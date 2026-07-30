Βουλή:-Ομόφωνα-υπέρ-της-άρσης-ασυλίας-του-Δημήτρη-Αβραμόπουλου-η-Επιτροπή-Δεοντολογίας

Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη Αβραμόπουλου, για την υπόθεση του Qatargate τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής.

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Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε υπόμνημά του το οποίο απέστειλε στην επιτροπή δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ενώ προσθέτει ότι ουδέποτε συμμετείχε, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα συνδεόμενη με την αποκαλούμενη υπόθεση Qatargate.

Παράλληλα, τονίζει ότι δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη βουλευτική του ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης και δηλώνει απολύτως διαθέσιμος να καταθέσει ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης όσα γνωρίζει και να απαντήσει σε κάθε ερώτηση προκειμένου να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «από τη στιγμή που κατέστη σαφής η πραγματική διαδικαστική κατάσταση, δήλωσα χωρίς καμία επιφύλαξη ότι είμαι έτοιμος να συνεργαστώ πλήρως με τη βελγική δικαιοσύνη. Έχω δηλώσει την πρόθεσή μου να προσέλθω αυτοβούλως ενώπιον των αρμόδιων βελγικών δικαστικών αρχών, να εξεταστώ και να απαντήσω σε κάθε ερώτηση»

Συνεχίζοντας ο κ. Αβραμόπουλος προσθέτει: «Δεν επικαλούμαι τη βουλευτική μου ασυλία προκειμένου να αποφύγω τη διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν ζητώ προνομιακή μεταχείριση. Ζητώ να μπορέσω να καταθέσω τα πραγματικά περιστατικά και τα επίσημα έγγραφα που τα αποδεικνύουν και να κριθώ αποκλειστικά βάσει αυτών».

Όσον αφορά την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, τονίζει ότι «η βουλευτική ασυλία αποτελεί θεσμική εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου και όχι προσωπικό καταφύγιο απέναντι στη δικαιοσύνη. Για το λόγο αυτό δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίεται πλήρως στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου».

Σχετικά με τη μη προσέλευσή του στην αρχική πρόσκληση, τονίζει ότι δεν υπήρξε επιλογή φυγής ή άρνησης συνεργασίας, αλλά αποτέλεσμα μιας νομικής εκτίμησης.

«Εάν είχα ακολουθήσει τότε τη δική μου προτίμηση και είχα ανταποκριθεί στην πρόσκληση του 2025, είμαι πεπεισμένος ότι θα είχα δώσει εγκαίρως όλες τις εξηγήσεις και τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά».

Σημειώνεται ότι την τελική απόφαση για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου θα λάβει με ονομαστική ψηφοφορία η Ολομέλεια της Βουλής, μετά τη διακοπή των εργασιών για τις διακοπές του καλοκαιριού.

- sofokleous10.gr

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