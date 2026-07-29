lufthansa-και-air-france-klm-υπέβαλαν-στο-«παρά-5»-προσφορές-για-την-πορτογαλική-tap

Η γερμανική Lufthansa και η γαλλο-ολλανδική Air France-KLM υπέβαλαν την Τετάρτη δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην πορτογαλική αεροπορική εταιρεία TAP SA.

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Η γερμανική Lufthansa και η γαλλο-ολλανδική Air France-KLM υπέβαλαν την Τετάρτη δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην πορτογαλική αεροπορική εταιρεία TAP SA.

Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο δημοσίευμα του -, οι προσφορές των δύο κολοσσών για μία από τις τελευταίες μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες που παραμένουν προς πώληση κατατέθηκαν την τελευταία ημέρα της προθεσμίας.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να πουλήσει έως και το 49,9% της TAP, με ένα αρχικό πακέτο 5% να προορίζεται για τους εργαζομένους. Η πορτογαλική εταιρεία διαθέτει στόλο 104 αεροσκαφών Airbus.

Οι προσφορές μεταφέρουν τη διαδικασία στο επόμενο στάδιο, με την κυβέρνηση να αναμένεται να αξιολογήσει τις προτάσεις πριν αποφασίσει για την επιλογή του τελικού αγοραστή έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο υπουργός Υποδομών Μιγκέλ Πίντο Λουζ στις 16 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το -, η TAP θεωρείται ελκυστική λόγω του εκτεταμένου δικτύου δρομολογίων της προς τη Βραζιλία και την Αφρική, καθώς και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Η απόκτηση μεριδίου θα βοηθούσε είτε τη Lufthansa είτε την Air France-KLM να ενισχύσουν τα υπερατλαντικά τους δίκτυα και να διευρύνουν την παρουσία τους στη νότια Ευρώπη.

Και οι δύο υποψήφιοι αγοραστές έχουν διευρύνει τις περιφερειακές τους συμμετοχές τα τελευταία χρόνια. Η Lufthansa πρόσθεσε πιο πρόσφατα την ITA Airways στο χαρτοφυλάκιο των αεροπορικών της εταιρειών, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τις Swiss, Austrian Airlines και Brussels Airlines. Η Air France-KLM κατέχει μερίδιο στη σκανδιναβική SAS.

Όποιος τελικά επικρατήσει θα πρέπει να τηρήσει μια σειρά από προϋποθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διατήρηση της Λισαβόνας ως αεροπορικού κόμβου (hub), καθώς και δεσμεύσεις σχετικά με τις επενδύσεις, τη συνδεσιμότητα και την ανάπτυξη.