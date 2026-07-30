Επίθεση σε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα

Η κοινοπραξία Caspian Pipeline Consortium (CPC), η οποία διαχειρίζεται περίπου το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν, ανακοίνωσε την αναστολή των φορτώσεων λόγω πρόσφατων επιθέσεων σε δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων, επισημαίνοντας την απειλή για την ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

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Τα πλοία που δέχθηκαν επιθέσεις είναι το suezmax Nissos Sifnos της Okeanis Eco Tankers, που ανήκει στην οικογένεια Αλαφούζου, καθώς και το Marathi της Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της CPC και της Okeanis Eco Tankers, το Nissos Sifnos επλήγη από drone στις 01:48 τοπική ώρα, την ώρα που ετοιμαζόταν να φορτώσει αργό πετρέλαιο του Καζακστάν, το οποίο δεν υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις. Η εταιρεία δήλωσε ότι το πλοίο υπέστη περιορισμένες ζημιές, συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του και δεν παρατηρήθηκε διαρροή πετρελαίου ή άλλη περιβαλλοντική ρύπανση.

Το Marathi, το οποίο κατευθυνόταν επίσης προς τις εγκαταστάσεις της CPC για φόρτωση, δέχθηκε επίθεση περίπου έξι ναυτικά μίλια από το τερματικό του Νοβοροσίσκ. Η CPC δεν παρείχε λεπτομέρειες για το συμβάν, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του TradeWinds, ξέσπασε φωτιά στο πλοίο, με το πλήρωμα να προσπαθεί να την κατασβέσει.

Η CPC χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως «τρομοκρατικές», υποστηρίζοντας ότι αγνοήθηκαν οι πρόσφατες εκκλήσεις του Καζακστάν και μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, όπως η Chevron, για εξαίρεση των εγκαταστάσεων από στρατιωτικές ενέργειες. Προειδοποίησε ότι μια επίθεση σε δεξαμενόπλοιο κατά τη διάρκεια της φόρτωσης θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένη φωτιά και σοβαρές περιβαλλοντικές καταστροφές στη Μαύρη Θάλασσα.

Αν και δεν έχει αναγνωριστεί ο δράστης των επιθέσεων, οι εγκαταστάσεις της CPC έχουν επανειλημμένα αποτελέσει στόχο ουκρανικών επιθέσεων με drones στο πλαίσιο της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Μέχρι στιγμής, οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για το νέο περιστατικό.

Οι επιθέσεις λαμβάνουν χώρα λίγες εβδομάδες μετά από παρόμοια χτυπήματα σε πλοία της Dynacom ή σε δεξαμενόπλοια που ναυλώθηκαν από τη Chevron. Μετά τα περιστατικά του Ιουλίου, το Καζακστάν είχε προχωρήσει σε προσωρινό περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου και είχε ζητήσει αποζημιώσεις για τις ζημιές.

Η CPC διαχειρίζεται αγωγό μήκους 1.500 χιλιομέτρων που μεταφέρει κυρίως πετρέλαιο από το Καζακστάν προς το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, με μετόχους, μεταξύ άλλων, τις KazMunayGas, Lukoil, Chevron και ExxonMobil. Παρόλο που ούτε η κοινοπραξία ούτε το καζακικό πετρέλαιο υπόκεινται σε δυτικές κυρώσεις, οι εγκαταστάσεις και τα δεξαμενόπλοια που τις εξυπηρετούν έχουν επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μαύρη Θάλασσα.