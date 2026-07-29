Public: Κύκλος εργασιών άνω των 500 εκατ. ευρώ το 2025

Το 2025, η Public Group παρουσίασε βελτιώσεις σε όλους τους κρίσιμους λειτουργικούς δείκτες, ενισχύοντας τον κύκλο εργασιών, το μικτό αποτέλεσμα και τη λειτουργική κερδοφορία. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,1%, ξεπερνώντας το ορόσημο των 500 εκατ. ευρώ και φτάνοντας τα 504,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών της Public Ελλάδας αυξήθηκε κατά 7%, φτάνοντας τα 466,9 εκατ. ευρώ.

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Η ανάπτυξη συνοδεύτηκε από σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας, με το ενοποιημένο μικτό κέρδος να αυξάνεται κατά 5,8%, φτάνοντας τα 121 εκατ. ευρώ, χάρη στη βελτίωση του εμπορικού μείγματος, της ενίσχυσης του μικτού περιθωρίου και της συνολικής εμπορικής αποτελεσματικότητας.

Σε συνδυασμό με τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε στα 27,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,9% σε σύγκριση με το 2024, ενώ το επαναλαμβανόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα (Recurring EBITDA) διαμορφώθηκε στα 29,4 εκατ. ευρώ, από 26,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενισχυμένο κατά 12,2%.

Η βελτιωμένη πορεία φαίνεται και στο αποτέλεσμα προ φόρων, με τις ενοποιημένες ζημίες να περιορίζονται στα 16,9 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 19,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση άνω του 40% σε σχέση με το 2023 και επιβεβαιώνοντας την επιτυχή εκτέλεση του πλάνου μετασχηματισμού του Ομίλου. Για άλλη μια χρονιά, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 8,4 εκατ. συναλλαγές στα φυσικά και ψηφιακά καταστήματα Public, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια σχέση που έχει αναπτύξει η μάρκα με τους πελάτες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η βελτίωση των οικονομικών στοιχείων αντικατοπτρίζει τη συνεπή υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού του Ομίλου, εστιάζοντας στην ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, την ανάπτυξη του omnichannel μοντέλου και τη συνεχή αναβάθμιση της σχέσης με τους πελάτες. Συνεχίζοντας το επενδυτικό πλάνο των 10 εκατ. ευρώ για νέα καταστήματα και ανακαινίσεις, προστέθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2025 τα νέα σημεία: Public Smart Park και Public + home Πατήσια.

Η θετική αυτή δυναμική συνεχίζεται και το 2026, με ανακαινίσεις στο υπάρχον δίκτυο και νέα καταστήματα. Ήδη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Public + home στην Κέρκυρα, ενισχύοντας την παρουσία της μάρκας στην ελληνική περιφέρεια, με το δίκτυο της εταιρείας να αριθμεί πλέον 63 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, διευρύνθηκε η παρουσία της κατηγορίας οικιακών συσκευών και δημιουργήθηκαν χώροι ανάγνωσης και δημιουργικής απασχόλησης σε όλο το δίκτυο, ενισχύοντας τη διαχρονική σύνδεση της μάρκας Public με τον πολιτισμό και την τεχνολογία.

Στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο παρέμειναν και το 2025 οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση της ενιαίας εμπειρίας αγορών σε όλα τα κανάλια από τους πελάτες.

Ο δείκτης ικανοποίησης πελατών (NPS) παρέμεινε σταθερός σε υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα και την Κύπρο, καταγράφοντας 73,6 σε όλα τα σημεία επαφής, μια επίδοση που παραμένει σε κορυφαία επίπεδα για τον οργανωμένο τομέα λιανικής. Το 2025, οι υπηρεσίες προς τους πελάτες ενισχύθηκαν περαιτέρω, με τα σημεία iRepair να λειτουργούν πλέον σε 54 καταστήματα στην Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας άμεση και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, ενώ η παρουσία της Vodafone διευρύνθηκε, προσφέροντας υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας σε 17 καταστήματα Public και Public + home μέσω του μοντέλου shop-in-shop.

Ταυτόχρονα, το Public+, το δωρεάν πρόγραμμα ανταμοιβής της Public, συνεχίζει να επενδύει, αριθμώντας ήδη 1,18 εκατ. μέλη, με τους πελάτες να έχουν ήδη εξαργυρώσει μέσω του Public Wallet πάνω από 3,28 εκατ. ευρώ στις αγορές τους στα καταστήματα και στο public.gr, public.cy στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των καταναλωτών για μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές, η Public Group συνέχισε να επενδύει στα προγράμματα «Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής» και «Flex Pay» για αγορές με δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, καθιστώντας τη διαδικασία αγοράς πιο προσιτή και απλή.

Επενδύοντας συστηματικά στους ανθρώπους της, μέσω περισσότερων από 46.000 ωρών εκπαίδευσης και πάνω από 130 εσωτερικών προαγωγών το 2025, η Public Group χτίζει σταθερά τις βάσεις για το μέλλον, ενισχύοντας τις ικανότητές της να δημιουργεί διαχρονική αξία για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της.