε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες (António Guterres), ο οποίος παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην Αποστολή Καλών Υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς την εξεύρεση μιας συνολικής και στο πλαίσιο των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος.

Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό, τα τελευταία δύο και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει εποικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ως απαραίτητης συνθήκης για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου.

- sofokleous10.gr

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