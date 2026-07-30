Εθνική Τράπεζα: Συμφωνία με την Dromeus για εμπορικά ακίνητα

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας με την Dromeus, με σκοπό τη σύναψη μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των Εμπορικών Ακινήτων (Commercial Real Estate – CRE). Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Dromeus θα προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής επενδύσεων (investment advisory) καθώς και διαχείρισης ακινήτων (asset management).

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Επιπλέον, η εν λόγω συναλλαγή περιλαμβάνει την εξαγορά ενός χαρτοφυλακίου εμπορικών ακινήτων, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται σε 0,4 δισ. ευρώ.

Η εκτίμηση της επίδρασης της συναλλαγής στον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1 Capital Ratio) της ΕΤΕ είναι λιγότερο από 0.1%, με ημερομηνία αναφοράς την 30.06.2026.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξαρτάται από την ολοκλήρωση του συνήθους ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), την υπογραφή των οριστικών συμβατικών εγγράφων και την εκπλήρωση των συνηθισμένων αναβλητικών αιρέσεων, περιλαμβάνοντας τη λήψη των απαραίτητων κανονιστικών/ρυθμιστικών εγκρίσεων.