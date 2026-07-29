Fed: Αμετάβλητα αλλά χωρίς ομοφωνία τα επιτόκια – Ποιοι και γιατί μειοψήφησαν

Αμετάβλητα για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση διατήρησε τα βασικά της επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) την Τετάρτη.

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Αμετάβλητα για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση στο εύρος του 3,5%-3,75% διατήρησε τα βασικά της επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) την Τετάρτη, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ήθελαν την κεντρική τράπεζα να συνεχίζει να τηρεί τη στάση αναμονής που έχει επιλέξει από τις αρχές του έτους, με φόντο τον υψηλό πληθωρισμό, την αβέβαιη έκβαση του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά και τις τιμές του πετρελαίου

Σημειώνεται πως οι τελευταίες κινήσεις από την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (FOMC) της Fed είχαν σημειωθεί κατά τις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις του 2025, κατά τις οποίες είχε προχωρήσει σε διαδοχικές μειώσεις των επιτοκίων.

«Ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος σε σχέση με τον στόχο της Επιτροπής για 2%», ανέφερε η Fed στην ανακοίνωση μετά το τέλος της τελευταίας διήμερης συνεδρίασής της. Η ανακοίνωση επανέλαβε λέξη προς λέξη ολόκληρη την αξιολόγηση της οικονομίας που περιλαμβανόταν στη δήλωση της 17ης Ιουνίου.

Στη σημερινή της ανακοίνωση, η Fed ανέφερε ότι η οικονομική δραστηριότητα «επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό», σημειώνοντας, όπως και τον Ιούνιο, ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας «έχει συμβαδίσει με το εργατικό δυναμικό και το ποσοστό ανεργίας έχει παρουσιάσει μικρή μεταβολή».

Οι αγορές, πριν από τη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας, είχαν αποτιμήσει περίπου σε μία στις τρεις την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων και, εφόσον δεν σημειωνόταν μια τέτοια κίνηση στη συνεδρίαση αυτή, σχεδόν σε 100% την πιθανότητα μιας αύξησης τον Σεπτέμβριο.

Ο Κέβιν Γουόρς, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής της Fed τον Μάιο, έχει δηλώσει ότι δεν έχει «καμία ανοχή» απέναντι στον πληθωρισμό που βρίσκεται πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας για περισσότερα από πέντε χρόνια. Μέχρι και τον περασμένο μήνα, ο πληθωρισμός επιταχυνόταν, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αύξησε τις παγκόσμιες τιμές καυσίμων και τροφίμων, ενώ οι επενδύσεις σε data centers και άλλες δαπάνες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη αύξησαν τη ζήτηση.

Όπως αναφέρει το CNBC, διατηρώντας το βασικό επιτόκιο στα επίπεδα στα οποία βρίσκεται από τον Δεκέμβριο, οι αξιωματούχοι της Fed υιοθετούν την άποψη ότι το τρέχον κόστος δανεισμού δημιουργεί αρκετή πίεση στην οικονομία ώστε να μειώσει τον πληθωρισμό που δεν αναμένεται να υποχωρήσει από μόνος του, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με την επίδραση των δασμών στις τιμές των αγαθών.

Ποια μέλη μειοψήφησαν στο δ.σ. της FOMC

Η απόφαση υπέρ της διατήρησης πάρθηκε με ψήφους 9-3, ενώ τρία μέλη του δ.σ. (η Beth Hammack της Fed Κλίβελαντ, ο Neel Kashkari της Fed Μινεάπολη και η Lorie Logan της Fed Ντάλας) μειοψήφησαν, καθώς επιθυμούσαν μία αύξηση κατά 0,25%.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση σημειωνόταν ότι τα τρία μέλη που διαφώνησαν «προτιμούσαν να αυξήσουν το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στη συγκεκριμένη συνεδρίαση».

Τα ίδια τρία μέλη, οι Hammack, Kashkari και Logan, είχαν επίσης διαφωνήσει στην τελευταία συνεδρίαση του Τζερόμ Πάουελ ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, στα τέλη Απριλίου, τότε υπέρ της κατάργησης της έμμεσης δέσμευσης για χαμηλότερα επιτόκια.

Σύμφωνα με το CNBC, οι αρνητικές ψήφοι αποτέλεσαν μια πρώτη πρόκληση για τον Πρόεδρο της Fed Κέβιν Γουόρς, καθώς η άρνησή του να δώσει σαφή μηνύματα σχετικά με την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής είχε προκαλέσει ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας ενόψει της συνεδρίασης.