Εθνική Τράπεζα: Kέρδη εξαμήνου €567 εκατ. με πτώση 7,2% — H μόνη συστημική με μειωμένη κερδοφορία και αρνητική προοπτική από Moody’s

Ο τίτλος της παρουσίασης της Εθνικής Τράπεζας για το β’ τρίμηνο 2026 είναι «NBG stands out». Η διατύπωση είναι ακριβέστερη απ’ ό,τι ίσως επιθυμούσε η διοίκηση: η Εθνική είναι πράγματι η μοναδική από τις τρεις μεγάλες συστημικές τράπεζες που ανακοίνωσε μειωμένα κέρδη στο εξάμηνο. Ενώ η Eurobank αύξησε τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη κατά 9,2% και η Πειραιώς κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας με +10% ετησίως, η Εθνική εμφανίζει καθαρά κέρδη προ εκτάκτων στα €661 εκατ., μειωμένα κατά 5,8%, και κέρδη αναλογούντα στους μετόχους €567 εκατ., μειωμένα κατά 7,2%.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η παρουσίαση των 59 σελίδων δεν αναφέρει πουθενά αυτό το γεγονός.

1. Η εικόνα που δεν προβάλλεται

P&L Ομίλου (€ εκατ.) 1H26 1H25 Δ% 2Q26 1Q26 Δ% Καθαρά έσοδα τόκων (NII) 1.096 1.080 +1,5% 555 541 +2,6% Καθαρά έσοδα προμηθειών 243 221 +10,0% 129 114 +13,9% Βασικά έσοδα 1.339 1.301 +3,0% 684 655 +4,5% Χρημ/κές πράξεις & λοιπά 80 147 –46,0% 18 61 –69,9% Σύνολο εσόδων 1.418 1.448 –2,0% 703 716 –1,8% Λειτουργικά έξοδα (489) (451) +8,4% (243) (246) –0,9% Κέρδη προ προβλέψεων (PPI) 930 997 –6,7% 459 470 –2,3% Προβλέψεις & απομειώσεις (86) (88) –2,2% (45) (41) +9,2% Λειτουργικά κέρδη 843 908 –7,2% 414 429 –3,4% Φόροι (182) (207) –11,9% (97) (85) +14,1% Κέρδη προ εκτάκτων 661 701 –5,8% 317 344 –7,7% Κέρδη μετόχων 567 611 –7,2% 295 272 +8,3%

- Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2Q26, ΕΤΕ, 30.07.2026

Τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 2% σε έναν ισολογισμό που διογκώθηκε κατά 7,5% (από €77,6 σε €83,4 δισ.). Τα κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν 6,7%. Τα λειτουργικά κέρδη 7,2%. Και στο δεύτερο τρίμηνο μεμονωμένα, τα κέρδη προ εκτάκτων υποχώρησαν 7,7% έναντι του πρώτου.

2. Έξι ορισμοί κερδοφορίας για ένα εξάμηνο

Όταν το πραγματικό νούμερο δεν βοηθά, η λύση είναι ο πολλαπλασιασμός των ορισμών. Η παρουσίαση της Εθνικής περιέχει έξι διαφορετικές εκδοχές της αποδοτικότητας:

Μέγεθος Ορισμός Τιμή Κέρδη μετόχων Λογιστικά, μετά από έκτακτα €567 εκατ. PAT¹ Προ εκτάκτων €661 εκατ. Core PAT¹’² Προ εκτάκτων και εξαιρώντας χρημ/κές πράξεις €299 εκατ. (2Q26) RoTE «reported» — 15,7% RoTE¹’² Προ εκτάκτων, εξομαλυμένο για trading 15,5% RoTE «adj. for excess capital» Επί υποθετικού κεφαλαίου 20,3%

Το τελευταίο μέγεθος αξίζει προσοχής. Το 20,3% προκύπτει από τη διαίρεση των κερδών με τα κεφάλαια που η τράπεζα θεωρεί ότι θα έπρεπε να έχει, όχι με αυτά που έχει. Είναι, κυριολεκτικά, η απόδοση μιας τράπεζας που δεν υπάρχει.

Αντιθέτως, ο υπολογισμός που δεν εμφανίζεται πουθενά: τα κέρδη μετόχων των €567 εκατ., ετησιοποιημένα (€1.134 εκατ.) επί των μέσων ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (~€8,4 δισ.), δίνουν απόδοση περίπου 13,5% (δικός μας υπολογισμός βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων). Απόσταση σχεδόν επτά μονάδων από το προβαλλόμενο 20,3%.

Και μια σημείωση συγκρισιμότητας: ο ορισμός του RoTE στη σελίδα 56 της παρουσίασης —«PAT εξαιρουμένων εκτάκτων προς μέσα ενσώματα ίδια κεφάλαια»— δεν αναφέρει αφαίρεση του κουπονιού AT1. Η Πειραιώς προσαρμόζει ρητά για το κουπόνι AT1, η Eurobank το ενσωματώνει. Η Εθνική εξέδωσε AT1 €500 εκατ. τον Φεβρουάριο 2026 με spread +332 μ.β. Το κόστος αυτό βαρύνει τους κοινούς μετόχους — αλλά όχι, όπως φαίνεται, τον δείκτη απόδοσης.

3. Το NII που δεν ακολούθησε τα δάνεια

Εδώ βρίσκεται η ουσία του προβλήματος. Η Εθνική αύξησε τα εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 13% ετησίως (+€4,7 δισ.) και το χαρτοφυλάκιο ομολόγων κατά €4,5 δισ. ετησίως. Συνολικά περίπου €9 δισ. πρόσθετα τοκοφόρα στοιχεία.

Το αποτέλεσμα σε καθαρά έσοδα τόκων: +€16 εκατ. στο εξάμηνο. Ήτοι +1,5%.

Ο λόγος αποτυπώνεται στους ίδιους τους πίνακες της τράπεζας:

Αποδόσεις (μ.β.) 2Q25 2Q26 Μεταβολή Σύνολο εξυπηρετούμενων 475 436 –39 Επιχειρηματικά 424 383 –41 Στεγαστικά 412 400 –12 Μικρές επιχειρήσεις 583 533 –50 Καταναλωτικά 936 938 +2 Euribor 3M (μ.ό.) 211 225 +14 Euroswap (εταιρικό book) 235 220 –15 NIM Ομίλου 282 273 –9

Οι αποδόσεις δανείων υποχώρησαν 39 μ.β. ενώ το Euribor ανέβηκε 14 μ.β. Στα επιχειρηματικά —τον τομέα που παράγει το σύνολο σχεδόν της πιστωτικής επέκτασης— η απόδοση έπεσε 41 μ.β. τη στιγμή που η καμπύλη αναφοράς υποχώρησε μόλις 15 μ.β. Το περιθώριο συμπιέστηκε κατά περίπου 26 μ.β. από ανταγωνισμό, όχι από επιτόκια.

Με απλά λόγια: η Εθνική αγοράζει μερίδιο αγοράς με τιμή. Το NIM στα 273 μ.β. είναι 14 μ.β. χαμηλότερο από πέρυσι, την ώρα που η Πειραιώς αναβάθμισε τον στόχο NIM στο 2,2% και η Eurobank κράτησε το NII σε +6,1%.

Πού πήγε η ρευστότητα: τα ομόλογα αυξήθηκαν κατά €2,9 δισ. μέσα στο εξάμηνο, έναντι €2,1 δισ. αύξησης των εξυπηρετούμενων δανείων. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις παραμένει στο 67%. Περίπου €20 δισ. καταθέσεων παραμένουν τοποθετημένα σε τίτλους —εκ των οποίων c80% σε HTC, δηλαδή κλειδωμένα σε αποτίμηση κόστους κτήσης χωρίς δημοσιοποίηση αδήλωτων ζημιών αποτίμησης.

4. Η σύνθεση της ανάπτυξης: εκεί που το ρίσκο δεν φαίνεται

Δάνεια Ελλάδας (€ δισ.) 2Q25 2Q26 Δ% ετ. Μεγάλες & ΜμΕ 14,1 15,6 +11% Structured Finance 6,0 7,7 +29% Ναυτιλία 3,3 4,1 +25% Σύνολο εταιρικών 23,3 27,3 +17% Στεγαστικά 6,4 6,4 +1% Καταναλωτικά 1,5 1,6 +7% Μικρές επιχειρήσεις 1,4 1,6 +15% Σύνολο λιανικής 9,3 9,7 +4%

Η «υγιής πιστωτική ανάπτυξη» είναι κατά κύριο λόγο structured finance, ενέργεια, υποδομές και ναυτιλία — δηλαδή wholesale, κυκλικές και εν μέρει δολαριακές εκθέσεις, με τα χαμηλότερα περιθώρια του χαρτοφυλακίου. Τα στεγαστικά παραμένουν καθηλωμένα στα €6,4 δισ. για τρίτο συνεχόμενο έτος. Την ίδια στιγμή, η Πειραιώς ανακοίνωσε ανάκαμψη στεγαστικών με νέες εκταμιεύσεις +65% ετησίως.

Η λιανική τραπεζική της Εθνικής —με 4,6 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες, 30% μερίδιο digital και «κορυφαία» πλατφόρμα— παράγει πιστωτική επέκταση 4%.

5. Το κόστος: η αριθμητική των εξαιρέσεων

Τα λειτουργικά έξοδα αναφέρονται στα €489 εκατ., +8,4%. Ήδη στο ανώτατο όριο της καθοδήγησης («c8% το 2026»). Το προσωπικό αυξήθηκε +8,7% — παρά τη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού από 7,9 σε 7,7 χιλ. άτομα.

Όμως ο ορισμός της σελίδας 56 αποκαλύπτει ότι από αυτά τα €489 εκατ. έχουν ήδη εξαιρεθεί €19 εκατ. ΛΕΠΕΤΕ και €19 εκατ. λοιπά έκτακτα. Με τα κονδύλια αυτά:

Λειτουργικά έξοδα (€ εκατ.) 1H25 1H26 Δ% Δημοσιευόμενα (εξομαλυμένα) 451 489 +8,4% + ΛΕΠΕΤΕ 18 19 + Λοιπά έκτακτα 2 19 Πραγματικό σύνολο 471 527 ≈ +12% C:I επί συνολικών εσόδων 32,5% ≈37,2% +4,7 μον.

Ο πραγματικός δείκτης κόστους προς έσοδα πλησιάζει το 37% — δηλαδή το ανώτατο όριο της προηγούμενης καθοδήγησης, όχι το «κορυφαίο στην Ευρώπη 35%» που προβάλλεται στη σελίδα 5.

Επιπλέον, μεταξύ κερδών προ εκτάκτων (€661 εκατ.) και κερδών μετόχων (€567 εκατ.) υπάρχει χάσμα €94 εκατ. Η τράπεζα προσδιορίζει VES c€60 εκατ. και ΛΕΠΕΤΕ c€20 εκατ. Το υπόλοιπο δεν επεξηγείται πουθενά στην παρουσίαση. Και τα προγράμματα εθελουσίας δεν είναι «έκτακτα» — είναι ετήσιος θεσμός στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

6. Κεφάλαιο: –150 μ.β. σε έξι μήνες

Η αφήγηση της «fortress balance sheet» συγκρούεται με την ίδια τη γέφυρα κεφαλαίου της τράπεζας:

Εξέλιξη CET1 1H26 Μονάδες FY25 18,8% Κερδοφορία +1,6 Αύξηση RWAs –0,9 Λοιπά –0,1 CET1 προ διανομών 19,3% Πρόβλεψη διανομής (payout 60%) –1,0 Έκτακτη επαναγορά €300 εκατ. –0,9 2Q26 17,3%

Η οργανική δημιουργία κεφαλαίου ήταν +1,6 μονάδες. Οι διανομές απορρόφησαν 1,9 μονάδες. Δηλαδή η Εθνική διένειμε περισσότερο κεφάλαιο απ’ όσο παρήγαγε, και ο δείκτης CET1 υποχώρησε 150 μ.β. μέσα σε ένα εξάμηνο — από τα υψηλότερα ποσοστά απομόχλευσης κεφαλαίου στον κλάδο. Το CAD υποχώρησε στο 21,0% από 21,5%, παρά την προσθήκη AT1 €500 εκατ.

Και η στρατηγική δηλώνει ρητά τον προορισμό: <16% το 2028 και εσωτερικός στόχος c13% —«υποθέτοντας εκδόσεις AT1 €1 δισ.». Το «φρούριο» δεν είναι μόνιμη κατάσταση· είναι απόθεμα προς κατανάλωση, με υποκατάσταση κοινού κεφαλαίου από υβριδικά μέσα.

Και μια απουσία: η Πειραιώς δημοσιοποιεί ρητά ότι ο DTC αντιστοιχεί στο 54% του CET1 της. Στην 59σέλιδη παρουσίαση της Εθνικής, ο DTC εμφανίζεται μόνο σε υποσημειώσεις ως «επιταχυνόμενη απόσβεση». Καμία αναφορά στο ποσοστό συμμετοχής του αναβαλλόμενου φόρου στα εποπτικά κεφάλαια. Η γραμμή «DTA και λοιπά στοιχεία ενεργητικού» ανέρχεται σε €7.075 εκατ., έναντι κεφαλαίων CET1 περίπου €7,2 δισ. (17,3% × €41,8 δισ.). Η ποιότητα του κεφαλαίου —το κρισιμότερο ερώτημα για κάθε ελληνική τράπεζα— παραμένει αδιαφανής.

7. Ποιότητα ενεργητικού: το Stage 2 που μεγαλώνει, η κάλυψη που μικραίνει

Η κάλυψη NPE στο 105% παρουσιάζεται ως «κορυφαία με ευρωπαϊκά κριτήρια». Είναι όμως αριθμητικό αποτέλεσμα ενός εξαιρετικά μικρού παρονομαστή (€1,0 δισ. NPE). Κάτω από την επιφάνεια:

Ποιότητα ενεργητικού 30.06.25 31.12.25 30.06.26 Stage 1 (€ δισ.) 34,9 36,9 38,7 Stage 2 (€ δισ.) 2,2 2,5 2,6 Δείκτης Stage 2 5,8% 6,2% 6,0% Κάλυψη Stage 2 8,4% 7,9% 7,7% Stage 3 (€ δισ.) 0,9 0,9 1,0 Κάλυψη Stage 3 54,8% 55,8% 54,6%

Το Stage 2 αυξήθηκε 18% ετησίως σε απόλυτο μέγεθος, με την κάλυψή του να υποχωρεί 70 μ.β. Το Stage 3 αυξήθηκε από €0,9 σε €1,0 δισ. —ο δείκτης NPE έμεινε «σταθερός» στο 2,4% μόνο επειδή μεγάλωσε ο παρονομαστής. Και η κάλυψη Stage 3 υποχώρησε από 56% σε 54,6% μέσα στο τρίμηνο.

Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που η ίδια η τράπεζα περιγράφει στη σελίδα 39 ως: πληθωρισμός HICP στο 4,4%, τριετές υψηλό· καταναλωτική εμπιστοσύνη στο χαμηλότερο επίπεδο από το 3Q22· ιδιωτική κατανάλωση επιβραδυνόμενη στο 0,7% από 1,9%· Brent +20% στα ~90 δολ.· ανανεωμένη στρατιωτική ένταση στη Μέση Ανατολή.

8. Οι καταθέσεις που εμφανίστηκαν στο τέλος του τριμήνου

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν από €58,5 δισ. (Μάρτιος) σε €61,7 δισ. (Ιούνιος) — άλμα €3,2 δισ. σε ένα τρίμηνο. Η εξήγηση της τράπεζας, με τα δικά της λόγια: «υποστηριζόμενες από ενέργειες εταιρικών πελατών στα τέλη του 2Q26».

Ταυτόχρονα, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας υποχώρησε από 237% σε 227% και ο NSFR από 144% σε 143%. Μια αύξηση καταθέσεων €3,2 δισ. που μειώνει τον LCR υποδηλώνει καταθέσεις υψηλού συντελεστή εκροής — δηλαδή βραχυπρόθεσμα, ευμετάβλητα εταιρικά υπόλοιπα, όχι σταθερή χρηματοδότηση. Στο δωδεκάμηνο, ο LCR έχει υποχωρήσει από 248% σε 227% και τα διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες από €7,5 σε €4,8 δισ.

9. Η καθοδήγηση που «αναβαθμίζεται» προς τα κάτω

Το πιο αποκαλυπτικό σημείο της παρουσίασης είναι η σελίδα 13:

Δείκτης 1H26 (επίτευξη) Νέα καθοδήγηση FY26 Τι σημαίνει για το β’ εξάμηνο EPS (€) 1,45 >1,4 Χαμηλότερα από το επίπεδο εξαμήνου RoTE 15,5% >15% Χαμηλότερα από το επίπεδο εξαμήνου C:I 34,7% c36% Υπονοεί ~37%+ στο β’ εξάμηνο NIM (μ.β.) 273 c280 Απαιτεί ~287 στο β’ εξάμηνο CoR (μ.β.) 38 <40 Υπονοεί επιδείνωση NPE ratio 2,4% <2,4% Αμετάβλητο DFR υπόθεση 2,25% 2,25% (από 2,00%) —

Η «αναβάθμιση» του EPS σε «>1,4» έρχεται τη στιγμή που το εξάμηνο έχει ήδη παραδώσει 1,45. Η «αναβάθμιση» του RoTE σε «>15%» έρχεται με 15,5% ήδη στο χέρι. Πρόκειται για καθοδήγηση που επικυρώνει την επιβράδυνση, όχι για επιθετική αναθεώρηση.

Παράλληλα, ο δείκτης κόστους «αναβαθμίζεται» από «<37%» σε «c36%» — αλλά με 34,7% στο εξάμηνο, αυτό σημαίνει επιδείνωση δύο και πλέον μονάδων στο δεύτερο εξάμηνο. Και το NIM στα «c280» απαιτεί το δεύτερο εξάμηνο να τρέξει περίπου 14 μ.β. πάνω από το πρώτο.

Το κρισιμότερο: η αναθεώρηση του NII από «low single digit» σε «mid single digit» δεν προέρχεται από την τράπεζα. Προέρχεται από την αλλαγή της υπόθεσης για το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ, από 2,00% σε 2,25%. Με ευαισθησία c€35 εκατ. ανά 25 μ.β., ολόκληρη σχεδόν η βελτίωση των προβλέψεων είναι δώρο της Φρανκφούρτης.

10. Η σύγκριση που λείπει από την παρουσίαση

1H26 Εθνική Eurobank Πειραιώς NII (€ εκατ.) 1.096 (+1,5%) 1.348 (+6,1%) 990 (+3,7%) Προμήθειες / έσοδα υπηρεσιών 243 (+10,0%) 414 (+13,5%) 462 (+42%)* Λειτουργικά έξοδα 489 (+8,4%) 662 (+7,8%) 490 (+12,4%) Καθαρά κέρδη μετόχων 567 (–7,2%) 738 (+6,8%) 617 (+10,4%) Προσαρμοσμένα κέρδη 661 (–5,8%) 776 (+9,2%) 627 (+8,1%) Απόδοση ενσώματων κεφαλαίων 15,5% (εξομ.) 16,6% 15,7% CET1 17,3% 15,4% 12,8% Δείκτης κόστους 34,7% (εξομ.) 37,6% 34% Δάνεια/καταθέσεις 67% — 65%

*Τα «έσοδα από υπηρεσίες» της Πειραιώς περιλαμβάνουν την Εθνική Ασφαλιστική και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με τα καθαρά έσοδα προμηθειών.

Η Εθνική διατηρεί το ισχυρότερο κεφάλαιο του κλάδου — κατά 450 μ.β. πάνω από την Πειραιώς. Και παράγει τη χαμηλότερη απόδοση επί αυτού. Αυτό δεν είναι σύμπτωση· είναι ο ορισμός της υπερκεφαλαιοποίησης χωρίς αξιοποίηση.

Ενδεικτικό: οι προμήθειες της Εθνικής αντιστοιχούν σε περίπου 0,58% του ενεργητικού (ετησιοποιημένα), όταν η Πειραιώς αναφέρει έσοδα υπηρεσιών στο 1,1% του ενεργητικού — έστω με διαφορετική σύνθεση. Το franchise με τα 4,6 εκατ. πελάτες και τις μεγαλύτερες καταθέσεις της αγοράς μονετοποιείται λιγότερο από τον μισό ρυθμό του ανταγωνισμού.

Και μια λεπτομέρεια για την «επιτάχυνση» των προμηθειών: από τα €22 εκατ. συνολικής αύξησης προμηθειών, τα €11 εκατ. προέρχονται από επενδυτικά προϊόντα (+48%) — έσοδα απολύτως εξαρτημένα από τις αγορές. Οι προμήθειες καρτών υποχώρησαν 8%. Στα εταιρικά, το trade finance έμεινε στάσιμο (–2%) και τα λοιπά treasury κατέρρευσαν 36%. Η «διαφοροποίηση» εξαρτάται από ένα ανοδικό χρηματιστήριο.

11. Το εισιτήριο για το 2027

Απέναντι σε ένα εξάμηνο με πτώση κερδών, η διοίκηση παρουσίασε δύο συμφωνίες των οποίων τα οφέλη αρχίζουν το 2027-28: τη σύμπραξη με την Allianz (+4 μονάδες EPS, >50 μ.β. RoTE) και τη συμφωνία με την Dromeus Capital για επενδύσεις σε ακίνητα €0,4 δισ. (+1 μονάδα EPS, >20 μ.β. RoTE) — η δεύτερη «υπό την ολοκλήρωση του due diligence».

Η υπόσχεση ενός συστημικού τραπεζικού ομίλου ότι θα ενισχύσει τα έσοδά του μέσω μιας 7ετούς συμβουλευτικής συμφωνίας για επενδύσεις σε ακίνητα, εκφρασμένη σε αποδόσεις 17%–20%, αξίζει τουλάχιστον την ίδια προσοχή που της αφιερώνει η παρουσίαση: μία διαφάνεια.

Και το σήμα που δεν σχολιάζεται: στη σελίδα 10, με μικρά γράμματα, η υποσημείωση αναφέρει ότι η Moody’s αναθεώρησε την προοπτική της Εθνικής σε αρνητική, κατόπιν της εφαρμογής του CMDI. Η Εθνική βαθμολογείται Baa1 με αρνητική προοπτική — τη στιγμή που το ελληνικό Δημόσιο διατηρεί σταθερή προοπτική και η Πειραιώς μόλις αναβαθμίστηκε από την S&P. Η τράπεζα που παρουσιάζεται ως «ο ασφαλής τρόπος έκθεσης στην ελληνική ανάπτυξη» είναι η μόνη με αρνητική προοπτική από τον μεγαλύτερο οίκο αξιολόγησης.

Συμπέρασμα

Η Εθνική Τράπεζα εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με τον ισχυρότερο ισολογισμό της αγοράς και το ασθενέστερο δυναμικό εσόδων. Μεγεθύνει τα δάνεια με τιμολόγηση που ακυρώνει τη μεγέθυνση. Διανέμει κεφάλαιο ταχύτερα απ’ όσο το παράγει. Αυξάνει τα κόστη σε διψήφιο ρυθμό ενώ μειώνει προσωπικό. Και προβάλλει ως επιτυχία μια καθοδήγηση που, με τα ίδια της τα νούμερα, υπόσχεται χειρότερο δεύτερο εξάμηνο από το πρώτο.

Το EPS αυξήθηκε 3%, ενώ τα κέρδη μειώθηκαν 5,8%. Η διαφορά καλύφθηκε από επαναγορές μετοχών €0,53 δισ. συν €300 εκατ. έκτακτης διανομής. Όταν η αύξηση των κερδών ανά μετοχή προκύπτει από τη συρρίκνωση του παρονομαστή και όχι από την αύξηση του αριθμητή, η μετοχική αξία δεν δημιουργείται. Ανακατανέμεται.