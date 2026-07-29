handelsblatt:-Οικονομικοί-παράγοντες-προειδοποιούν-για-πολιτική-αστάθεια-στην-Ελλάδα

Ο επιχειρηματικός κόσμος στην Ελλάδα «βλέπει τους επόμενους μήνες με αυξανόμενη νευρικότητα» και θεωρεί «την πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο», γράφει η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt σε ανταπόκριση της από την Αθήνα.

«Η πολιτική συνέχεια των τελευταίων επτά ετών αποτελεί ένα κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εάν χαθεί, η οικονομική ανάκαμψη θα μπορούσε να χάσει την ορμή της», εκτιμά η γερμανική εφημερίδα και προσθέτει: «Η κάποτε μαστιζόμενη από την κρίση χώρα τώρα καυχιέται για ισχυρή ανάπτυξη και υψηλά πλεονάσματα στον προϋπολογισμό. Αλλά τώρα υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες ότι η ανάκαμψη έχει καθυστερήσει».

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Πολλοί παρατηρητές, θεωρούν πιθανές πρόωρες εκλογές ήδη από το φθινόπωρο. Αυτό πηγάζει από την ανησυχία της κυβέρνησης ότι το οικονομικό κλίμα θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγω του επίμονα υψηλού πληθωρισμού και της αύξησης του κόστους ενέργειας», τονίζει η Handelsblatt.

Η γερμανική εφημερίδα σημειώνει ότι η Ελλάδα συνέχισε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 την οικονομική της ανάκαμψη από την κρίση χρέους και την πανδημία του κορωνοϊού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ανάπτυξη 1,8% φέτος, διπλάσια από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η ανεργία έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 18 χρόνια. Η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών προχωρά ταχύτερα από το αναμενόμενο.

«Ωστόσο, η συνέχιση αυτής της ιστορίας επιτυχίας δεν είναι εγγυημένη», γράφει η γερμανική εφημερίδα, επικαλούμενη την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του IOBE.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, προειδοποιεί επίσης ότι η τρέχουσα ανάκαμψη δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση διατηρήσιμους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αναφέρει η Handelsblatt.

«Για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτές οι εκλογές είναι πιθανό να είναι σημαντικά πιο δύσκολες από αυτές του 2023. Τότε, το συντηρητικό κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία κέρδισε αποφασιστικά με σχεδόν 41% των ψήφων. Τώρα, σύμφωνα με τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει μόνο περίπου 30%. Αυτό δεν θα ήταν αρκετό για την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, την οποία ο Μητσοτάκης κατέχει τα τελευταία επτά χρόνια. Επιπλέον, ένας πιθανός εταίρος συνασπισμού δεν φαίνεται πουθενά στο εξαιρετικά κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο», αναφέρει η εφημερίδα.

Δημοσιονομική πειθαρχία

Οι οικονομολόγοι του ΙΟΒΕ στέλνουν μια ιδιαίτερα ισχυρή προειδοποίηση κατά των δαπανηρών προεκλογικών υποσχέσεων, σημειώνει η Handelsblatt. «Σε εκλογικά έτη, υπάρχει πάντα «μια τάση προς μεγαλύτερη ευελιξία στις δαπάνες», όπως το θέτει διπλωματικά ο Ν. Βέττας. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να χρησιμοποιούνται τα δημόσια κεφάλαια στρατηγικά για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης».

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, η δημοσιονομική πειθαρχία θεωρείται εδώ και καιρό το σημαντικότερο επίτευγμα οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η Ελλάδα επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα εδώ και τρία χρόνια. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ – περισσότερο από το διπλάσιο του ποσού που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό.

Αλυτα τα διαρθρωτικά προβλήματα

Χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη και τη συνετή δημοσιονομική πολιτική, η Ελλάδα μείωσε τον δείκτη χρέους της από 212,9% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε 143,8% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, σύμφωνα με την Eurostat.

Το ΙΟΒΕ θεωρεί, ωστόσο, τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία παραμένουν άλυτα. Το ινστιτούτο επισημαίνει την ασθενή παραγωγικότητα, το ανεπαρκές ποσοστό επενδύσεων, τις ανεπαρκείς δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη και το μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Το έλλειμμα διευρύνεται παρά την άνθηση του τουρισμού τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους.

Δυσαρεστημένο το 64% των πολιτών

Σε αυτό το πλαίσιο, γράφει η Handelsblatt, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν να μην τεθεί σε κίνδυνο με τις προεκλογικές υποσχέσεις, η επιτυχία της οικονομικής εξυγίανσης που κερδήθηκε με κόπο. Ο πειρασμός είναι μεγάλος, επειδή πολλοί ψηφοφόροι μέχρι στιγμής έχουν ελάχιστα επωφεληθεί από την οικονομική ανάκαμψη. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Marc στα τέλη Ιουνίου, το 64% των ερωτηθέντων δήλωσαν «δυσαρεστημένοι» ή «μάλλον δυσαρεστημένοι» με την κυβέρνηση.

«Παρά την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, τα πραγματικά εισοδήματα στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι κάτω από το επίπεδο του 2009, όταν ξεκίνησε η κρίση χρέους. Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί δύο φορές πιο γρήγορα από τα εισοδήματα τα τελευταία πέντε χρόνια», αναφέρει η εφημερίδα

Επωφελείται η αντιπολίτευση

«Η αντιπολίτευση επωφελείται από αυτή τη δυσαρέσκεια. Το νέο κόμμα ΕΛΑΣ, που ιδρύθηκε από τον ριζοσπάστη αριστερό, πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, έχει ήδη εδραιωθεί στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ίδρυσή του – αν και με σημαντική διαφορά άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων από το συντηρητικό κυβερνών κόμμα. Σύμφωνα με δημοσκόπους, η Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) χάνει ψήφους κυρίως από δεξιά λαϊκιστικά κόμματα.

Ο Μητσοτάκης παραμένει προσηλωμένος στον στόχο του να κυβερνήσει μόνος του. Σύμφωνα με τον ελληνικό εκλογικό νόμο, το κόμμα του χρειάζεται περίπου το 38% των ψήφων για να το πετύχει αυτό. Σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να φτάσει αυτό το όριο, ο Πρωθυπουργός είναι πιθανό να προκηρύξει νέες εκλογές σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία.

Τι θα μπορούσε να τον βοηθήσει: Οι ψηφοφόροι στην πλειονότητά τους, επιθυμούν επίσης σαφείς πλειοψηφίες στο επόμενο κοινοβούλιο. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία «Interview» στις αρχές Ιουλίου, το 49% ελπίζει σε μια κυβέρνηση που θα διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή», καταλήγει η ανταπόκριση της Handelsblatt.