Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, July 30
    Υποχώρηση-στις-ευρωαγορές-–-fed,-τεχνολογικές-μετοχές-και-πετρέλαιο-στο-επίκεντρο
    Υποχώρηση στις ευρωαγορές – Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

    Υποχώρηση στις ευρωαγορές – Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

    By Αγορές No Comments1 Min Read
    Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

    Μικτά ήταν τα αποτελέσματα στις ευρωαγορές την Τετάρτη (29/7), με τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις κρίσιμες ανακοινώσεις της Federal Reserve στις ΗΠΑ να βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδυτών.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημείωσε πτώση 0,36% στις 644,59 μονάδες με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

    Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,06% στις 25,448.76 μονάδες, ενώ με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο γαλλικός CAC ο οποίος έχασε 0,60% στις 8,408.27 μονάδες. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE σημείωσε άνοδο 0,33% στις 10,907.20 μονάδες.

    Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κατέγραψε πτώση 1,71% στις 19,390.30 μονάδες, ενώ πτωτικά έκλεισε και ο ΜΙΒ του Μιλάνου αποδυναμωμένος κατά 0,52% στις 51,427.00 μονάδες.

    Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, να σημειωθεί ότι τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, αντισταθμίζονται από την διεθνή υποχώρηση που παρατηρείται στις τεχνολογικές μετοχές.

    Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου «εκτοξεύτηκαν» νωρίτερα εκ νέου μετά τις νέες απειλητικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του Ιράν.

    #ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ #Stoxx_Europe_600 #DAX #FTSE #CAC #IBEX_35 #FTSE_MIB

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply