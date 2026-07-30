ΓΣΕΕ:-Να-διασφαλιστούν-οι-θέσεις-εργασίας-των-170-εργαζομένων-της-αλυσίδας-mere

Την ανάληψη πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των 170 εργαζομένων της αλυσίδας MERE ζητά η ΓΣΕΕ,

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Την ανάληψη πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των 170 εργαζομένων της αλυσίδας MERE ζητά η ΓΣΕΕ, μετά την απόφαση της Torg Hellas, θυγατρικής της αλυσίδας hard discount, να θέσει σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας και τα 11 καταστήματά της στην Ελλάδα, επικαλούμενη τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Ρωσία.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, η απόφαση της εταιρείας δημιουργεί καθεστώς αβεβαιότητας για τους εργαζόμενους, καθώς δεν είναι γνωστό πότε και με ποιο νομικό πλαίσιο θα επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα.

Η Συνομοσπονδία αναφέρει ακόμη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει από τους εργαζόμενους, η εταιρεία ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της, ωστόσο η αιφνιδιαστική αναστολή λειτουργίας προκαλεί ανησυχία για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την προστασία της απασχόλησης, ενώ επισημαίνει ότι, σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα των περιοχών όπου λειτουργούν καταστήματα της MERE, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συμβάλει στις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης υπέρ των εργαζομένων.

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