Pirelli: Οριακή άνοδος το δεύτερο τρίμηνο του 2026 – Οι πωλήσεις υπερκάλυψαν τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου

Η ιταλική κατασκευάστρια ελαστικών Pirelli ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα λειτουργικά της κέρδη σημείωσαν οριακή άνοδο το δεύτερο τρίμηνο, καθώς οι πωλήσεις προϊόντων υψηλότερου περιθωρίου κέρδους υπερκάλυψαν τις αρνητικές επιπτώσεις από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τους χαμηλότερους όγκους πωλήσεων.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, φθάνοντας τα 280 εκατ. ευρώ (319 εκατ. δολάρια), επίδοση που κινήθηκε σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συγκέντρωσε η εταιρεία.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το περιθώριο προσαρμοσμένου EBIT παρέμεινε σταθερό στο 16% για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 1,76 δισ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή μόνο αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εταιρεία διατήρησε τις προβλέψεις της για το 2026, οι οποίες είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα φέτος, στοχεύοντας σε έσοδα ύψους 6,75-6,95 δισ. ευρώ και περιθώριο προσαρμοσμένου EBIT περίπου 16%.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και το κόστος των πρώτων υλών, όπως ανέφερε η Pirelli.

Η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει να κερδίσει μερίδιο αγοράς φέτος στον τομέα των ελαστικών υψηλής αξίας, συνεχίζοντας παράλληλα τη μείωση της έκθεσής της στα συμβατικά προϊόντα.

- Reuters