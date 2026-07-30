Ανάπτυξη-μεγαλύτερη-των-εκτιμήσεων-για-την-οικονομία-της-ευρωζώνης-το-β’-τρίμηνο

Η οικονομία των 21 χωρών του ευρώ αναπτύχθηκε κατά 0,4% στο τρίμηνο, πάνω από τις μέσες εκτιμήσεις για 0,2% σε δημοσκόπηση του Reuters.

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Ανάπτυξη μεγαλύτερη των εκτιμήσεων εμφάνισε η οικονομία της ευρωζώνης το δεύτερο τρίμηνο, καθώς οι αυξανόμενες επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη υπεραντιστάθμισαν την επίδραση του υψηλού κόστους ενέργειας και του πολέμου στο Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η οικονομία των 21 χωρών του ευρώ αναπτύχθηκε κατά 0,4% στο τρίμηνο, πάνω από τις μέσες εκτιμήσεις για 0,2% σε δημοσκόπηση του Reuters, καθώς πολλές χώρες του μπλοκ ξεπέρασαν τις προβλέψεις. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, η ανάπτυξη επιταχύνθηκε στο 1%, πάνω από τις προσδοκίες για 0,5%.

Σύμφωνα με το Reuters, το δεύτερο τρίμηνο αναμενόταν να είναι η αρχή μιας ανάκαμψης μετά από μια δύσκολη και ταραγμένη χρονιά για την Ευρώπη. Ωστόσο, το αυξανόμενο κόστος ενέργειας εξάντλησε μεγάλο μέρος της δυναμικής και οι περισσότεροι προβλέπουν πλέον ανάπτυξη για ολόκληρο το έτος μικρότερη από 1% φέτος.

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Γερμανία: Αύξηση κατά 0,2% το δεύτερο τρίμηνο, ξεπέρασε τις προσδοκίες

Το ΑΕΠ της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη τρίμηνη περίοδο, με τους οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters να προβλέπουν αύξηση 0,1%.