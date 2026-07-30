Ενημερωτική Επίσκεψη της ΕΕΕΠ στο Έργο Voria

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) πραγματοποίησε ενημερωτική επίσκεψη στο εργοτάξιο του Voria, ενός σύγχρονου συγκροτήματος φιλοξενίας, ψυχαγωγίας και καζίνο που αναπτύσσεται σε έκταση 55 στρεμμάτων στο Μαρούσι, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, υπό την προεδρία του Αντώνη Βαρθολομαίου.

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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη του δ.σ. και οι ανώτεροι διευθυντές της ΕΕΕΠ ξεναγήθηκαν στο χώρο του εργοταξίου και των εγκαταστάσεων από στελέχη της North Star Entertainment και της Regency Entertainment. Ενημερώθηκαν λεπτομερώς για την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και για τις τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές του νέου έργου στα βόρεια προάστεια των Αθηνών.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε εργασιακή συνάντηση, κατά την οποία εξετάστηκαν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την εποπτεία και τη λειτουργία του καζίνο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χωροθέτηση των παιγνίων εντός του πολυδιάστατου συγκροτήματος φιλοξενίας και ψυχαγωγίας.

Η ΕΕΕΠ παρακολουθεί από κοντά την πρόοδο του έργου, ασκώντας τον εποπτικό της ρόλο με συνέπεια και εστίαση στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό και συμβατικό πλαίσιο. Η υλοποίηση της επένδυσης με όρους νομιμότητας και διαφάνειας είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωσή της και τη δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας για την εθνική οικονομία και την τοπική κοινωνία, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η επιτροπή.