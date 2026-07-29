Χριστοδουλίδης: «Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο» – Πιο ενεργή εμπλοκή της ΕΕ

Την πεποίθηση ότι η νέα πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δεν αποτελεί μια διαδικασία που ξεκινά «από λευκό χαρτί», αλλά στηρίζεται στο διαπραγματευτικό κεκτημένο των προηγούμενων γύρων συνομιλιών, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στη Λευκωσία.

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Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικά τρία συμπεράσματα που προέκυψαν από τις επαφές των τελευταίων δύο ημερών.

Πρώτον, όπως ανέφερε, ο Αντόνιο Γκουτέρες επαναβεβαίωσε την πλήρη προσήλωσή του στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.

Δεύτερον, υπογράμμισε ότι ο γενικός γραμματέας θεωρεί δεδομένο το διαπραγματευτικό κεκτημένο που έχει διαμορφωθεί έως το Κραν Μοντανά, απορρίπτοντας ουσιαστικά την αντίληψη περί επανεκκίνησης των συνομιλιών από μηδενική βάση.

«Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο», σημείωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνέχεια της διαδικασίας.

Ως τρίτο σημαντικό στοιχείο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στάθηκε στη θετική ανταπόκριση όλων των πλευρών στην πρόταση του ΟΗΕ για σύγκληση άτυπης διευρυμένης διάσκεψης.

«Συνεχίζουμε, σε συνεργασία με την κυρία Ολγκίν αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα το έδαφος και η διευρυμένη αυτή συνάντηση να καταλήξει σε θετική ανακοίνωση για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά», ανέφερε.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χριστοδουλίδης και στην αυξημένη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε ετοιμότητα για τη δημιουργία ειδικής νομικής ομάδας, η οποία θα υποστηρίζει τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, σε ζητήματα που αφορούν την ουσία της διαπραγμάτευσης.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και στο πεδίο των ευρωτουρκικών σχέσεων, υπενθυμίζοντας ότι η ίδια η τουρκική πλευρά έχει επανειλημμένως δηλώσει πως επιθυμεί πρόοδο στις σχέσεις της με τις Βρυξέλλες.

«Υπάρχουν δύο νέα πολύ σημαντικά δεδομένα», ανέφερε, φωτογραφίζοντας αφενός την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφετέρου τη διασύνδεση της πορείας των ευρωτουρκικών σχέσεων με την εξέλιξη του Κυπριακού.

Η ανακοίνωση Γκουτέρες για νέα διάσκεψη 5+1

Οι δηλώσεις του Κύπριου Προέδρου ήρθαν λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Αντόνιο Γκουτέρες ότι προτίθεται να συγκαλέσει νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό σε σχήμα 5+1, με τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων και των τριών εγγυητριών δυνάμεων — Ελλάδας, Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ χαρακτήρισε εποικοδομητικές τόσο τις χωριστές όσο και την κοινή συνάντηση που είχε με τους δύο ηγέτες και γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ζητήσει την εντατικοποίηση των προσπαθειών για επανεκκίνηση της διαδικασίας.

«Θα συγκαλέσω μια συνάντηση σε σχήμα 5+1. Θα εργαστούμε σε συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί», δήλωσε, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο κ. Γκουτέρες επανέλαβε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν μια λύση, διαβεβαίωσε όμως ότι παραμένουν πλήρως δεσμευμένα να στηρίξουν τον κυπριακό λαό.

«Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής: παραμένουν πλήρως δεσμευμένα να υποστηρίξουν τον λαό της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο κ. Γκουτέρες.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι μια λύση στο Κυπριακό είναι απολύτως κρίσιμη, όχι μόνο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ειρήνης του κυπριακού λαού, αλλά είναι και παράγοντας σταθερότητας σε μια περιοχή που γίνεται επικίνδυνα ασταθής. Μια επιτυχής έκβαση όσον αφορά μια λύση στην Κύπρο θα έχει σημαντικό σταθεροποιητικό αποτέλεσμα στην περιοχή. Από την άλλη, εάν η Κύπρος δεν βρει λύση στα προβλήματά της, γίνεται πολύ πιο ευάλωτη στους κινδύνους», κατέληξε.

- sofokleous10.gr

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