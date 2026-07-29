standard-chartered:-Κέρδη-πάνω-από-τις-εκτιμήσεις-στο-β’-τρίμηνο

Η τράπεζα με έδρα το Λονδίνο ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισ. δολαρίων.

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Καθαρά κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις ανακοίνωσε για το β’ τρίμηνο η Standard Chartered, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη της μονάδας διαχείρισης πλούτου, η οποία αντιστάθμισε τις αυξημένες πιστωτικές ζημίες που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η τράπεζα με έδρα το Λονδίνο ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισ. δολαρίων μετά το πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. δολαρίων που ολοκληρώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η Standard Chartered ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 1,71 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, σταθερά σε ετήσια βάση ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για 1,48 δισ. δολάρια σε δημοσκόπηση της Visible Alpha.

Τα κέρδη από τις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσίας και λιανικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 76% στα 1,01 δισ. δολάρια. Αντίθετα, τα κέρδη από τις δραστηριότητες εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής υποχώρησαν κατά 7,4%, στα 1,51 δισ. δολάρια, επηρεασμένα από τα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα και τις αυξημένες απομειώσεις πιστωτικών απαιτήσεων.

Μετά τα ισχυρά αποτελέσματα, η Standard Chartered αναβάθμισε την πρόβλεψή της για την αύξηση των λειτουργικών εσόδων το 2026. Η διοίκηση εκτιμά πλέον ότι η ανάπτυξη, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και χωρίς έκτακτα στοιχεία, θα κινηθεί κοντά στο μέσο του εύρους 5%-7%. Η προηγούμενη εκτίμηση προέβλεπε ότι η αύξηση θα βρισκόταν κοντά στο χαμηλότερο άκρο του συγκεκριμένου εύρους.

«Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και ο οικονομικός κατακερματισμός δημιουργούν πολυπλοκότητα, αλλά παράλληλα δημιουργούν και νέες, διαφοροποιημένες ευκαιρίες», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Μπιλ Γουίντερς. «Αυτές οι τάσεις αξιοποιούν τα δυνατά μας σημεία», πρόσθεσε.