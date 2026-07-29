ft-για-λαγοκέφαλο:-Το-τοξικό-ψάρι-που-απειλεί-την-ελληνική-οικονομία

Για τους περισσότερους λουόμενους ο λαγοκέφαλος είναι το επικίνδυνο ψάρι με τα πανίσχυρα δόντια που έχει κατακλύσει τις ελληνικές θάλασσες. Για τους Financial Times, όμως, αποτελεί πλέον κάτι πολύ περισσότερο: μια οικονομική απειλή που διαβρώνει το εισόδημα των παράκτιων αλιέων και αλλάζει τις ισορροπίες στη Μεσόγειο.

Σε εκτενές ρεπορτάζ από την Αστυπάλαια, η βρετανική εφημερίδα περιγράφει πώς το ψάρι με την επίσημη ονομασία «Lagocephalus sceleratus», το τοξικό είδος που πέρασε στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για την ελληνική αλιεία.

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«Δεν καταστρέφει μόνο τα δίχτυα, καταστρέφει το επάγγελμα»

Οι FT ακολουθούν τον ψαρά Στάθη Ευαγγέλου, τέταρτης γενιάς αλιέα στην Αστυπάλαια, ο οποίος θυμάται ότι πριν από είκοσι χρόνια συναντούσε μόλις λίγους λαγοκέφαλους στα βαθιά νερά. Σήμερα, όπως λέει, βρίσκονται παντού.

Το πρόβλημα, όμως, δεν περιορίζεται στην παρουσία του ψαριού.

Οι λαγοκέφαλοι σκίζουν τα δίχτυα, καταστρέφουν τα παραγάδια και καταβροχθίζουν τα αλιεύματα πριν ακόμη τα ανασύρουν οι ψαράδες. Ένας ηλικιωμένος αλιέας περιγράφει στους FT ότι οι τρύπες στα δίχτυα μοιάζουν «σαν να έχουν κοπεί με ψαλίδι», ενώ πολλές φορές απαιτείται περισσότερο από μία ημέρα εργασίας μόνο για την επισκευή τους.

Το πραγματικό κόστος

Το ρεπορτάζ αναδεικνύει κυρίως το οικονομικό αποτύπωμα της εισβολής. Σύμφωνα με επιστήμονες του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, κάθε επαγγελματίας αλιέας χάνει τουλάχιστον 8.500 ευρώ ετησίως εξαιτίας των κατεστραμμένων διχτυών, του εξοπλισμού που φθείρεται και των ημερών που δεν μπορεί να εργαστεί.

Οι απώλειες προστίθενται σε έναν κλάδο που ήδη δοκιμάζεται από την υπεραλίευση, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, τη μείωση των ιχθυαποθεμάτων και τη θέρμανση της Μεσογείου.

«Δουλεύω 18 ή 20 ώρες για να βγάλω 30 ή 40 ευρώ», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Στάθης Ευαγγέλου, εξηγώντας ότι πολλοί νέοι εγκαταλείπουν πλέον την αλιεία για να εργαστούν στον τουρισμό, όπου το ημερομίσθιο είναι υψηλότερο και πιο σταθερό.

Η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την εξάπλωση

Οι Financial Times συνδέουν ευθέως την εξάπλωση του λαγοκέφαλου με τη μεταβολή του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Διώρυγα του Σουέζ λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ως βιολογικός διάδρομος μεταφοράς ειδών από την Ερυθρά Θάλασσα στη Μεσόγειο, ενώ η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων και οι διαδοχικές επεκτάσεις της διώρυγας έχουν επιταχύνει το φαινόμενο. Τα τελευταία 30 χρόνια, η θερμοκρασία της επιφάνειας της Μεσογείου έχει αυξηθεί περίπου κατά 1 βαθμό Κελσίου.

Η απάντηση της Ελλάδας

Απέναντι στην εισβολή του λαγοκέφαλου, η Ελλάδα επιχειρεί πλέον να περιορίσει τον πληθυσμό του μέσω οικονομικών κινήτρων.

Η κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στην Κρήτη, με το οποίο οι επαγγελματίες αλιείς αποζημιώνονται με έως 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλου που αλιεύουν. Το πρόγραμμα προβλέπει οργανωμένη συλλογή, ζύγιση και ασφαλή διαχείριση των αλιευμάτων.

Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνση του είδους μπορεί να βοηθήσει τους ψαράδες, αλλά από μόνη της δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που συνδέεται με βαθύτερες αλλαγές στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την κλιματική κρίση.

Για τους ανθρώπους της θάλασσας, πάντως, το διακύβευμα είναι πολύ πιο άμεσο. «Αυτό με μεγάλωσε, αυτό αγαπώ», λέει ο ψαράς στους Financial Times. «Αλλά φοβάμαι ότι πολύ σύντομα όλο αυτό θα τελειώσει».