Εταιρείες με τζίρο εκατομμυρίων και μόνο έναν εργαζόμενο – Πρόοδος ή δυστοπία;

Υπήρχε μια εποχή που η επιτυχία μιας startup μετριόταν και από το μέγεθος της ομάδας της. Σήμερα, αυτή η λογική αρχίζει να ανατρέπεται.

Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί μια νέα γενιά επιχειρηματιών που στήνουν και αναπτύσσουν εταιρείες εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς να έχουν ούτε έναν υπάλληλο.

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Αυτό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια απαιτούσε ομάδες προγραμματιστών, τμήματα μάρκετινγκ και προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών, πλέον μπορεί να υλοποιηθεί από έναν μόνο άνθρωπο με τη βοήθεια AI εργαλείων.

Από το σαλόνι στα 10 εκατ. δολάρια

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Μπεν Μπρόκα, ο οποίος ίδρυσε τον περασμένο Δεκέμβριο μια εταιρεία που αναπτύσσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις.

Μέσα σε λίγους μήνες απέκτησε 10.000 συνδρομητές και εκτιμά ότι τα έσοδά του θα αγγίξουν τα 10 εκατ. δολάρια μέσα στο 2026.

Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν έχει προσλάβει ούτε έναν εργαζόμενο.

Η AI απαντά στα -, γράφει και διορθώνει κώδικα, εξυπηρετεί πελάτες, ενεργοποιεί νέες συνδρομές και ακόμη εγκρίνει επιστροφές χρημάτων όταν προκύπτουν προβλήματα.

Όταν η AI γίνεται… συνέταιρος

Σύμφωνα με στοιχεία της Stripe, οι επιχειρήσεις ενός ατόμου με ετήσια έσοδα άνω του 1 εκατ. δολαρίων έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Από το 2023 έως το 2025 ο αριθμός τους σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ όσες ξεπέρασαν τα 10 εκατ. δολάρια σχεδόν τριπλασιάστηκαν.

Όπως σημειώνει ο επικεφαλής οικονομολόγος της Stripe, Έρνι Τεντέσκι, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί πλέον σαν ένας ενσωματωμένος επιχειρηματικός συνεργάτης.

«Παλαιότερα κάποιος χωρίς δίκτυο γνωριμιών ή επιχειρηματική εμπειρία δυσκολευόταν να υλοποιήσει μια ιδέα. Σήμερα η AI καλύπτει μεγάλο μέρος αυτού του κενού», εξηγεί.

Οι startups αλλάζουν μορφή

Τα στοιχεία της Bank of America Institute, που βασίζονται σε δεδομένα της αμερικανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, δείχνουν ότι οι νέες αιτήσεις ίδρυσης επιχειρήσεων στον κλάδο της τεχνολογίας αυξήθηκαν σχεδόν 45% μέσα σε έναν χρόνο.

Την ίδια στιγμή, μειώνεται αισθητά το ποσοστό των νέων επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι σκοπεύουν να προσλάβουν προσωπικό.

Οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι πρόκειται για μία από τις πρώτες μετρήσιμες επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην επιχειρηματικότητα.

Δεν είναι όλα τόσο εύκολα

Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ειδυλλιακή.

Η λειτουργία προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης κοστίζει ακριβά. Ο Μπεν Μπρόκα αποκάλυψε ότι στην αρχή έχανε χρήματα, καθώς πλήρωνε μεγάλα ποσά για τη χρήση των μοντέλων της Anthropic, πριν στραφεί σε δωρεάν μοντέλα ανοιχτού κώδικα από την Κίνα.

Υπάρχει και ένας ακόμη κίνδυνος: όσο ευκολότερο γίνεται να δημιουργήσει κάποιος μια επιχείρηση με τη βοήθεια της AI, τόσο ευκολότερο γίνεται και για τους ανταγωνιστές να αντιγράψουν την ιδέα του.

Η μεγάλη συζήτηση για τις θέσεις εργασίας

Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά, όμως, την αγορά εργασίας. Έρευνα του Harvard Business School, που εξέτασε περισσότερες από 50.000 startups, διαπίστωσε ότι όσες δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη λειτουργούν κατά μέσο όρο με 25% λιγότερους εργαζόμενους σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Το φαινόμενο προκαλεί αντικρουόμενες εκτιμήσεις. Από τη μία πλευρά, η AI δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να γίνουν επιχειρηματίες. Από την άλλη, οι νέες εταιρείες δημιουργούν πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας.

Όπως παρατηρεί ο καθηγητής του Harvard Ρέμπραντ Κόνινγκ, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο πόσες νέες επιχειρήσεις θα δημιουργηθούν, αλλά πόσους ανθρώπους θα χρειάζονται για να λειτουργήσουν.

Η νέα εποχή του επιχειρείν

Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, αρκετοί επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα εργαλεία.

Η επιχειρηματίας Κλερ Βο, η οποία δημιούργησε μια εφαρμογή με τη βοήθεια του ChatGPT και πλέον καταγράφει κέρδη επτά ψηφίων, τονίζει ότι η AI επιτάχυνε την ανάπτυξη της εταιρείας της, αλλά δεν αντικατέστησε την εμπειρία, το επαγγελματικό δίκτυο και την αξιοπιστία που είχε χτίσει επί χρόνια.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σαφής: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε.

Αλλάζει και τον ίδιο τον ορισμό της επιχείρησης. Εκεί όπου άλλοτε μια εταιρεία χρειαζόταν δεκάδες εργαζομένους για να αναπτυχθεί, σήμερα ένας μόνο ιδρυτής μπορεί, με τη βοήθεια της AI, να δημιουργήσει μια επιχείρηση εκατομμυρίων.

Το αν αυτό θα οδηγήσει σε ένα νέο κύμα καινοτομίας ή σε μια αγορά με λιγότερες θέσεις εργασίας, είναι ένα ερώτημα που μόλις αρχίζει να απασχολεί οικονομολόγους, επενδυτές και κυβερνήσεις.