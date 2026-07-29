Federal Reserve: Αμετάβλητα αναμένονται τα επιτόκια – Διαφωνίες στο ΔΣ

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, Federal Reserve, πρόκειται να δημοσιεύσει την απόφασή της για τα επιτόκια αργότερα σήμερα Τετάρτη, με μια αίσθηση διαφωνίας ωστόσο να πλανάται στην ατμόσφαιρα, μεταξύ των μελών του ΔΣ.

Αν και οι αγορές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, πρόσφατες συζητήσεις από αρκετούς αξιωματούχους δείχνουν ότι υπάρχει ένα σημαντικό εκλογικό σώμα που τουλάχιστον θα εξετάσει μια αύξηση.

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Η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν (εκ των γερακιών), ήταν πιο συγκεκριμένη, λέγοντας ότι πιστεύει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να είναι «μέτρια» υψηλότερα , ενώ η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, ο Νιλ Κασκάρι της Μινεάπολης και ο κυβερνήτης Κρίστοφερ Γουόλερ έχουν κάνει δηλώσεις που υποστηρίζουν μια πιο αυστηρή πολιτική σε περίπτωση που ο πληθωρισμός επιμείνει.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει τουλάχιστον μερικές διαφωνίες σε αυτή τη συνάντηση.

Οι επενδυτές θεωρούν πως η Fed παραμένει στον τρέχοντα στόχο 3,5%-3,75% για το βασικό επιτόκιό της και στη συνέχεια θα προβεί σε αύξηση τον Σεπτέμβριο, ανάλογα πάντα με τον πληθωρισμό.

Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν τουλάχιστον λίγο καθησυχαστικά, καθώς μια σύντομη πτώση της τιμής της βενζίνης οδήγησε τον δείκτη τιμών καταναλωτή να καταγράψει μια απροσδόκητη υποχώρηση 0,4% τον Ιούνιο. Ωστόσο, η πτώση των τιμών στα πρατήρια έχει αντιστραφεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά ασταθής.

Με πληροφορίες από CNBC