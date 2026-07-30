ΗΠΑ:-Ο-πόλεμος-στο-Ιράν-επιβραδύνει-την-οικονομική-ανάπτυξη

Η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έχασε απροσδόκητα την ορμή της, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη καθώς η αποσταθεροποιητική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει βάλει «φωτιά» στις αγορές ενέργειας.

Στο δεύτερο τρίμηνο, το ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,5%, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις.

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Αυτός ο ρυθμός ήταν πολύ χαμηλότερος από το 2,1% του προηγούμενου τριμήνου και χαμηλότερος από το 2,1% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση της εταιρείας δεδομένων FactSet.

Το κόστος ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές έχει αυξηθεί απότομα από την έκρηξη του πολέμου στον Κόλπο, με τον πληθωρισμό να καταγράφει υψηλό τριών ετών.

Ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος εντάθηκε αυτόν τον μήνα, όχι μόνο αύξησε τον πληθωρισμό, αλλά δυσκόλεψε επίσης τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη και οι καταναλωτές που κατακλύζονται από μεγαλύτερες επιστροφές φόρων ενίσχυσαν την ανάπτυξη στις αρχές του έτους. Ωστόσο, αυτοί οι παράγοντες φαίνεται να έχουν εξασθενήσει στο δεύτερο τρίμηνο,