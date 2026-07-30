Ανέκαμψε η γαλλική οικονομία στο β’ τρίμηνο – Άνω των προσδοκιών το ΑΕΠ της Ισπανίας

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γαλλίας αυξήθηκε κατά 0,2%, ενώ το ισπανικό ΑΕΠ σημείωσε άνοδο κατά 0,7%.

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Σε ρυθμούς ανάπτυξης επέστρεψε η οικονομία της Γαλλίας το δεύτερο τρίμηνο, ενώ το ΑΕΠ της Ισπανίας ενισχύθηκε άνω των εκτιμήσεων, αναδεικνύοντας την ικανότητα της Ευρώπης να αντέξει τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γαλλίας αυξήθηκε κατά 0,2%, έπειτα από πτώση 0,1% τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, επιβεβαιώνοντας τις μέσες εκτιμήσεις σε δημοσκόπηση του -. Παράλληλα, το ισπανικό ΑΕΠ σημείωσε άνοδο κατά 0,7%, ξεπερνώντας το 0,6% που κατέγραψε στις αρχές του έτους.

Τα μεγέθη της Πέμπτης προμηνύουν ευνοϊκούς σημάδια για την Ευρώπη στο σύνολό της, ενώ αναμένονται και τα στοιχεία από Γερμανία και Ιταλία, αψηφώντας την αναστάτωση και την αβεβαιότητα που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ενώ οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου έχουν ενισχύσει τον πληθωρισμό, επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και περιορίζουν τις επενδύσεις, η Ευρώπη έχει αντέξει σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις του πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν.

Η πλήρης επίδραση του ενεργειακού σοκ «δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί», ωστόσο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ενώ διατήρησε τα επιτόκια σταθερά αυτόν τον μήνα, προειδοποίησε για ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη. Ορισμένοι αξιωματούχοι τείνουν να προσθέσουν στην αύξηση του Ιουνίου και οι επενδυτές αναμένουν μια άλλη κίνηση τον Σεπτέμβριο.