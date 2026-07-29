Wyndham: Στρατηγική επέκτασης με 25 νέα ξενοδοχεία στην EMEA το πρώτο εξάμηνο

Η ζήτηση για ταξίδια συνεχίζει να εξελίσσεται στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής (EMEA), με τη Wyndham Hotels & Resorts να επιταχύνει την στρατηγική της επέκταση, ανταγωνιζόμενη την αυξανόμενη επιθυμία για ταξίδια εμπειρίας, νέους προορισμούς και διεθνώς αναγνωρισμένα ξενοδοχειακά brands.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Wyndham υπέγραψε συμφωνίες για 25 νέα ξενοδοχεία και άνοιξε 13 μονάδες στην περιοχή EMEA, ενισχύοντας την παρουσία της σε μερικές από τις πιο δυναμικές ταξιδιωτικές αγορές. Αυτή η ανάπτυξη προήλθε από τη συνεχιζόμενη δυναμική στην Τουρκία, την ταχεία επέκταση στην Ινδία και τις αυξανόμενες επενδύσεις στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS), όπου οι βελτιωμένες προοπτικές του τουρισμού δημιουργούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η εταιρεία λειτουργεί σήμερα περισσότερα από 750 ξενοδοχεία στην περιοχή EMEA, με περισσότερα από 99.000 δωμάτια, ενώ στην Ελλάδα διαθέτει 15 ξενοδοχεία και ένα στην Κύπρο, ενισχύοντας τη σημασία της περιοχής ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξής της.

Στροφή σε νέους προορισμούς

Η Wyndham αναφέρει ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν όλο και περισσότερο προορισμούς πέρα από τις παραδοσιακές τουριστικές πύλες, προτιμώντας αυθεντικές εμπειρίες και λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές. Παράλληλα, η εσωτερική ταξιδιωτική δραστηριότητα παραμένει ισχυρή, καθώς οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να επενδύουν στις τουριστικές υποδομές. Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, από την πλευρά τους, στρέφονται όλο και περισσότερο σε διεθνή brands που προσφέρουν τεχνολογία, ευκαιρίες διανομής και λειτουργική τεχνογνωσία.

Η εταιρεία αξιοποιεί το χαρτοφυλάκιο των 25 σημάτων της, επεκτεινόμενη σε ξενοδοχεία μεσαίας και ανώτερης κατηγορίας, καθώς και σε αναπτύξεις μικτής χρήσης, επιδιώκοντας να εισάγει το κατάλληλο brand στη σωστή αγορά και τη σωστή χρονική στιγμή.

Ο πρόεδρος της Wyndham Hotels & Resorts EMEA, Δημήτρης Μανίκης, δήλωσε: «Η περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής παραμένει μία από τις πιο δυναμικές περιοχές στον παγκόσμιο ξενοδοχειακό τομέα.

Αυτό που παρατηρούμε σήμερα είναι ότι η ανάπτυξη προέρχεται από ένα φάσμα αγορών και κατηγοριών που είναι ευρύτερο από ποτέ, από καθιερωμένους προορισμούς όπως η Τουρκία έως τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Ινδίας και της Κεντρικής Ασίας.

Οι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο νέους προορισμούς και τοπικές εμπειρίες, ενώ η ζήτηση για τους παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης παραμένει ισχυρή. Ο ταξιδιωτικός χάρτης δεν μετατοπίζεται, αλλά διευρύνεται, με τους επισκέπτες να συνδυάζουν καθιερωμένους προορισμούς με λιγότερο γνωστές πόλεις και αναδυόμενες αγορές, οι οποίες προσφέρουν αυθεντικότητα και ισχυρότερη σύνδεση με τον τοπικό πολιτισμό.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες αναζητούν συνεργάτες που μπορούν να τους υποστηρίξουν στην αξιοποίηση της ζήτησης και στην αποτελεσματική κίνηση σε μια αγορά που εξελίσσεται ταχέως. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί ευκαιρίες σε όλη την περιοχή, είτε αφορά ξενοδοχεία σε αναδυόμενους τουριστικούς προορισμούς, είτε επέκταση σε λιγότερο γνωστές πόλεις, είτε το αυξανόμενο ενδιαφέρον για κατοικίες υπό διεθνές ξενοδοχειακό εμπορικό σήμα.

Η δυναμική του πρώτου εξαμήνου του έτους υπογραμμίζει την ισχύ αυτών των θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς.

Επιπλέον, ενισχύει την πεποίθησή μας ότι οι πιο συναρπαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης στον ξενοδοχειακό τομέα τα επόμενα χρόνια θα προέλθουν από αγορές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν εκτός του παραδοσιακού αναπτυξιακού ενδιαφέροντος.

Τουρκία: Η μεγαλύτερη αγορά ανάπτυξης

Η Τουρκία διατήρησε τη θέση της ως η μεγαλύτερη αγορά ανάπτυξης της Wyndham στην περιοχή EMEA κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αντιπροσωπεύοντας την πλειονότητα των νέων ανοιγμάτων.

Η εταιρεία ενίσχυσε την παρουσία της τόσο σε επιχειρηματικούς κόμβους όσο και σε παραθεριστικούς και περιφερειακούς προορισμούς, εγκαινιάζοντας μεταξύ άλλων τα TRYP by Wyndham Istanbul Maltepe, Ramada Encore by Wyndham Midyat, Ramada by Wyndham Erzincan Ergan, Ramada Hotel & Suites by Wyndham Adana, Ramada by Wyndham Düzce, Wyndham Garden Antalya Konyaaltı και το πρώτο Ramada Residences by Wyndham Istanbul Haramidere.

Το εύρος αυτών των νέων ανοιγμάτων αντανακλά τη διαφοροποιημένη στρατηγική της Wyndham στην Τουρκία, όπου η ζήτηση καλύπτει τα επαγγελματικά ταξίδια, τα παραθαλάσσια θέρετρα, τον πολιτιστικό τουρισμό και τα εγχώρια ταξίδια αναψυχής. Επεκτεινόμενη σε πολλαπλές κατηγορίες της αγοράς, αντί να επικεντρώνεται σε έναν μόνο προορισμό ή εμπορικό σήμα, η Wyndham συνεχίζει να ενισχύει την ηγετική της θέση, προσφέροντας παράλληλα στους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων εμπορικά σήματα προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Ευρώπη και CIS

Η Wyndham συνέχισε την επέκτασή της σε ώριμες ευρωπαϊκές αγορές καθώς και στις χώρες της CIS, με νέα ξενοδοχεία όπως το Wyndham Grand Carvoeiro Algarve στην Πορτογαλία, το Wyndham Mallorca Portocolom Resort στην Ισπανία και το Ramada Plaza by Wyndham Tashkent στο Ουζμπεκιστάν. Παράλληλα, υπέγραψε νέες συμφωνίες για τα Wyndham Fergana, TRYP by Wyndham Tashkent Olympic City, Ramada Residences by Wyndham Qerret στην Αλβανία και το πρώτο Ramada by Wyndham Danube Waterfront Golubac στη Σερβία.

Ισχυρή ανάπτυξη στην Ινδία

Η Ινδία παραμένει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Wyndham παγκοσμίως. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 άνοιξε το Ramada Encore by Wyndham Ayodhya, ενώ η εταιρεία προχώρησε και στο άνοιγμα του Ramada by Wyndham Itahari Pashupati Marg στο Νεπάλ.

Παράλληλα, υπέγραψε 11 νέες συμφωνίες ξενοδοχείων στην Ινδία, επεκτείνοντας την παρουσία της σε σημαντικούς ταξιδιωτικούς και προσκυνηματικούς προορισμούς, όπως οι Vrindavan, Jaipur και Khajuraho.

Νέες επενδύσεις στη Μέση Ανατολή

Η Wyndham συνέχισε να ενισχύει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπογράφοντας συμφωνίες για 5 νέα έργα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία. Η περιοχή παραμένει μια σημαντική αγορά μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, υποστηριζόμενη από τις συνεχείς επενδύσεις στον τουρισμό, τις υποδομές και την ανάπτυξη ακινήτων.

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η συνεργασία της Wyndham με την Grovy Developers για την εισαγωγή του Ramada Residences by Wyndham στα Dubai Islands, υποστηρίζοντας την επέκταση της εταιρείας στον τομέα των κατοικιών υπό ξενοδοχειακό εμπορικό σήμα.

Καθώς η ζήτηση για κατοικίες με διεθνή ξενοδοχειακή ταυτότητα συνεχίζει να αυξάνεται, η Wyndham συμβάλλει ώστε ο συγκεκριμένος τομέας να γίνει περισσότερο προσιτός, προσφέροντας σε κατασκευαστές και αγοραστές ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών κατοικιών υπό εμπορικό σήμα, σε διάφορες κατηγορίες της αγοράς.

Το πλεονέκτημα της Wyndham

Στη βάση της απρόσκοπτης επέκτασης της Wyndham βρίσκεται το Wyndham Advantage, η ολοκληρωμένη πλατφόρμα μάρκετινγκ, τεχνολογίας, διανομής και λειτουργικής υποστήριξης της εταιρείας, η οποία έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους ιδιοκτήτες να μεγιστοποιούν την απόδοσή τους.

Με τη στήριξη των τεχνολογικών εξελίξεων από το 2018 που η Wyndham έγινε εισηγμένη, η εταιρεία προσφέρει στους ιδιοκτήτες ψηφιακά εργαλεία νέας γενιάς, επικοινωνία με τους επισκέπτες μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δυνατότητες διαχείρισης εσόδων και πρόσβαση σε περισσότερα από 126 εκατ. μέλη του Wyndham Rewards παγκοσμίως.

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, βοηθά τα ξενοδοχεία να ενισχύσουν την πληρότητά τους, να επιταχύνουν την περίοδο ανάπτυξης και ωρίμανσής τους και να βελτιώσουν τη μακροπρόθεσμη εμπορική τους απόδοση.