Έγκριση-απόκτησης-αποκλειστικού-ελέγχου-από-την-blackstone-επί-της-skroutz

H εν λόγω συγκέντρωση επιχειρήσεων ετερογενών δραστηριοτήτων δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές.

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Στις 30/7/2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 918/2026 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «Blackstone Inc.» επί της εταιρείας και «Σκρουτζ Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Διαδικτύου», κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση επιχειρήσεων ετερογενών δραστηριοτήτων δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Το πλήρες κείμενο της Απόφασης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.