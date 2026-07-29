METLEN: Σημαντική συμφωνία προμήθειας γαλλίου με κορυφαία αμερικανική εταιρεία

Η METLEN ανακοίνωσε τη σύναψη μακροχρόνιας συμφωνίας για την προμήθεια περίπου 25% της ετήσιας παραγωγής γαλλίου από τη μονάδα παραγωγής που σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

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Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν εμπιστευτικές.

Αυτή αποτελεί την πρώτη σημαντική εμπορική συνεργασία προμήθειας γαλλίου ανάμεσα σε έναν ευρωπαϊκό παραγωγό και μια κορυφαία αμερικανική τεχνολογική εταιρεία, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της Ευρώπης να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Το γάλλιο θεωρείται κρίσιμη πρώτη ύλη, απαραίτητη για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI), τις προηγμένες υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις τηλεπικοινωνίες και τις αμυντικές εφαρμογές.

Η παγκόσμια παραγωγή γαλλίου είναι συγκεντρωμένη γεωγραφικά, γεγονός που καθιστά την ανάπτυξη εναλλακτικών και αξιόπιστων πηγών εφοδιασμού στρατηγικής σημασίας για τις βιομηχανικές οικονομίες.

Η ΜETLEN είναι η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που δημιουργεί ολοκληρωμένη παραγωγή γαλλίου και η πρώτη που εξασφαλίζει εμπορική συμφωνία για γάλλιο ευρωπαϊκής προέλευσης, τοποθετώντας την Ελλάδα και την Ευρώπη σε πρωτοποριακή θέση σε μια νέα στρατηγική βιομηχανικής αλυσίδας αξίας.

Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας και επενδύσεων στην καινοτομία από τις ομάδες R&D της Εταιρείας, που δραστηριοποιούνται στις ιστορικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Αλουμινίον της Ελλάδος, υπό τον νέο τομέα Critical & Rare Metals της M Metals.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της ΜETLEN, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η ΜETLEN πρωτοπορεί σε ένα νέο βιομηχανικό κεφάλαιο τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Ευρώπη, με την επιτυχημένη ανάπτυξη της παραγωγής γαλλίου από τις ομάδες μας στο εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΜETLEN, ένα από τα μεταλλουργικά προϊόντα μας έχει προσελκύσει εντυπωσιακό ενδιαφέρον από κορυφαίες βιομηχανικές οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του γαλλίου, καθώς και την εμπιστοσύνη κορυφαίων διεθνών εταιρειών τεχνολογίας στην ποιότητα και την αξιοπιστία του υλικού μας, το οποίο έχει υποβληθεί σε εκτενείς δοκιμές πιστοποίησης και αξιολόγησης.

Η επένδυση της ΜETLEN για την παραγωγή γαλλίου έχει αναγνωριστεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Στρατηγικό Έργο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (Critical Raw Materials Act – CRMA). Η στρατηγική σημασία του έργου έχει επίσης αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), η οποία έχει εγκρίνει τη χρηματοδότησή του στο πλαίσιο του REPowerEU.

Ποιες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες χρησιμοποιούν το περισσότερο γάλλιο

Λόγω της εμπιστευτικότητας της συμφωνίας, το Euro2day.gr επιχειρεί να εντοπίσει τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση γαλλίου, κυρίως για την παραγωγή ημιαγωγών, τσιπ, LED, λέιζερ και εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης και δικτύων.

Ο μεγαλύτερος καταναλωτής του μετάλλου είναι πιθανότατα η NVIDIA, ενώ επίσης έντονα χρησιμοποιούν το μέταλλο οι Broadcom, Apple και Texas Instruments.

Δεδομένης της χρήσης γαλλίου σε data centers και servers, μεταξύ των πιθανών συνεργατών της ελληνικής εταιρείας συγκαταλέγονται επίσης η Amazon και η Microsoft, ενώ άλλοι σημαντικοί χρήστες γαλλίου παγκοσμίως περιλαμβάνουν την Coherent, την Qorvo, την Skyworks Solutions και την Wolfspeed.