ford:-Αναβάθμιση-guidance-για-τα-κέρδη-του-2026-μετά-το-ισχυρό-β’-τρίμηνο

Η διοίκηση της εταιρείας απέδωσε τις επιδόσεις αυτές στις λειτουργικές βελτιώσεις, στη διατήρηση ισχυρής τιμολόγησης και στο υψηλό ποσοστό πωλήσεων των πιο κερδοφόρων μοντέλων της.

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Σε αναβάθμιση των προβλέψεών της για τα κέρδη του 2026 προχώρησε η Ford καθώς τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, παρά τη μείωση στα έσοδα.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 42 σεντς, έναντι εκτίμησης για 35 σεντς, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 44,89 δισ. δολάρια, χαμηλότερα από την πρόβλεψη των 45,86 δισ. δολαρίων.

Η διοίκηση της εταιρείας απέδωσε τις επιδόσεις αυτές στις λειτουργικές βελτιώσεις, στη διατήρηση ισχυρής τιμολόγησης και στο υψηλό ποσοστό πωλήσεων των πιο κερδοφόρων μοντέλων της.

Παράλληλα, η Ford αναθεώρησε προς τα πάνω το guidance για το σύνολο του 2026 και πλέον εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) θα διαμορφωθούν μεταξύ 10 και 11 δισ. δολαρίων, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 8,5 έως 10,5 δισ. δολάρια. Επιπλέον, αύξησε την εκτίμησή της για τις προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές στα 6 έως 7 δισ. δολάρια, από 5 έως 6 δισ. δολάρια που προέβλεπε έως σήμερα.

«Παραδώσαμε ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο και αυξήσαμε τις προβλέψεις μας για το σύνολο του έτους, όμως η σημαντικότερη εξέλιξη είναι ότι υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις πως η Ford γίνεται μια πιο κερδοφόρα, πιο πειθαρχημένη και πραγματικά διαφορετική εταιρεία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, Τζιμ Φάρλευ.

Η μετοχή της σημειώνει άνοδο 7% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.