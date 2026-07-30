Ιρανικό μέσο βάζει στο «κάδρο» ενεργειακές υποδομές Ελλάδας και Κύπρου – Ρεβυθούσα, Αλεξανδρούπολη, Κρόνος «πιθανοί στόχοι της Τεχεράνης»

Ανησυχία προκαλεί δημοσίευμα ιρανικού μέσου ενημέρωσης, το οποίο καταγράφει εκτενώς τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές που εξυπηρετούν την Ευρώπη, κάνοντας ειδική αναφορά στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το κείμενο αφήνει να εννοηθεί ότι, εφόσον η ένταση συνεχιστεί, ορισμένα από αυτά τα έργα θα μπορούσαν να βρεθούν στη «δεξαμενή στόχων» της Τεχεράνης.

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Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η πρόσφατη επίθεση ουκρανικών δυνάμεων σε πλοίο που συνδέεται με το Ιράν στην Κασπία Θάλασσα μεταβάλλει τα δεδομένα και, κατά την άποψή του, μετατρέπει τα ευρωπαϊκά ενεργειακά συμφέροντα σε «νόμιμο στόχο» για το Ιράν. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η Ουκρανία λειτουργεί ως «πληρεξούσια δύναμη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ευρωπαϊκή υποστήριξη προς το Κίεβο ενδέχεται να προκαλέσει ιρανικά αντίποινα.

Το ιρανικό μέσο επισημαίνει ότι μετά την αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν το ενεργειακό κόστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε σημαντικά, ενώ υπογραμμίζει πως πλέον «όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα» στις ενεργειακές διαδρομές που τροφοδοτούν την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, παρότι δεν υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία για όλα τα έργα, «μία πιθανότητα είναι αυτές οι γραμμές να βρίσκονται στη δεξαμενή στόχων του Ιράν».

Στο επίκεντρο Ελλάδα και Κύπρος

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας και της Κύπρου, οι οποίες παρουσιάζονται ως κρίσιμοι κόμβοι για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης.

Μεταξύ των έργων που κατονομάζονται περιλαμβάνονται:

-ο αγωγός EastMed, που προβλέπεται να συνδέει τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου μέσω Κύπρου και Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα και στη συνέχεια με την Ιταλία,

-ο Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου, μέσω του οποίου αζέρικο φυσικό αέριο μεταφέρεται στην Ευρώπη διασχίζοντας και την Ελλάδα,

-ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβυθούσας, που χαρακτηρίζεται βασική πύλη εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη,

-ο πλωτός σταθμός LNG της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη,

καθώς και το κοίτασμα Κρόνος (Cronos) στην κυπριακή ΑΟΖ, το οποίο αναπτύσσεται από τις TotalEnergies και Eni και προβλέπεται να τροφοδοτεί μέσω Αιγύπτου την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου.

Επενδύσεις δεκάδων δισ. ευρώ

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο ενεργειακών υποδομών, το οποίο εκτείνεται από το Τουρκμενιστάν έως την Ιταλία και από το Ομάν έως την Ελλάδα. Σε αυτό περιλαμβάνονται 15 ενεργοί ή υπό κατασκευή αγωγοί, οκτώ πετρελαϊκά και φυσικού αερίου κοιτάσματα, τέσσερις εγκαταστάσεις LNG και έξι μεγάλα έργα πράσινου υδρογόνου.

Παράλληλα, κατονομάζει ευρωπαϊκούς ενεργειακούς κολοσσούς όπως οι BP, Shell, TotalEnergies, Eni, ENGIE, EDF, DEME, Snam, Fluxys, Enagas και MOL, σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις τους, ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτελούν βασικό πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα πρέπει, πάντως, να τονιστεί ότι το δημοσίευμα αποτελεί ανάλυση και εκτίμηση ιρανικού μέσου ενημέρωσης και δεν περιέχει επίσημη δήλωση ή ανακοίνωση των ιρανικών αρχών ότι οι συγκεκριμένες ενεργειακές υποδομές αποτελούν εγκεκριμένους στρατιωτικούς στόχους. Ωστόσο, αφήνει σαφείς υπαινιγμούς ότι, στο πλαίσιο πιθανών αντιποίνων απέναντι στη δυτική στήριξη προς την Ουκρανία και τις ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές ενεργειακές διαδρομές –συμπεριλαμβανομένων έργων στην Ελλάδα και την Κύπρο– θα μπορούσαν να βρεθούν στο επίκεντρο της ιρανικής στρατηγικής.

Σημειώνεται επίσης ότι το Farhikhtegan είναι καθημερινή ιρανική εφημερίδα, που ανήκει στο Islamic Azad University, ένα μεγάλο πανεπιστημιακό δίκτυο με στενούς δεσμούς με το ιρανικό κατεστημένο.