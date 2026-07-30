Καραβίας: Η εγχώρια αγορά ενισχύει την κερδοφορία της Eurobank

Η διοίκηση της Eurobank προχώρησε σε θετική αναθεώρηση της καθοδήγησης σχετικά με την κερδοφορία και την απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, έπειτα από τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, οι οποίες οφείλονται στην υπερβάλλουσα πιστωτική επέκταση και στη συνεχιζόμενη δυναμική στη διαχείριση κεφαλαίων.

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Η τράπεζα αύξησε τον στόχο της για πιστωτική επέκταση στα 4,5 δισ. ευρώ από 3,8 δισ. ευρώ που προέβλεπε προηγουμένως, γεγονός που, σε συνδυασμό με την αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, οδηγεί σε αναθεώρηση του ρυθμού αύξησης καθαρών εσόδων από τόκους σε περίπου 7% (σ.σ. 2,5% η αρχική πρόβλεψη).

Συγχρόνως, δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στο κόστος καταθέσεων. Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των αναγκαίων εκδόσεων MREL ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο και έχει ήδη ενσωματωθεί στο κόστος.

Επιπλέον, η Eurobank αύξησε τον ρυθμό αύξησης καθαρών εσόδων από προμήθειες (σ.σ. περίπου 10% από 7% προηγουμένως), με τον Φωκίωνα Καραβία, διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, να αναφέρει ότι η δυναμική προέρχεται κυρίως από την εγχώρια αγορά και τις ισχυρές επιδόσεις σε χορηγήσεις και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Αντίθετα, οι εκτιμήσεις για τις προμήθειες από τις διεθνείς δραστηριότητες παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση.

Έτσι, η Eurobank εκτιμά τα βασικά οργανικά κέρδη στα 2 δισ. ευρώ (σ.σ. 1,9 δισ. ευρώ η προηγούμενη πρόβλεψη) και αναμένει αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή με ρυθμό που υπερβαίνει το 10%. Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων αναμένεται κοντά στο 17% σε σύγκριση με 16% της αρχικής πρόβλεψης. Ο στόχος για το CET 1 παραμένει αμετάβλητος (σ.σ. ίσος ή υψηλότερος του 14%).

Αναφορικά με την ποιότητα του ενεργητικού, ο κ. Καραβίας ανέφερε μια ιδιαίτερα ανθεκτική εικόνα, με τις νέες εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων να κυμαίνονται σταθερά μεταξύ 40 και 50 εκατ. ευρώ ανά τρίμηνο. Ο δείκτης NPE του ομίλου μειώθηκε στο 2,5% από 2,6%, παραμένοντας σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα τόσο στην Κύπρο (1,7%) όσο και στη Βουλγαρία (2,4%).

Το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 53 μονάδες βάσης στο πρώτο εξάμηνο, με τη διοίκηση να επαναλαμβάνει ότι αναμένει περίπου 55 μονάδες βάσης για το σύνολο του 2026. Όσον αφορά τη μείωση του δείκτη κάλυψης στο 82,4% από 94% το πρώτο τρίμηνο, ο κ. Καραβίας διευκρίνισε ότι αυτή η εξέλιξη είχε ήδη ληφθεί υπόψη από την αρχή του έτους και οφείλεται κυρίως στη χρήση πρόσθετων προβλέψεων (overlays) που είχαν σχηματιστεί για τη μετατροπή στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο, καθώς και στη μεταφορά μέρους του χαρτοφυλακίου σε καθεστώς «προοριζόμενα προς πώληση».

Όπως τόνισε, αυτή η εξέλιξη δεν επηρεάζει την εκτίμηση για το κόστος κινδύνου, το οποίο παραμένει γύρω από τις 55 μονάδες βάσης για τη χρήση.

Ρυθμίζει δάνεια σε ελβετικό το 50% των κατόχων

Ο κ. Καραβίας υπογράμμισε την πολύ θετική ανταπόκριση από τους δανειολήπτες μετά την ψήφο του σχετικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2025. Είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοστό πάνω από 50% του επιλέξιμου χαρτοφυλακίου της τράπεζας, που αντιστοιχεί σε περίπου 800 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου το 60% των επιλέξιμων δανειοληπτών έχουν συμμετάσχει.

Το μέσο κόστος από τη μετατροπή των δανείων κυμαίνεται μεταξύ 16% και 18%, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η συμμετοχή θα συνεχίσει να αυξάνεται έως τη λήξη της προθεσμίας στα τέλη Σεπτεμβρίου, προσεγγίζοντας τα δύο τρίτα του αρχικού επιλέξιμου χαρτοφυλακίου σε όρους υπολοίπων.

Ο κ. Καραβίας υπενθύμισε ότι η Eurobank τα προηγούμενα χρόνια είχε υιοθετήσει αντικυκλική στρατηγική προβλέψεων, σχηματίζοντας με συντηρητικό τρόπο τις απαραίτητες προβλέψεις για το χαρτοφυλάκιο δανείων σε ελβετικό φράγκο. Για το λόγο αυτό, όπως δήλωσε, η τράπεζα είναι πλήρως καλυμμένη από πλευράς προβλέψεων, ακόμη και με βάση το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής που τώρα αναμένει στο πρόγραμμα μετατροπής.

Η συμφωνία για τη διατήρηση της αξίας της Eurolife

Σε σχέση με την εξαγορά της Eurolife, η διοίκηση επανέλαβε ότι, αν και η εταιρεία θα ενοποιηθεί για ένα τρίμηνο λιγότερο στα έσοδα από προμήθειες, η οικονομική αξία του δεύτερου τριμήνου δεν θα χαθεί, καθώς, σύμφωνα με τη συμφωνία με τον πωλητή, θα αποτυπωθεί μέσω των καθαρών εσόδων του ομίλου και όχι στις προμήθειες. Επιπλέον, ορίστηκε ότι οι εποπτικές και κανονιστικές εγκρίσεις προχωρούν ομαλά και η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος του τρίτου τριμήνου.

Αναφερόμενος στις προοπτικές του τουρισμού, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank τόνισε ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο παρατηρείται ισχυρή ανάκαμψη στις αφίξεις μετά την προσωρινή επιβράδυνση που προκάλεσε η έναρξη του πολέμου, εκτιμώντας ότι οι επιδόσεις του 2026 θα είναι πολύ κοντά στα ιστορικά υψηλά του 2025, υπολειπόμενες μόλις κατά 2% έως 4%. Όπως πρόσθεσε, η ισχυρή δραστηριότητα στον τουρισμό συνεχίζει να υποστηρίζει τη ζήτηση για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα.