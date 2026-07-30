Γυναίκα-στη-Βρετανία-που-φέρεται-να-βιάστηκε-χρησιμοποίησε-ΑΙ-για-να-ετοιμάσει-την-κατάθεσή-της-στο-δικαστήριο,-διακόπηκε-η-δίκη

Μια δίκη για υπόθεση βιασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο οδηγήθηκε σε κατάρρευση, όταν αποκαλύφθηκε ότι η γυναίκα που είχε καταγγείλει την επίθεση χρησιμοποίησε chatbot τεχνητής νοημοσύνης για να προετοιμαστεί ενόψει της αντεξέτασής της στο δικαστήριο.

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Σύμφωνα με τη Daily Mail, η γυναίκα, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως «C», υποστήριζε ότι ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος κατονομάζεται ως «R», είχε συνευρεθεί σεξουαλικά μαζί της ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών και, κατά συνέπεια, δεν ήταν σε θέση να δώσει τη συναίνεσή της.

Το ζευγάρι διατηρούσε σχέση, η οποία είχε λήξει μόλις λίγες εβδομάδες πριν από το περιστατικό που αποτέλεσε αντικείμενο της καταγγελίας.

Οι συνομιλίες με το AI οδήγησαν στην κατάρρευση της δίκης

Η υπόθεση εκδικαζόταν στο Κακουργιοδικείο του Λιούις (Lewes Crown Court), όμως διακόπηκε όταν η καταγγέλλουσα παραδέχθηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης πριν καταθέσει.

Από τα αρχεία των συνομιλιών της προέκυψε ότι είχε ζητήσει από το chatbot βοήθεια για το πώς να παρουσιάσει την αφήγησή της σχετικά με τα γεγονότα εκείνης της νύχτας, καθώς και συμβουλές για ζητήματα που αφορούσαν τη συναίνεση, την ικανότητα παροχής συναίνεσης, τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία και τη συμπεριφορά της μετά το συμβάν.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου υποστήριξε ότι ήταν πλέον αδύνατο να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό η μαρτυρία της είχε επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη τη διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης.

«Η χρήση AI μπορεί να ισοδυναμεί με καθοδήγηση μάρτυρα»

Στην απόφασή του, το Εφετείο του Ηνωμένου Βασιλείου επισήμανε ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την προετοιμασία μιας κατάθεσης μπορεί να συνιστά «καθοδήγηση μάρτυρα» (witness coaching), πρακτική που απαγορεύεται αυστηρά στη βρετανική έννομη τάξη.

«Όλοι οι μάρτυρες, είτε πρόκειται για την κατηγορούσα αρχή είτε για την υπεράσπιση, θα πρέπει να αποθαρρύνονται έντονα από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την προετοιμασία της κατάθεσής τους», ανέφερε το δικαστήριο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ακόμη και ένας ειλικρινής μάρτυρας μπορεί, μέσω της αλληλεπίδρασης με ένα σύστημα AI, να μεταβάλει την έμφαση ή τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει τα γεγονότα, επειδή θεωρεί ότι έτσι η ανάμνησή του είναι ακριβέστερη ή πιο πειστική. Αντίστοιχα, ένας ανειλικρινής μάρτυρας μπορεί πολύ γρήγορα να αντιληφθεί πώς θα μπορούσε να «βελτιώσει» την κατάθεσή του.

Το Εφετείο αποφάσισε ότι η υπόθεση θα πρέπει να επαναληφθεί το συντομότερο δυνατό.