Ζεσταίνει μηχανές η Χαριλάου Τρικούπη ενόψει ΔΕΘ – Κοινή Συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου και Κύκλων Πολιτικής

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Κύκλοι Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος συνεδριάζουν για πρώτη φορά από κοινού σήμερα στο Caravel σε μια πολιτική συγκυρία που ο Νίκος Ανδρουλάκης επιθυμεί να στείλει μηνύματα εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, σε μια μέρα όμως που η χώρα πενθεί τους 3 αδικοχαμένους πυροσβέστες που έχασαν τη μάχη για τη ζωή στις επιχειρήσεις για την κατάσβεση των πυρκαγιών που κατακαίουν την πατρίδα μας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αμέσως μετά τη συνεδρίαση θα μεταβεί στο Γερακάρι Ρεθύμνου και στις 17:00 θα παραστεί στην κηδεία του πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στο πύρινο μέτωπο. Νωρίτερα, στο Σπήλι θα επισκεφθεί την οικογένεια του δεύτερου πυροσβέστη για να τους εκφράσει τα συλλυπητήριά του.

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Στόχος της συνεδρίασης είναι η προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ ενόψει της ΔΕΘ, με τους επικεφαλής των κύκλων πολιτικής να καλούνται να παρουσιάσουν τις προτάσεις των τομέων τους, που ήδη έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά στον Γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη.

Σήμερα αναμένεται να κλειδώσει ο οδικός χάρτης για τη Θεσσαλονίκη και να συζητηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα, ενώ τα στελέχη περιμένουν την εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη που θα δώσει το στίγμα για τις επόμενες κινήσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βέβαια μια σειρά από ζητήματα, όπως η διεύρυνση του κόμματος και οι δημοσκοπήσεις που απασχολούν τα στελέχη, δεν μπορεί παρά να τεθούν στο τραπέζι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιτεθεί στην κυβέρνηση για τη διαχείριση σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, ενώ τα βέλη του αναμένεται να στρέψει και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Σε κάθε περίπτωση καμία από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί να χρεωθεί εικόνα εσωστρέφειας τη συγκεκριμένη περίοδο, με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε διάταξη μάχης για τις εθνικές εκλογές με κατάρτιση ψηφοδελτίων και παρουσία σε όλη τη χωρα. Έμπειροι παρατηρητές ωστόσο ποντάρουν ότι η τελευταία εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Σεράφειο για την τοπική αυτοδιοίκηση με μια σειρά αυτοδιοικητικών του ΠΑΣΟΚ – ανάμεσά τους και ο Χάρης Δούκας στην πρώτη γραμμή – είναι πιθανό να τεθεί στο τραπέζι. Στα τηλεοπτικά παράθυρα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ κλήθηκαν να απαντήσουν για τις παρουσίες αυτές και άπαντες τόνισαν τον θεσμικό ρόλο τον οποίο υπηρέτησαν οι αυτοδιοικητικοί στην εκδήλωση της ΕΛΑΣ, αν και τα πηγαδάκια στο παρασκήνιο πήραν φωτιά.

- sofokleous10.gr

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