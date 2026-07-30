Εγκρίθηκε-η-απόκτηση-κοινού-ελέγχου-επί-της-«Θ.-Νιτσιάκος»-από-την-perutnina

Η συγκέντρωση αφορά τις αγορές διανομής κρέατος πουλερικών, παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών (σύνθετων / μονού συστατικού / προμειγμάτων) και χονδρικής προμήθειας σιτηρών.

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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 917/2026 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», αφενός από την εταιρεία «PERUTNINA PTUJ D.O.O.» και αφετέρου από τις εταιρείες ΙΣΤΟΣ ΤΟΞΟΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», «ORITHEN MELORIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και «ΜΡΕ MARITHE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», οι οποίες ήδη συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στόχου.

Η συγκέντρωση αφορά τις αγορές διανομής κρέατος πουλερικών, παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών (σύνθετων / μονού συστατικού / προμειγμάτων) και χονδρικής προμήθειας σιτηρών, εκ των οποίων επηρεαζόμενη αγορά αποτελεί μόνο η αγορά διανομής κρέατος πουλερικών. Ως σχετική γεωγραφική αγορά της συγκέντρωσης ορίζεται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Κατόπιν ανάλυσης των οριζόντιων και κάθετων επιδράσεων που απορρέουν από την συγκέντρωση, η Επιτροπή έκρινε ότι, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν θα επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις συνθήκες ανταγωνισμού στις αγορές που την αφορούν, τόσο σε οριζόντιο, όσο και σε κάθετο επίπεδο. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση δεν προκαλεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά στην ελληνική επικράτεια.