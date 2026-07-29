Η P&G κατέγραψε κέρδη ανά μετοχή 1,43 δολαρίων έναντι πρόβλεψης για 1,41 δολ/μτχ και έσοδα 21,2 δισ. δολαρίων. Η πορεία των τμημάτων.

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Ανάμεικτη εικόνα παρουσίασαν τα τριμηνιαία εταιρικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Procter & Gamble, καθώς η υποτονική ζήτηση για τα προϊόντα της οδήγησε σε χαμηλότερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις, με τη μετοχή της να κατρακυλά 2,73% προσυνεδριακά.

Ειδικότερα, η P&G κατέγραψε κέρδη ανά μετοχή 1,43 δολαρίων έναντι πρόβλεψης για 1,41 δολ/μτχ και έσοδα 21,2 δισ. δολαρίων, χαμηλότερα από την πρόβλεψη για 21,38 δισ. δολάρια, αλλά με άνοδο 2% από το 2025.

Τα καθαρά κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους ήταν ύψους 3,04 δισ. δολαρίων, ή 1,26 δολαρίων ανά μετοχή, μειωμένα από 3,62 δισ. δολάρια, ή 1,48 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια του πλήρους οικονομικού έτους 2026, η εταιρεία ανέφερε αύξηση όγκου σε μόλις ένα τρίμηνο. Όπως πολλές καταναλωτικές εταιρείες, έχει δει τη ζήτηση για τα προϊόντα της να μειώνεται, καθώς οι αγοραστές έχουν γίνει πιο συνειδητοποιημένοι επιλέγοντας φθηνότερες ετικέτες ή επεκτείνοντας τη χρήση στα σαμπουάν και τα απορρυπαντικά ρούχων τους.

Για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο, το τμήμα ομορφιάς της P&G που περιλαμβάνει το σαμπουάν Pantene και τα προϊόντα περιποίησης δέρματος Olay και SK-II είχε την υψηλότερη απόδοση, σημειώνοντας αύξηση όγκου 3%.

Το τμήμα βρεφικής, γυναικείας και οικογενειακής φροντίδας της P&G, καθώς και η επιχείρηση περιποίησης, ανέφεραν ότι ο όγκος μειώθηκε κατά 1%.

Η υγειονομική περίθαλψη είχε τη χειρότερη απόδοση για την P&G αυτό το τρίμηνο. Το τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει τις Oral-B και Vicks, είδε τον όγκο πωλήσεων να μειώνεται κατά 3%, λόγω της πτώσης των πωλήσεων των προϊόντων στοματικής φροντίδας.

Κοιτάζοντας προς το επόμενο οικονομικό έτος, η εταιρεία δεν προβλέπει σημαντική αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα της.

Για το οικονομικό έτος 2027, η P&G αναμένει βασικά κέρδη ανά μετοχή σε εύρος 6,89 έως 7,11 δολάρια και συνολική αύξηση πωλήσεων στην περιοχή 1% έως 3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.