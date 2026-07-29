Safe Bulkers: Ρεκόρ κερδοφορίας στο δεύτερο τρίμηνο, αύξηση μερίσματος στα 7,5 σεντς

Η Safe Bulkers παρουσίασε σημαντική πρόοδο στα οικονομικά της αποτελέσματα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με την εισηγμένη στο NYSE και Euronext Athens ναυτιλιακή εταιρεία να επωφελείται από την ενίσχυση της αγοράς ναύλων και την αύξηση εσόδων από πλοία εξοπλισμένα με scrubbers. Το διοικητικό συμβούλιο προχώρησε στην απόφαση να αυξήσει το τριμηνιαίο μέρισμα στα 7,5 σεντς ανά κοινή μετοχή.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 35,2 εκατ. δολάρια, σε σύγκριση με μόλις 1,7 εκατ. δολάρια την ίδια περίοδο του 2025. Τα καθαρά έσοδα παρουσίασαν αύξηση 33% φτάνοντας τα 87,5 εκατ. δολάρια, από 65,7 εκατ. δολάρια, κυρίως λόγω των υψηλότερων ναύλων και των εσόδων από τα πλοία με scrubbers. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 0,33 δολάρια, από μηδενική βάση ένα χρόνο πριν, ενώ το EBITDA υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας τα 54,8 εκατ. δολάρια από 24,2 εκατ. δολάρια.

Καθοριστικός παράγοντας ήταν η αύξηση του μέσου ημερήσιου ισοδύναμου ναύλου (TCE) στα 20.642 δολάρια, έναντι 14.857 δολαρίων πέρυσι, με τον στόλο να λειτουργεί κατά μέσο όρο με 45,13 πλοία. Επίσης, η επιστροφή σε κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές (κέρδος 0,8 εκατ. δολαρίων έναντι ζημιάς 6,9 εκατ. δολαρίων) και το κέρδος 4,1 εκατ. δολαρίων από την πώληση του πλοίου Michalis H. συνέβαλαν σημαντικά.

Για το εξάμηνο, τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 57,4 εκατ. δολάρια (από 8,9 εκατ.), ενώ τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 24% στα 161,9 εκατ. δολάρια.

Αναφορικά με τη ρευστότητα, η εταιρεία είχε στις 30 Ιουνίου 2026 διαθέσιμα 142,9 εκατ. δολαρίων και αδιάθετες πιστωτικές γραμμές 200,1 εκατ. δολαρίων, με συνολικό δανεισμό 511,4 εκατ. δολαρίων. Ο στόλος της αριθμούσε 46 πλοία, εκ των οποίων δύο προς πώληση, ενώ το orderbook περιλάμβανε 10 νεότευκτα πλοία τεχνολογίας IMO GHG Phase 3.

Είναι αξιοσημείωτο ότι τον Ιούνιο του 2026, η Safe Bulkers έγινε η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία με κοινή μετοχή που διαπραγματεύεται ταυτόχρονα σε NYSE και Euronext Athens, υπό τον τίτλο «SB».

«Ανταγωνιζόμενοι την οικονομική μας απόδοση στο δεύτερο τρίμηνο, που υποστηρίχθηκε από μια σχετικά ισχυρή αγορά ναύλων, αυξήσαμε το τριμηνιαίο μας μέρισμα στα 7,5 σεντς ανά μετοχή», δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, Δρ. Λουκάς Μπαρμπαρής, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική για έναν ισχυρό ισολογισμό, συντηρητική μόχλευση και ανανέωση του στόλου.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 26 Αυγούστου 2026, με ημερομηνία αποκοπής (record date) στις 13 Αυγούστου, κοινή για τις δύο αγορές.