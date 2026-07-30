Η αξία πίσω από την τιμή

Μέσα σε μόλις οκτώ συνεδριάσεις η ElvalHalcor (ΕΛΧΑ) έχασε περίπου 36% της χρηματιστηριακής της αξίας. Παράλληλα, η μετοχή από τα επίπεδα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 4,20 ευρώ βρέθηκε στα 3,67 ευρώ, οδηγώντας την αποτίμηση στα 1,595 δισ. ευρώ. Το παράδοξο είναι ότι η βίαιη διόρθωση συνέπεσε χρονικά με τη δημοσίευση ενός από τα ισχυρότερα εξαμηνιαία αποτελέσματα των τελευταίων ετών και με την έναρξη του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος στην ιστορία του ομίλου.

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Η εταιρεία λοιπόν δημοσίευσε ένα εξάμηνο που, αν διαβαστεί προσεκτικά, αποκαλύπτει έναν ισχυρό όμιλο που παράγει περισσότερο, που χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της από τις ίδιες τις δραστηριότητές της, που μειώνει τον δανεισμό της, που αυξάνει τα μερίδια αγοράς της και που μπαίνει στην επόμενη επενδυτική της φάση με 250 εκατ. ευρώ νέων κεφαλαίων ήδη στο ταμείο για ένα πρόγραμμα συνολικού ύψους 455 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη αντίδραση των περισσότερων επενδυτών θα σταθεί στα καθαρά κέρδη. Και πράγματι, οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Τα κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους εκτινάχθηκαν στα 123,6 εκατ. ευρώ από 70,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν από 0,1891 ευρώ σε 0,3299 ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 158,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά σχεδόν 79%.

Η εξήγηση είναι γνωστή. Η μεγάλη άνοδος των τιμών αλουμινίου και χαλκού δημιούργησε λογιστικό κέρδος μετάλλου 78 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 7,1 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το μέγεθος αυτό περνά κανονικά στα αποτελέσματα IFRS και ενισχύει EBITDA, EBIT και καθαρή κερδοφορία.

Όμως οι θεσμικοί επενδυτές δεν ξεκινούν ποτέ από το λογιστικό αποτέλεσμα. Ξεκινούν από το a-EBITDA, δηλαδή την κερδοφορία που εξαιρεί τις διακυμάνσεις των τιμών των μετάλλων. Εκεί η ElvalHalcor παρουσίασε 143,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,6%, με την ίδια τη διοίκηση να εξηγεί ότι η βελτίωση προήλθε από υψηλότερους όγκους πωλήσεων και καλύτερο προϊοντικό μείγμα, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τον έντονο ανταγωνισμό σε ορισμένες αγορές.

Η αγορά πολλές φορές υποτιμά τη διαφορά ανάμεσα στο λογιστικό και στο λειτουργικό αποτέλεσμα. Στην ElvalHalcor όμως αυτή η διάκριση έχει σημασία, γιατί το λειτουργικό σκέλος συνεχίζει να βελτιώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Οι όγκοι είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικοί.

Ο όμιλος πούλησε 319 χιλιάδες τόνους, αυξημένους κατά περίπου 5% σε σχέση με πέρυσι, με τον κλάδο αλουμινίου να οδηγεί την ανάπτυξη. Οι πωλήσεις αλουμινίου αυξήθηκαν κατά 7%, φτάνοντας τους 227 χιλιάδες τόνους, ενώ οι πωλήσεις χαλκού διατηρήθηκαν στα υψηλά επίπεδα των 91 χιλιάδων τόνων.

Στον κλάδο αλουμινίου οι εφαρμογές μεταφορών σημείωσαν άνοδο 34,2%, ενώ η άκαμπτη συσκευασία αυξήθηκε κατά 8,8% και πλέον αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό των συνολικών όγκων. Πρόκειται για αγορές με υψηλές τεχνικές προδιαγραφές, ισχυρές απαιτήσεις πιστοποίησης και μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες.

Ακόμη και ο πόλεμος στον Κόλπο και οι αμερικανικοί δασμοί 50% στο αλουμίνιο και τον χαλκό δεν ανέκοψαν την εμπορική δραστηριότητα. Η εταιρεία συνεχίζει να πουλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις συγκεκριμένες πωλήσεις να αντιστοιχούν στο 10,7% του κλάδου αλουμινίου.

Η σύνθεση της ζήτησης λέει ίσως περισσότερα από τους ίδιους τους αριθμούς. Μεταφορές, ενεργειακές υποδομές, βιομηχανία, data centers, αντλίες θερμότητας και προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο υλικό συγκεντρώνουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής. Πρόκειται για τομείς που συνδέονται με επενδύσεις πολλών ετών και δημιουργούν μεγαλύτερη ορατότητα για τις μελλοντικές πωλήσεις.

Οι πραγματικές όμως θετικές εκπλήξεις βρίσκονται στον ισολογισμό και στις ταμειακές ροές.

Η ElvalHalcor παρήγαγε στο πρώτο εξάμηνο 152,9 εκατ. ευρώ λειτουργικές ταμειακές ροές, έναντι μόλις 48,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πρόκειται για υπερτριπλασιασμό των μετρητών που δημιουργεί η ίδια η λειτουργία της επιχείρησης.

Στο ίδιο εξάμηνο ο όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις 56 εκατ. ευρώ, κατέβαλε 41 εκατ. ευρώ μέρισμα, κάλυψε την αυξημένη ανάγκη κεφαλαίου κίνησης που δημιούργησαν οι υψηλότερες τιμές των μετάλλων και, παρ’ όλα αυτά, ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα 547,9 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 57 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025 και κατά 81,6 εκατ. ευρώ έναντι του περσινού εξαμήνου.

Η παρουσίαση του ομίλου κρύβει ακόμη μία λεπτομέρεια που δύσκολα περνά απαρατήρητη σε έναν θεσμικό επενδυτή. Το Free Cash Flow διαμορφώθηκε στα 97 εκατ. ευρώ, ακόμη και μετά τις επενδύσεις και τις πληρωμές τόκων και φόρων. Πρόκειται για ποσό που αφήνει σημαντικά περιθώρια χρηματοδότησης της ανάπτυξης με ίδια μέσα.

Το κεφάλαιο κίνησης λέει επίσης πολλά

Οι τιμές του χαλκού αυξήθηκαν κατά περίπου 30% και του αλουμινίου κατά περίπου 24% σε σχέση με πέρυσι, εξέλιξη που κανονικά θα απαιτούσε πολύ περισσότερα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση αποθεμάτων και απαιτήσεων. Κι όμως, το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε μόλις κατά 39,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων παρέμεινε κοντά στο 15%, ένδειξη ιδιαίτερα αποτελεσματικής διαχείρισης.

Αυτό είναι ένα από εκείνα τα μεγέθη που οι περισσότεροι ιδιώτες επενδυτές προσπερνούν, όμως τα μεγάλα χαρτοφυλάκια αξιολογούν με ιδιαίτερη προσοχή.

Ο δε κλάδος χαλκού θέλει λίγο μεγαλύτερη προσοχή. .

Με την πρώτη ματιά, το a-EBITDA διαμορφώθηκε στα 52,2 εκατ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από τα 53 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Η εύκολη ανάγνωση σταματά εκεί.

Κι όμως, εκεί βρίσκεται η λεπτομέρεια.

Η διοίκηση εξηγεί ότι ο κλάδος περιόρισε συνειδητά περίπου 2.500 τόνους προϊόντων διέλασης ορειχάλκου χαμηλού περιθωρίου, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, οι λειτουργικές βελτιώσεις και η σταθεροποίηση της παραγωγής από τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους επέτρεψαν καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης δυναμικότητας. Οι πιέσεις από τον ανταγωνισμό και το υψηλότερο εργατικό κόστος περιόρισαν τη λειτουργική κερδοφορία, όμως η στρατηγική επιλογή του ομίλου παραμένει προσανατολισμένη στην ποιότητα των πωλήσεων και όχι στη μεγιστοποίηση των όγκων.

Οι εφαρμογές ενέργειας, ηλεκτρικών δικτύων, βιομηχανίας, αντλιών θερμότητας και data centers συνέχισαν να αναπτύσσονται, ενώ ο όμιλος αναφέρει πλέον σταθερά και τις εφαρμογές ναυτιλίας και άμυνας ανάμεσα στους βασικούς άξονες ζήτησης των επόμενων ετών.

Η επόμενη σελίδα έχει ήδη ανοίξει.

Με την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου των 250 εκατ. ευρώ, η ElvalHalcor εξασφάλισε τη χρηματοδότηση για επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 455 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει νέο ψυχρό έλαστρο, αύξηση της δυναμικότητας ανακύκλωσης και περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η αγορά σήμερα πληρώνει 3,67 ευρώ για μια εταιρεία που μέσα σε έξι μήνες παρήγαγε 2,2 δισ. ευρώ πωλήσεις, 143,3 εκατ. ευρώ λειτουργική κερδοφορία, 123,6 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη, 152,9 εκατ. ευρώ λειτουργικές ταμειακές ροές και 97 εκατ. ευρώ ελεύθερες ταμειακές ροές. Στο ίδιο διάστημα ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε, ενώ η πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου εξασφάλισε τους πόρους για το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία της ElvalHalcor.

Το ταμπλό αποτιμά σήμερα την ElvalHalcor στα 1,595 δισ. ευρώ. Για να κατασκευαστεί από την αρχή μια αντίστοιχη βιομηχανία μόνο στον κλάδο αλουμινίου θα απαιτούνταν επενδύσεις που ξεπερνούν τα 3,5 δισ. δολάρια, πριν προστεθούν η τεχνογνωσία, οι πιστοποιήσεις, οι πολυετείς σχέσεις με τους πελάτες και η θέση που έχει κατακτήσει ο όμιλος στις διεθνείς αγορές.

Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

Διαγραμματικά το έχω τονίσει και σε προηγούμενη ανάλυση ότι η μετοχή μπαίνει μέσα σε μια περιοχή ανάμεσα στους κινητούς δείκτες που αδυνατίζουν τους πωλητές και προκαλούν συνθήκες ανοδικής εκτίναξης πρός το επίπεδο των 4,28 με 4,40 ευρώ.

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July 30, 2026