Sobi: Αύξηση 29% στα έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο

Η Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) παρουσίασε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας σημαντική αύξηση στα έσοδα και τα κέρδη, ενώ προχώρησε και σε αναθεώρηση των προβλέψεών της για το έτος.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 29% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες (CER) και κατά 27% σε πραγματικές τιμές, φτάνοντας τα 7,842 δισ. σουηδικές κορώνες (SEK), συγκριτικά με 6,175 δισ. SEK την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο τομέας της Αιματολογίας σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 27% σε CER, φτάνοντας τα 5,726 δισ. SEK, κυρίως λόγω των ισχυρών πωλήσεων των θεραπειών efanesoctocog alfa (1,554 δισ. SEK) και avatrombopag (1,628 δισ. SEK).

Τα έσοδα στον τομέα της Ανοσολογίας αυξήθηκαν κατά 37% σε CER, φτάνοντας τα 1,711 δισ. SEK, ενισχυμένα από τις επιδόσεις των emapalumab (794 εκατ. SEK) και anakinra (861 εκατ. SEK).

Τα έσοδα από το στρατηγικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 53% σε CER, ανέρχονται σε 5,095 δισ. SEK.

Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA διαμορφώθηκε στο 35%, με το EBITA να ανέρχεται σε 2,843 δισ. SEK, που αντιστοιχεί σε περιθώριο 36%. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) έφτασαν τα 1,627 δισ. SEK.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης ανήλθαν σε 3,17 SEK, σε σύγκριση με 1,85 SEK την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα προσαρμοσμένα EPS προ μείωσης ανήλθαν σε 4,00 SEK από 2,38 SEK.

Οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 1,912 δισ. SEK, από 1,448 δισ. SEK το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έλαβε Complete Response Letter (CRL) από τις αμερικανικές αρχές για το πρόγραμμα NASP, σχετιζόμενο με τη διαδικασία παραγωγής της υπό ανάπτυξη θεραπείας για τη μη ελεγχόμενη ουρική αρθρίτιδα, επισημαίνοντας ότι έχουν καθοριστεί τα επόμενα βήματα για την υποβολή εκ νέου του φακέλου.

Επιπλέον, η Sobi ανακοίνωσε θετικά συνοπτικά αποτελέσματα από τη μελέτη Φάσης 3 REDUCE 2 για το pozdeutinurad, που αναπτύσσεται επίσης για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας.

Αναθεώρηση των προβλέψεων για το 2026

Μετά τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, η εταιρεία αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για το 2026.

Πλέον, αναμένει αύξηση των εσόδων κατά περίπου 15%-19% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, σε σύγκριση με προηγούμενη πρόβλεψη για 10%-13%.

Ταυτόχρονα, εκτιμά ότι το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA θα κυμανθεί μεταξύ 35% και 39% των εσόδων, σε αντίθεση με προηγούμενη εκτίμηση για περίπου 35%.