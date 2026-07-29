CSG: Νέα πλατφόρμα MAIA για την ψηφιακή διαχείριση του εναέριου χώρου

Ο Όμιλος CSG, του οποίου μέλος είναι η Hellenic Ammunition SA, επεκτείνει τις ικανότητές του στους τομείς της αεροδιαστημικής και της διαχείρισης του εναέριου χώρου, εγκαινιάζοντας τη νέα πλατφόρμα λογισμικού MAIA, που έχει αναπτυχθεί από την UpVision, μία από τις εταιρείες του τομέα Aerospace & Defence Electronics του Ομίλου.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πλατφόρμα διευκολύνει την ψηφιακή διαχείριση του εναέριου χώρου, ενοποιώντας τους χειριστές drones με παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ρυθμιστικές αρχές, οργανισμούς ασφαλείας και άλλους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή λειτουργία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία των UpVision, Retia, Eldis, CS Soft, Atrak και άλλων εταιρειών του Ομίλου, ο CSG έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό οικοσύστημα που καλύπτει βασικές πτυχές της σύγχρονης αρχιτεκτονικής του εναέριου χώρου – από την ανίχνευση μέσω ραντάρ και τη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας μέχρι την επεξεργασία δεδομένων και τον ψηφιακό συντονισμό μη επανδρωμένων συστημάτων.

«Ο εναέριος χώρος βρίσκεται σε μια διαδικασία μετασχηματισμού παρόμοια με αυτή που αναμόρφωσε τις οδικές μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες στο παρελθόν. Νέοι χρήστες του εναέριου χώρου αναδύονται, η ροή δεδομένων αυξάνεται συνεχώς, καθώς οι απαιτήσεις για ασφαλή ανταλλαγή τους επίσης κλιμακώνονται.

Η φιλοδοξία μας είναι να αναπτύξουμε τεχνολογίες που ενοποιούν τα επιμέρους επίπεδα σε ένα συγκροτημένο οικοσύστημα. Η MAIA είναι ένα κρίσιμο στοιχείο αυτής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής», δήλωσε ο Tomáš Vlček, CEO του τομέα Aerospace & Defence Electronics του Ομίλου CSG.

Νέα ψηφιακή διάσταση στη διαχείριση του εναέριου χώρου

Δίπλα στα επανδρωμένα αεροσκάφη, ο σύγχρονος εναέριος χώρος χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από drones που εκτελούν αποστολές για τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τους διαχειριστές κρίσιμων υποδομών και εμπορικούς φορείς. Με την αύξηση του αριθμού τους, η διαχείριση του εναέριου χώρου καθίσταται όλο και πιο περίπλοκη. Η απλή παρακολούθηση των επιμέρους αεροσκαφών δεν επαρκεί πλέον.

Η ικανότητα ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και η δημιουργία μιας κοινής επιχειρησιακής εικόνας για όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες είναι πλέον απαραίτητες. Ακριβώς αυτόν τον ρόλο επιτελεί η MAIA, η πλατφόρμα που ανέπτυξε η UpVision, η οποία ειδικεύεται σε λύσεις λογισμικού για την ψηφιακή διαχείριση του εναέριου χώρου.

Η MAIA είναι μια πλατφόρμα λογισμικού για την ψηφιακή διαχείριση του εναέριου χώρου, που συνδέει παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, χειριστές drones, Παρόχους Κοινών Υπηρεσιών Πληροφοριών (Common Information Services Providers – CISPs), ρυθμιστικές αρχές, οργανισμούς ασφαλείας και άλλους φορείς υπεύθυνους για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας.

Η πλατφόρμα αξιοποιεί επίσης τεχνητή νοημοσύνη για την πρόβλεψη πιθανών κινδύνων και την υποστήριξη προηγμένης αυτοματοποίησης στις λειτουργίες των μη επανδρωμένων συστημάτων. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της δεν είναι μόνο η διευκόλυνση του συντονισμού στον εναέριο χώρο, αλλά και η σταδιακή υποστήριξη της επιχειρησιακής λήψης αποφάσεων.

Ανάμεσα στους κύριους πελάτες της είναι οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι πάροχοι υπηρεσιών U-space, οι ρυθμιστικές αρχές, οι οργανισμοί ασφαλείας, οι διαχειριστές κρίσιμων υποδομών, τα αεροδρόμια και άλλοι φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση του εναέριου χώρου.

Η ανάπτυξη πλατφορμών όπως η MAIA σχετίζεται άμεσα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο U-space, το οποίο καθορίζει τους κανόνες για την ασφαλή ενσωμάτωση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον κοινό εναέριο χώρο. Σκοπός του είναι να διευκολύνει την ασφαλή συνύπαρξη επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παρά την αύξηση των πτήσεων drones.

Για τον σκοπό αυτό, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/664 απαιτεί την ανταλλαγή κρίσιμων επιχειρησιακών πληροφοριών μέσω ενός Παρόχου Κοινών Υπηρεσιών Πληροφοριών (CISP). Η MAIA συμμορφώνεται πλήρως με αυτές τις απαιτήσεις, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τον αποτελεσματικό συντονισμό των επιχειρήσεων σε πραγματικές συνθήκες.

«Φανταστείτε μια κατάσταση όπου ένα αστυνομικό drone, ένα ελικόπτερο αεροδιακομιδής και ένα drone της πυροσβεστικής που χαρτογραφεί την έκταση ενός συμβάντος λειτουργούν ταυτόχρονα πάνω από το σημείο ενός τροχαίου ατυχήματος. Κάθε όχημα εκτελεί διαφορετική αποστολή, αλλά όλα χρειάζονται πρόσβαση στις ίδιες, ενημερωμένες πληροφορίες για τον εναέριο χώρο. Τέτοιες καταστάσεις θα γίνονται όλο και πιο συχνές, καθώς η χρήση των drones επεκτείνεται.

Η MAIA δημιουργεί μια κοινή ψηφιακή εικόνα του εναέριου χώρου, επιτρέποντας στους οργανισμούς να συντονίζουν με ασφάλεια τις δραστηριότητές τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε ο Štěpán Alexa, CEO της UpVision.

Στοιχείο της ευρύτερης τεχνολογικής αρχιτεκτονικής του Ομίλου CSG

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας MAIA δεν είναι απλώς μια μεμονωμένη πρωτοβουλία της UpVision, αλλά μια φυσική συνέχεια της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Ομίλου CSG για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών ικανοτήτων σε όλο τον Όμιλο. Οι Retia και Eldis αναπτύσσουν τεχνολογίες ραντάρ για την ανίχνευση και παρακολούθηση εναέριων στόχων.

Οι CS Soft και Atrak διαθέτουν εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων και λυσεων υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Άλλες εταιρείες του Ομίλου CSG δραστηριοποιούνται στους τομείς των μη επανδρωμένων συστημάτων, των τεχνολογιών πρόωσης και της ολοκλήρωσης συστημάτων.

Η MAIA της UpVision έρχεται να συμπληρώσει αυτή την αρχιτεκτονική, προσθέτοντας ένα ψηφιακό επίπεδο που συνδέει τους επιμέρους φορείς του εναέριου χώρου και διευκολύνει την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε ολόκληρο το οικοσύστημα.

«Το μέλλον του σύγχρονου εναέριου χώρου δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από τα ραντάρ ή τα συστήματα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας. Το κλειδί θα είναι η ικανότητα ενοποίησης αισθητήρων, δεδομένων, λογισμικού και χρηστών σε ένα συνεκτικό σύστημα. Αυτή είναι ακριβώς η κατεύθυνση που ακολουθεί η τεχνολογική ανάπτυξη του Ομίλου CSG εδώ και πολλά χρόνια», πρόσθεσε ο Štěpán Alexa.

Τεχνολογία από την Τσεχία με ευρωπαϊκές προοπτικές

Η πλατφόρμα MAIA αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων της Τσεχίας στον τομέα της ψηφιακής διαχείρισης του εναέριου χώρου. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι χώρες επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο να αναπτύξουν κυρίαρχες δυνατότητες σε κρίσιμες τεχνολογίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ψηφιοποίηση και τη διαχείριση κρίσιμων υποδομών. Η ίδια τάση αναδύεται σταδιακά και στον τομέα της διαχείρισης της κυκλοφορίας μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η MAIA, που αναπτύχθηκε στην Τσεχία, στηρίζεται στην εκτενή τεχνογνωσία της UpVision στην αεροπορία, τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Σκοπός της είναι να προσφέρει σε πελάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλες αγορές μια λύση που ενισχύει την ασφαλή ενσωμάτωση των μη επανδρωμένων συστημάτων στον εναέριο χώρο, καθώς η σχετική ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.

Η αυξανόμενη σημασία των μη επανδρωμένων συστημάτων (drones) επεκτείνεται πολύ πέρα από την πολιτική αεροπορία. Τα drones χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία, την πυροσβεστική, τις υπηρεσίες διάσωσης, τις υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας και τους διαχειριστές κρίσιμων υποδομών.

Καθώς ο αριθμός των αποστολών τους αυξάνεται, γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός ο ρόλος των συστημάτων που διευκολύνουν τον ασφαλή συντονισμό τους και την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών. Ως εκ τούτου, πλατφόρμες όπως η MAIA αποτελούν καίριο στοιχείο της μελλοντικής ψηφιακής υποδομής για τη διαχείριση του εναέριου χώρου, τόσο σε πολιτικό όσο και σε περιβάλλον ασφάλειας.

Η πλατφόρμα MAIA αναπτύχθηκε από μια διεπιστημονική ομάδα ειδικών στους τομείς της μηχανικής λογισμικού, της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, του U-space, των ψηφιακών υποδομών και των τεχνολογιών ασφαλείας. Επίσης, βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω ευρωπαϊκών έργων, όπως τα CERTIFLIGHT, U-Space4UAM, ATM-EXCITE και πολλά άλλα.