JetZero: Το αεροπλάνο-«σαλάχι» που θέλει να τα βάλει με Boeing, Airbus – Το πιο ριζοσπαστικό σχέδιο από την εποχή των Concorde

Για περισσότερα από 70 χρόνια, τα επιβατικά αεροσκάφη ακολουθούν την ίδια βασική συνταγή: ένας κυλινδρικός κορμός με δύο φτερά. Τώρα, μια αμερικανική startup φιλοδοξεί να ανατρέψει αυτό το μοντέλο και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα αεροπλάνα.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η JetZero επιχειρεί να φέρει στην αγορά ένα αεροσκάφος «blended wing» (ενιαίας πτέρυγας και ατράκτου), ένα σχέδιο που θυμίζει περισσότερο σαλάχι παρά συμβατικό αεροπλάνο και το οποίο, εφόσον πετύχει, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη αλλαγή στην εμπορική αεροπορία μετά το υπερηχητικό Concorde.

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Το εγχείρημα απέκτησε σημαντική ώθηση, καθώς η αμερικανική Export-Import Bank συμφώνησε καταρχήν να στηρίξει την εταιρεία με δάνεια και εγγυήσεις ύψους έως 3 δισ. δολαρίων, προκειμένου να κατασκευαστεί το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής της.

Ένα αεροπλάνο χωρίς… παράθυρα

Το μοντέλο Z4 απέχει πολύ από όσα γνωρίζουμε σήμερα. Αντί για δύο διαδρόμους, διαθέτει τέσσερις, ενώ η καμπίνα σχεδιάζεται χωρίς συμβατικά παράθυρα. Τη θέση τους παίρνουν ψηφιακές οθόνες που προβάλλουν την εξωτερική εικόνα, ενώ μια μεγάλη γυάλινη οροφή επιτρέπει στο φυσικό φως να πλημμυρίζει το εσωτερικό.

Η εταιρεία υπόσχεται επίσης μεγαλύτερους προσωπικούς χώρους, ξεχωριστό χώρο αναμονής έξω από κάθε τουαλέτα και ατομικούς αποθηκευτικούς χώρους πάνω από κάθε κάθισμα.

Το αεροσκάφος θα μπορεί να μεταφέρει περίπου 250 επιβάτες, να καλύπτει αποστάσεις περίπου 5.000 ναυτικών μιλίων και να πετά σε μεγαλύτερο ύψος από τα σημερινά επιβατικά αεροσκάφη.

Η φιλοδοξία της JetZero ξεπερνά τη δημιουργία ενός ακόμη νέου αεροσκάφους. Η εταιρεία επιδιώκει να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Boeing στην αμερικανική αεροναυπηγική βιομηχανία, σε μια περίοδο όπου η Airbus έχει αποκτήσει πλέον το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς, ενώ η κινεζική Comac ενισχύει σταδιακά την παρουσία της.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JetZero, Τομ Ο’Λίρι, στόχος είναι η πρώτη δοκιμαστική πτήση του πρωτοτύπου μέχρι το τέλος του 2027, με εμπορική αξιοποίηση στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Υπόσχεται 30% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου

Το βασικό πλεονέκτημα του σχεδιασμού είναι η αεροδυναμική. Η ιδέα της ενιαίας πτέρυγας δεν είναι καινούργια. Ερευνάται εδώ και δεκαετίες από τη NASA, η οποία επένδυσε περισσότερα από 1 δισ. δολάρια σε σχετικά προγράμματα, αναζητώντας έναν τρόπο να μειώσει δραστικά την κατανάλωση καυσίμου μέσω μικρότερης αεροδυναμικής αντίστασης και χαμηλότερου βάρους.

Η JetZero υποστηρίζει ότι το Z4 μπορεί να καταναλώνει περίπου 30% λιγότερο καύσιμο σε σύγκριση με σύγχρονα αεροσκάφη, όπως το Boeing 787.

JetZero

Οι επιφυλάξεις παραμένουν

Παρά τον ενθουσιασμό, δεν λείπουν οι αμφιβολίες. Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι επιβάτες που θα κάθονται στα άκρα της πτέρυγας ενδέχεται να αισθάνονται εντονότερα τις φυγόκεντρες δυνάμεις κατά τις στροφές, ενώ η απουσία πραγματικών παραθύρων θα μπορούσε να αυξήσει την αίσθηση δυσφορίας ή ναυτίας.

Ερωτήματα υπάρχουν επίσης για τις διαδικασίες εκκένωσης ενός αεροσκάφους με τέσσερις διαδρόμους, αλλά και για τη συμβατότητά του με τις υπάρχουσες υποδομές των αεροδρομίων.

Η JetZero υποστηρίζει ότι έχει ήδη δώσει απαντήσεις σε πολλά από αυτά τα ζητήματα και ότι σχεδιάζει το αεροσκάφος σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες, ώστε να μπορεί να ενταχθεί στο υφιστάμενο δίκτυο λειτουργίας.

Η στήριξη των αεροπορικών εταιρειών

Το εγχείρημα έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον περίπου 20 αεροπορικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Delta Air Lines, United Airlines και Alaska Airlines.

Η United έχει μάλιστα υπογράψει συμφωνία υπό προϋποθέσεις για την αγορά έως 200 αεροσκαφών Z4, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η ανάπτυξη και η πιστοποίησή τους.

Με την οικονομική στήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης, τη χρηματοδότηση από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ για την κατασκευή του πρωτοτύπου και τη συμμετοχή εταιρειών όπως η Northrop Grumman και η RTX, η JetZero επιχειρεί να αποδείξει ότι μια από τις πιο φιλόδοξες ιδέες στην ιστορία της αεροναυπηγικής μπορεί τελικά να περάσει από τα σχέδια… στους διαδρόμους των αεροδρομίων.