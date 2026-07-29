fed:-Αμετάβλητα-επιτόκια-σε-πείσμα-των-πιέσεων-Τραμπ-και-πληθωρισμού

Αμετάβλητο στο εύρος του 3.50% έως 3.75% άφησε το βασικό επιτόκιο η Fed, σε πείσμα των επίμονων αιτημάτων Τραμπ για μείωση αλλά και της σωρευτικής πληθωριστικής πίεσης που υπαγορεύει (ελαφρά) αύξηση.

Όχι απρόσμενα λοιπόν, η ευρέως αναμενόμενη απόφαση της Fed, συνοδεύτηκε από διαφωνίες τριών εκ των δώδεκα μελών της Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC). Και τα τρία μέλη ζήτησαν αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες αρχής γενομένης από την παρούσα συνεδρίαση.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Πρόκειται για τους προέδρους των περιφερειακών τραπεζών της Fed στο Κλίβελαντ, το Ντάλας και τη Μινεάπολη, οι οποίοι είχαν επίσης διαφωνήσει και στην τελευταία συνεδρίαση υπό την προεδρία του Τζερόμ Πάουελ στα τέλη Απριλίου.

Ερωτηματικά

Η απόφαση της Fed εγείρει νέα ερωτηματικά κατά πόσον τα σημερινά επίπεδα δανεισμού θα συνεισφέρουν επαρκώς στο να τιθασευθεί ο πληθωρισμός.

Σημειωτέον ότι ο Κέβιν Γουόρς ανέλαβε το τιμόνι της Fed τον περασμένο Μάιο, δηλώνοντας τη «μηδενική ανοχή» του έναντι του πληθωρισμού, ο οποίος όμως κινείται πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια. Μάλιστα μέχρι τον περασμένο μήνα, ο πληθωρισμός επιταχυνόταν, συνεπεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της παρεπόμενης αύξησης στις διεθνείς τιμές ενέργειας και τροφίμων.

«Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλότερος από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Επιτροπή», ανέφερε η Fed στην σύντομη ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασής της. Η ανακοίνωση επαναλαμβάνει κατά λέξη την αξιολόγηση της αμερικανικής οικονομίας που είχε δημοσιευθεί και στις 17 Ιουνίου.

Η Fed εκτιμά ότι η οικονομική δραστηριότητα «αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό», σημειώνοντας -όπως και τον Ιούνιο- ότι οι νέες θέσεις εργασίας «συμβαδίζουν με την αύξηση του εργατικού δυναμικού» και ότι το ποσοστό ανεργίας έχει παρουσιάσει ελάχιστες μεταβολές.

Διατηρώντας το βασικό επιτόκιο στο ίδιο εύρος που βρίσκεται από τον Δεκέμβριο, οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής της Fed υιοθετούν την άποψη ότι το σημερινό επίπεδο του κόστους δανεισμού δημιουργεί επαρκή χαλινό στην οικονομία ώστε να μειωθεί ο πληθωρισμός.

Εξαιρεί στο σκεπτικό της, πάντως, πληθωριστικούς παράγοντες όπως οι επιπτώσεις των δασμών στις τιμές των αγαθών, για τους οποίους θεωρεί ότι θα υποχωρήσουν από μόνοι τους.