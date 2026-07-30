Η AI φέρνει νέο χρυσορυχείο για τη Samsung: Κέρδη – ρεκόρ χάρη στη «δίψα» για τσιπ μνήμης

Η «έκρηξη» της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να δημιουργεί μεγάλους νικητές στη βιομηχανία των ημιαγωγών.

Μετά τη Nvidia, την TSMC και τη SK Hynix, σειρά είχε η Samsung Electronics, η οποία ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη-ρεκόρ για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς η αδιάκοπη ζήτηση για τσιπ μνήμης που τροφοδοτούν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εκτόξευσε τις επιδόσεις της.

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Κέρδη πάνω από τις προβλέψεις

Η Samsung ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 89,5 τρισ. γουόν, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν 88,13 τρισ. γουόν.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 171,5 τρισ. γουόν, πολύ κοντά στις προβλέψεις της αγοράς.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 1.814%, ενώ τα έσοδα σημείωσαν άνοδο 130%. Σε τριμηνιαία βάση, τα κέρδη ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 56% και οι πωλήσεις κατά περίπου 28%.

Η αγορά υποδέχθηκε θετικά τα αποτελέσματα, με τη μετοχή της Samsung να κινείται ανοδικά στις πρώτες συναλλαγές στη Σεούλ.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η μεγάλη κινητήριος δύναμη

Η διοίκηση της εταιρείας απέδωσε το ιστορικό αποτέλεσμα κυρίως στη μεγάλη ζήτηση για διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης (AI servers).

Η αυξανόμενη ανάγκη των τεχνολογικών κολοσσών για υπολογιστική ισχύ οδήγησε τη Samsung σε ιστορικά υψηλές πωλήσεις μνημών DRAM και NAND, που αποτελούν βασικά εξαρτήματα των συστημάτων AI.

Ιδιαίτερη ώθηση έδωσαν και οι μνήμες HBM (High Bandwidth Memory), οι οποίες χρησιμοποιούνται στους πιο ισχυρούς επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης.

Το νέο «όπλο» απέναντι στην Nvidia και την Broadcom

Η Samsung ανακοίνωσε ότι αύξησε σημαντικά τις πωλήσεις των νέων μνημών HBM4, ενώ απέστειλε τα πρώτα δείγματα της ακόμη πιο προηγμένης έκδοσης HBM4E σε μεγάλους πελάτες.

Οι μνήμες αυτές έχουν σχεδιαστεί για τις νέες γενιές επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της επόμενης πλατφόρμας Vera Rubin της Nvidia.

Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε τη συνεργασία της με τη Broadcom τόσο στον τομέα των μνημών όσο και στις υπηρεσίες κατασκευής προηγμένων ημιαγωγών (foundry).

Το AI investment boom συνεχίζεται

Η Samsung εμφανίζεται αισιόδοξη και για το δεύτερο εξάμηνο.

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι επενδύσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών σε υποδομές AI θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, καθώς ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται σε εφαρμογές agentic AI και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Αυτό αναμένεται να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τη ζήτηση για:

μνήμες HBM,

διακομιστές DRAM,

εταιρικούς δίσκους υψηλών επιδόσεων (enterprise SSDs).

Ο μεγάλος κερδισμένος της νέας εποχής

Τα αποτελέσματα της Samsung έρχονται μόλις μία ημέρα μετά το νέο ιστορικό τρίμηνο της επίσης νοτιοκορεατικής SK Hynix, επιβεβαιώνοντας ότι οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι από την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο οι κατασκευαστές επεξεργαστών, αλλά και οι εταιρείες που παράγουν τις εξειδικευμένες μνήμες χωρίς τις οποίες τα σύγχρονα συστήματα AI δεν μπορούν να λειτουργήσουν.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι ο παγκόσμιος αγώνας για την ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να διοχετεύει δισεκατομμύρια δολάρια στην αλυσίδα των ημιαγωγών, μετατρέποντας τις εταιρείες μνήμης σε έναν από τους μεγαλύτερους κερδισμένους της νέας τεχνολογικής εποχής.